זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': סערה של ממש פרצה השבוע בעולם הפיוטים בין גדולי החזנים משה חבושה מצד אחד ויחיאל נהרי מהצד השני.

הכל החל בריאיון שהעניק חבושה בהידברות בו נשאל האם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה שומע 'אום כולתום', והשיב: "חס וחלילה. ואוי להם לאנשים האלה שחושבים שהרב יושב ומאבד את הזמן ושומע אום כולתום". נהרי, שיתף את הדברים וקבע מנגד בנחרצות: "מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א שמע 'אום כולתום'", ולצד זה הביא ציטוט מהספר 'גדולה שימושה' של רב הסלבס מרדכי חסידים, שמעיד שם כי באחת הפעמים שהביא פירות לחכם עובדיה, נכנס אל מטבח ביתו. "מרן ישב וסעד שם את ליבו בארוחת הערב וברקע התנגן בווליום גבוה אחד השירים של אום כולתום". נהרי הוסיף וכתב לאחר מכן: "ר' משה חבושה הי"ו הוא לא הפייטן היחיד שבילה עשרות ומאות שעות עם מרן זצ"ל. וכן, הדיסקים שלוש, ושלי ושל עוד חזנים מובחרים, התנגנו ברכבו, במשרדו ובביתו. וכן גם הדיסקים של עבדל ווהאב וכמובן גם של אום כולת'ום והיה בקי בכל השירים שלה".

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חשיפת 'זופניק': הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שנסע ל'בנאות דשא' בעיירות זולדן וסן אנטון באוסטריה, נצפה כשהוא מטייל עם הרבנית ונהנים יחד מהנופים המרהיבים. בשבת קודש כובד הרב בעליית מפטיר במניין האשכנזי.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בנופש באוסטריה ( צילום: מ.ב. )

חשיפת 'זופניק': לא רק הראשון לציון, גם יו"ר ש"ס אריה דרעי נצפה בחופשה בסן אנטון שבאוסטריה ואילו ח"כ אוריאל בוסו בחר לנפוש בעיירה שלדמינג, גם היא באוסטריה, אך במרחק של כ-4 שעות נסיעה מהבוס. כזכור, גם ח"כ יואב בן צור בחר לנפוש השנה באוסטריה.

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חשיפת 'זופניק': אחד היועצים האסטרטגיים הבכירים במגזר החרדי טס לחופשה בחו"ל והתעורר באחד הבקרים בבהלה בעקבות עשרות שיחות טלפון שבישרו לו כי רכבו, אותו רכש אך לפני מספר חודשים, נגנב מהחניון בו שהה הרכב - וזאת חצי שנה בלבד אחרי שגם הרכב של שותפו למשרד נגנב.

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חשיפת 'זופניק': בעקבות הסערה הספרדית מי יהיה נשיא מועצת חכמי התורה, בעיתון 'הדרך' החלו לכתוב על כל הרבנים "מועצת חכמי התורה", בלי התואר "חבר", למעט על הגאון רבי משה מאיה שעליו נכתב "זקן מועצת חכמי התורה".

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ראש ישיבת בריסק הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק נצפה נופש עם בניו בחוף נוה מדבר בים המלח.

( צילום: המייל הצהוב )

הגאון רבי צבי פרצוביץ מראשי ישיבת מיר ברכפלד נצפה כאחד האדם באחד הסופרים בצפת מצטייד לקראת הנופש עם המשפחה.

( צילום: יוסי, המייל הצהוב )

במשך חמש שנים וחצי נפתלי בנט סירב לכל קשר עם התקשורת החרדית, למרות הניסיונות של כל המערכות במגזר לשכנעו להסכים ולשבור שתיקה, השבוע זה קרה. בנט התיישב לריאיון בלעדי עם פרשן 'כיכר' ישי כהן. 'זופניק' שכמובן לא יפספס את המפגש החריג תפס את השיחה של בנט - חמוש בטי-שירט וצוות דוברים - בשיחה מקדימה וטעונה עם המראיין.

ובין ריאיון לריאיון, 'זופניק' תפס את ישי כהן מוצא זמן גם למשפחה וחותר על קיאק כאחד הישיבישע'רס.

את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ראינו בשיחה ערה עם מזכה הרבים הרב אבידן סנדרוסי, באירוע פרטי.

רגע אחרי הצילום של 'כיפות שחורות' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי ואיצלה כץ מגיש 'מעייריב' בשיחה רגועה עם היועץ הפוליטי אור ברק.

ב'אולפן כיכר' ראינו את יוסי עבדו בצילומי התוכנית הפופולרית "החדשות הלא חשובות" יחד עם ח"כ קטי שטרית.

