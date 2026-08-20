טוקיו. אילוסטרציה ( צילום: אתר unsplash )

אמיר אמברבר, צעיר בן 23 מרמלה, נעדר כבר למעלה משבועיים ואין כל מידע מה עלה בגורלו. עקבותיו נעלמו בעת ששהה ביפן. כך הותר היום (חמישי) לפרסום על ידי המשטרה.

על פי נתוני המשטרה, אמברבר יצא את גבולות ישראל ב-20 באפריל 2026, ולאחרונה תועדה כניסתו ליפן ב-2 באוגוסט. מאז אותו יום נותק עמו הקשר לחלוטין. לאחר שחלפו ימים רבים ללא מידע על אודותיו, קיבלה המשטרה היום את אישור בני המשפחה לפרסם את דבר היעדרותו ולפנות לסיוע הציבור. על פי התיאור המורשה לפרסום, גובהו של הנעדר כ-1.70 מטרים, מבנה גופו רזה, שיערו חום ועיניו שחורות. כל המחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו של אמיר אמברבר או בשפיכת אור על נסיבות היעלמותו מתבקש לפנות בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה ברמלה בטלפון 08-9279444.

( צילום: דוברות המשטרה )

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרי היעלמות שהעסיקו בשבועות האחרונים את רשויות החוק והציבור הישראלי. נחמן קינן, בן 24 מבית שמש, נעלם לפני יותר משבוע בדרכו לצפת, כאשר האיכון האחרון שלו התקבל באזור טבריה. משפחתו ומתנדבים ממשיכים בחיפושים נרחבים באזור.

מלי וליאל יהלומי, אם ובתה מישראל, שנעלמו בווינה שבאוסטריה, אותרו כזכור בסוף השבוע בארגנטינה לאחר חשש כבד שעלה לחייהם. הן אותרו בריאות ושלימות.