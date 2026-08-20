אחרי כשעתיים של כאוס חריג ועצירת הנחיתות וההמראות בנתב"ג, הפעילות בנמל התעופה הישראלי מתחדשת בהדרגה. ההמראות מסודרות מחדש לשעות מעודכנות.

"ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולעמוד בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועד טיסתו ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים", נמסר מדובר שדות התעופה.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לכאוס והבהיר בציוץ חריג וחריף: "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה".

יו"ר ישר גדי איזנקוט ניצל את הכאוס כדי לתקוף את הממשלה. "הכאוס בנתב״ג באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא לא אירוע נקודתי, הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות. חוסר עניין של ממשלת ישראל בחיי האזרחים ובעיקר חוסר מנהיגות", מסר.

לדבריו, "שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג ומכנסת דיון חירום כדי לתת מענה מיידי לכל עשרות האלפים התקועים בנתב״ג. אך טבעי ששרת התחבורה הכושלת כרגיל לא בארץ. אזרחי ישראל ראויים להנהגה שלוקחת אחריות, מתייצבת מול האתגרים ויודעת לטפל במערכות מהיסוד".

מוקדם יותר תקפה שרת התחבורה מירי רגב: "הנחתי את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לאלתר לביה"ד לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריוניות והלא חוקית", נמסר מטעמה. "מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה, ישלם מחיר כבד", הוסיפה.

הכאוס חסר התקדים החל בשעת צהרים מוקדמת בנמל התעופה בן גוריון, בעיצומו של אחד הימים העמוסים ביותר בשנה, כאשר מערך קליטת הנוסעים נעצר כמעט לחלוטין ואיומי סגירה מרחפים על הטרמינל.

למעלה ממאה אלף נוסעים ויותר משש מאות טיסות מתוכננות הושפעו מהעיכובים הכבדים, לאחר שעמדות הצ'ק-אין קיבלו הנחיה לעצור את שירות הקליטה והבדיקות. השבתת הדלפקים והקפאת קליטת הכבודה יצרו עומסי ענק באולמות הנוסעים, תורים מתארכים בבידוק הביטחוני ועיכובים של שעות בחלוקת המזווודות באולם הנכנסים. המערכות המבצעיות בשדה הגיעו לתפוסה מלאה, ומטוסים שהגיעו ארצה נותרו ברחבות החנייה ללא יכולת להעביר את הכבודה למערך המיון הלאומי.

המצוקה בשטח הלכה והחריפה כאשר הנהלת מבצעים בנתב"ג נאלצה להכריז רשמית על "אירוע משברי" עקב הקשיים התפעוליים המצטברים. תעלת המיון של נמל התעופה הגיעה לתפוסה מרבית ולא יכלה לקלוט מזוודות נוספות, דבר שהוביל להנחיה מיידית לעצור את כל הליכי הרישום לטיסות הקרובות.

צוותי הקרקע ודיילי הדלפקים תוארו כחסרי אונים מול ציבור הנוסעים המתוסכל והכועס, כאשר היעדר עמדות חנייה פנויות למטוסים יצר שרשרת עיכובים המשפיעה גם על הטיסות הנכנסות. חלק מהמטוסים שנחתו פריקתם נעצרה, והכבודה נותרה תקועה ברחבות ללא מענה לוגיסטי.

ברשות שדות התעופה הפנו אצבע מאשימה ישירה לעבר ועד העובדים וטענו כי מדובר בשיבושים יזומים הפוגעים ברציפות התפעולית ובציבור. בהנהלת הרשות דרשו לשוב מיידית לעבודה סדירה והבהירו כי במידה והעיצומים לא ייפסקו, תוגש פנייה דחופה לבית הדין לעבודה במטרה להוציא צווי מניעה. מנגד, באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות דחו בתוקף את הניסיון להציג את האירוע כ"שביתת פתע" או כצעד ארגוני. בהסתדרות טענו כי מדובר בקריסה צפויה מראש הנובעת ממחסור חמור ומתמשך בכוח אדם, היעדר היערכות מספקת לעומסי הקיץ ושחיקה קיצונית של העובדים הנדרשים לעבוד מאות שעות נוספות מדי חודש כדי לחפות על מחדלי הנהלה.

הביקורת על מצוקת כוח האדם אינה חדשה, כאשר גורמים בשטח מזהירים מזה חודשים על פער של כארבע מאות עובדים במיון ובשינוע. הרקע המורכב כולל מודל העסקה בעייתי ברשות שדות התעופה, שבמסגרתו מפוטרים עובדים ארעיים מדי חורף כדי למנוע ממנם להגיע לקביעות, מה שמוביל לתחלופה גבוהה ולחוסר נכונות של עובדים לחזור למערכת בעונת הקיץ. יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, פנה כבר במהלך חודש יוני לדרגים הגבוהים והתריע מפני פיטורי כ-250 עובדים ארעיים, תוך אזהרה כי המערכת תתקשה לעבור את עומסי אוגוסט.