את כוכב הרשת שוקי סלומון ופרשן 'כיכר' ישי כהן, ראינו בסוד שיח עם ח"כ יצחק גולדקנופף, שהגיע לראיון באולפן 'כיכר השבת'.

10 10 0:00 / 0:14

במסעדה בניברקית מוכרת קלט 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן יושב עם יועצו של רה"מ טופז לוק לצהריים. לוק שעסוק בימים אלו בקמפיין הבחירות התקבל באהדה על ידי התושבים. מהתיעוד נראה שהגוש האמוני עדיין חי ובועט כשהשניים נראים בניתוח העניינים השונים לעומק לטובת כל הצדדים במחנה הימין.

רגע לפני חודש אלול מצא 'זופניק' באחד הנחלים בצפון הארץ את הפרשן ישראל כהן עם בנו ארי כשהם משתכשכים במי הנחל כאשר האב מנסה ללמד את בנו שחיה כדי לקיים את מה שנאמר בגמרא חייב אדם ללמד את בנו אומנות ואף להושיטו במים.

ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר' והגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', עם בחורי ישיבות בקעמפ מחנה 'בני תורה' המיתולוגי.

10 10 0:00 / 0:18

הגאון רבי אברהם יוסף והגאון רבי משה יוסף, עם אחיהם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באזכרה לאמם הרבנית מרגלית יוסף ע"ה במלאת 32 שנים להסתלקותה.

מזכה הרבים הרב דוד פריוף שנעצר ונכלא במיאמי בעקבות דו"ח תנועה ושוחרר, ערך מסיבת הודיה עם אנשי עסקים מקומיים בראשות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

10 10 0:00 / 0:09

המיליארדר לב לבייב בהתוועדות חב"דית בקזחסטן, בהילולת רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.

המיליונר הצרפתי צבי עמר הבעלים של רדיו 'קול ברמה' ומשפחתו, חגגו אירוע עלייה לישראל באולמי 'דיויד קסטל' בירושלים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

- צילום: ליאור מיכאל 10 10 0:00 / 0:17 ( צילום: ליאור מיכאל )

בשולחן הכבוד באירוע ראינו את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, מברך את צבי עמר על עלייתו לישראל, כשלצידו מאיר חביב מבכירי הממשל בצרפת.

במהלך האירוע ראינו את השף ליאור מיכאל מגיש בשר משובח לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

10 10 0:00 / 0:30

לאחר מכן ראינו את השר איתמר בן גביר מפגין כישורי שירה לשיר: "שערי שמיים פתח", יחד עם הזמר יניב מדר.

10 10 0:00 / 1:04

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שמונה לממלא מקום מנכ"ל הרבנות לישראל, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, לרגל כניסתו לתפקיד.

אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, נצפה השבוע ביציאה מתפילה בקבר הרשב"י במירון.

היועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים נצפה בסוד שיח פוליטי עם מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף, באירוסי בתו של יועץ התקשורת קובי איזק.

( צילום: אלעד פאר )

"טסטוס לא יעבור" • השחקנים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי יוצרי המופע 'ברדק', בקטע משעשע במהלך המופע ב'בנייני האומה'.

10 10 0:00 / 0:18

כזה עוד לא ראיתם! אמן החושים מני הולנדר בקטע מטורף במופע ב'בנייני האומה' בירושלים ומותיר את הקהל בהלם.

- מסכים: 'ויזואל לייב' 10 10 0:00 / 1:09 ( מסכים: 'ויזואל לייב' )

בקהל ראינו את רפאל זביחי מנכ"ל מוסדות 'תפארת רפאל' עם האחיינים שלו, 'זופניק' מברך אותו לזיווג הגון בקרוב ומבטיח לפנק את הילדים שלו בכרטיסים על חשבון הבית.

הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן מ'ערוץ 14', מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, לאחר שידור ב'ערוץ 14'.

( צילום: שמעון ברדי )

הכתב הפוליטי מוטי קסטל מ'ערוץ 14' נצפה בתפילת ערבית בכותל המערבי.

חזקי פרקש, סמנכ"ל קו עיתונות דתית, שנשא על כתפיו את הוצאת העיתון במשך ארבעה חודשים לאחר פטירתו של המו"ל אריאל קוניק ז"ל, ממשיך גם בימים אלו, מחופשתו בשווייץ, לדאוג שהקוראים יקבלו גם השבוע עיתון. ל'זופניק' נודע כי כבר בשבוע הבא הבעלים החדשים צפויים להוציא לאור את העיתון.

השף ליאור מיכאל עבר תאונת דרכים וניצל בנס: "רכב התנגש בי בעוצמה והעיף אותי באוויר".

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חברי להקת 'זושא' בביצוע מיוחד ללהיט שלהם בשוק מחנה יהודה בירושלים: "ריבונו של עולם אם אני כאן הכל כאן".

- צילום: הדסה סאסי 10 10 0:00 / 1:18 ( צילום: הדסה סאסי )

הזמר יעקב שוואקי הגיע לברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', יחד עם איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת': "תמשיך לשמח את עם ישראל. אתה עושה קידוש השם גדול במוזיקה שלך".

10 10 0:00 / 2:12

הזמר אברהם פריד ומנהלו המוזיקלי יובל סטופל, בארוחת ערב בביתו של המפיק אלעזר פרץ בנתניה, לאחר מופע מקומי.

10 10 0:00 / 0:09

הזמר ישי ריבו בביצוע מיוחד לשיר: "עוד ישמע", בחתונת איש העסקים שמעון גנץ ב'מרכז דוידסון' בירושלים.

- צילום והפקה: חיים שקד | קלידן: מני כהן 10 10 0:00 / 0:58 ( צילום והפקה: חיים שקד | קלידן: מני כהן )

את הזמר ישי לפידות ראינו בשדה התעופה טביליסי בגאורגיה, לאחר חופשה קצרה.

( צילום: איתי יונגר )

הזמר והקלידן מוישי גרינבוים נצפה עסוק בשעות הפנאי בזיכוי הרבים.

הזמר והפייטן אלחנן משמרתי שנפש בטבריה נצפה בתפילה מעומק הלב בקבר רבי מאיר בעל הנס.

הזמר מידד טסה נצפה בלימוד תורה על סט צילומים לקליפ.

( צילום: אברהם יחזקאל )

ברכת מזל טוב לזמר זאנוויל ויינברגר לרגל הולדת הבן השלישי.

הזמר משה דוויק, עם הגאון הרב דניאל ביטון נשיא מוסדות 'אורות התשובה' וראש מכון 'המאו"ר' והגאון הרב יעקב יגן, בחתונת איש העסקים יעקב אלחדד מקפריסין.

כוכב הרשת יוסף חיים זוהר 'יוסף חיים של'שמחות' התחתן עם תפארת טחן, באירוע יוקרתי ב'אווניו'.

- צילום: מוטי ניסן 10 10 0:00 / 0:31 ( צילום: מוטי ניסן )

'זופניק' המשיך גם השבוע לעקוב אחרי ח"כ אורי מקלב, שחרש את הארץ בין הקעמפים והפעילויות. באחד מהם תפסנו את בחורי הישיבה מאזינים בשקיקה לשיחה שקיים מקלב עם רבני הישיבה, רגע לפני שנשא דברי חיזוק בפני הבחורים.

ח"כ אורי מקלב שחוצה את כבישי הצפון והדרום לביקורים בקעמפים ואירועי בין הזמנים, נצפה משתתף בתוכנית הנעילה בקעמפ של ישיבת 'נחלת עפולה' לצד ראש הישיבה ורבניה.

את חברי הכנסת יוני משריקי וארז מלול ראינו משחקים בשולחן פינג פונג, במהלך יום כיף שיזמו לבחורי ישיבות.

- צילום: שלומי כהן | הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 0:56 ( צילום: שלומי כהן | הפקה: יונתן בן טוב )

ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה בקיאקים ב'רפטינג נהר הירדן', עם הבעלים ערן גיגי שקיבל על עצמו לסגור את העסק בשבת לפני מספר שנים והכפיל רווחים.

( צילום: יוסף סמיונוב )

שר הביטחון ישראל כ"ץ, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב צמח מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים', יחד עם הגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף'.

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'זופניק' שמנצל את ימי בין הזמנים להחליף קצת כוחות לקראת זמן אלול, שמח לפגוש את ח"כ אורי מקלב שירד לשטח יחד עם מנכ"ל רלב"ד גילי כהן ואנשי רשות הטבע והגנים כדי לפגוש את המטיילים בנחל עמוד ולשוחח איתם על ההקפדה על כללי הבטיחות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט נצפה כשהוא מגיע לארוחת ערב במסעדה של השף אלי דיוויס בירושלים.

שר התקשורת שלמה קרעי נצפה בקניות לביתו.

( צילום: דוד לב טוב )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ביום הולדת פרטית לאיש החסד מושיקו מוסקוביץ מנכ"ל 'נחמה והצלה לישראל'.

רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בקביעת מזוזה באולפן הבחירות הנייד של שרת התחבורה מירי רגב בבת ים, יחד עם יהודה הרוש ממלא מקום ראש העיר צביקה ברוט.

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יוסי קקון ראש עיריית צפת השתתף ביום כיף לבחורי ישיבות בפארק המים בנצרת.

( צילום: ש.ל. )

מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, בהבדלה מוזיקלית של מוצאי שבת למאות בחורי ישיבות, לאחר שבת חיזוק של 'אשריכם'.

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יועץ התקשורת יוני אוחנה ממערך הדוברות של תנועת ש"ס שנסע לנופש עם משפחתו בצפת, ביקר עם ילדיו בלשכת ראש העיר יוסי קקון.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ששוקל להתמודד לראשות העיר ירושלים בבחירות הקרובות, ראינו בסיור מקצועי עם צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים.

הרב משה תנעמי רבה הספרדי של רכסים וראש מוסדות 'אור חדש', העניק ספר הפטרות מהודר למיליארדר הברזילאי אלברטו ספרא שחגג בר מצווה יוקרתית לבנו יהושע פרדי.

בין גדולי הרבנים שהגיעו לכבד את אלברטו ספרא, ראינו את ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד וחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית והגאון רבי יעקב הלל ראש מוסדות 'אהבת שלום', מאחור נראה אלעד פאר מקורבם של נגידי עולם התורה.

האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', בקביעת מזוזה במרכז התורה 'אבני החושן' בעכו בראשות הרב שמעון חזן.

- צילום: י.ח. 10 10 0:00 / 0:08 ( צילום: י.ח. )

לאחר מכן ראינו את אוהד שגב ראש העיר עכו והרב יוסף ישר רב העיר, מתברכים מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך' ובנו האדמו"ר רבי משה אבוחצירא.

( צילום: י.ח. )

בספרו של הרב אברהם דבדה מאופקים, על תולדות חייו של הגאון המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל שנרצח לפני כחמישה שבועות, מופיעה התמונה של אנשי התקשורת ישראל כהן ויעקב גרודקה מ'קול ברמה' ואיציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים לפני כעשור מהרב זצ"ל.

מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף והעסקן החב"די לוי אדרעי, בחתונת בנו של הגאון הרב מאיר אשכנזי רב היישוב כפר חב"ד עם בתו של הרב אפרים שמואל קוט שליח חב"ד באסטוניה.

( צילום: שניאור שיף )

הרב שמואל זר, בנו של הגאון הרב רפאל זר ראש מוסדות 'קרבנו לעבודתך', העניק את ספרו החדש 'יסודות הביטחון' ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בהילולת רבי יוסי הגלילי בדלתון.

את אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי, ראינו מלווה את ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון הרב מסעוד אלחדד, בכניסה לכותל המערבי.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, מתברך מראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, באירוע של הנגיד מוטי זוננפלד.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בביקור במחנה הקיץ של 'רפואה וחיים' לילדים מיוחדים, יחד עם המנכ"ל הרב ברוך הימל.

המקובל הרב נתנאל שריקי, שימש כסנדק בברית לנכדיה של יפה בן דויד מזכ"לית הסתדרות המורים.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב, בקביעת מזוזה במסעדה החדשה של השף דניאל מרציאנו ואיש העסקים מאור סויסה, מהצד נראה אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי.

10 10 0:00 / 0:31

את כוכב הרשת יענקי גולדהבר ראינו רוכש טלפון חדש אצל איש הסלולר יעקב ציונוב בבני ברק.

אלוף משנה נתנאל שמכה מפקד חטיבת גבעתי בצה"ל, בלימוד חברותא עם איש החסד אליהו גוטמן.

10 10 0:00 / 0:46

היועץ הרפואי הרב יעקב שקול בפגישת עבודה בבית החולים 'אסותא' אשדוד, יחד עם ד"ר גלית קאופמן מנכ"לית בית החולים, אדווה הראל ראש אגף שירות ושיווק וחני שילר מתאמת קשרי קהילה.

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן, מעתיר בתפילה על הילדים החולים במחלה, בציון אדמו"רי בית פשעווארסק זצ"ל בבית החיים פיטע בהולנד.

את שחקני קבוצת הכדורגל 'בית"ר ירושלים' ראינו בתפילת שחרית בשדה התעופה בוקרשט שברומניה, בחזור ממשחק מקומי, בתפקיד שליח הציבור היה מאמן הקבוצה אלמוג כהן.

( צילום: איתן יצחק גרוסמן )

פינת הנוסטלגיה! הזמר אייל גולן לומד בספר של רבי נחמן מברסלב, בדרכו לראש השנה באומן בשנת 2007.

( צילום: חיים שפירא )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: