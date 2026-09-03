זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בעיר חרדית באזור ירושלים, מספר 2 ברשימת ראש העיר הצביע לאחרונה נגד תוכנית בניה שמקודמת בעיר בתמיכה מלאה של ראש העיר יחד עם נציגי האופוזיציה. הדבר גרם לעימות קשה וסכסוך בינו לבין ראש העיר.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ ראש השב"כ דוד זיני נצפה השבוע בביקור במרכז חב"ד העולמי בניו יורק.

( צילום: 'עזר לחייל' )

צלם 'זופניק' ארב בכניסה לאולפני 'כיכר' ותפס את הפרשן ישי כהן ברגע של כבוד, כשהוא מקבל בחמימות את פניו של הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו. השניים נעצרו לשיחה, ו'זופניק' תיעד ומיהר להמשיך הלאה.

ב'אולפני כיכר' תפסנו את יוסי סרגובסקי בשיחת רקע עם שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע - עד לאחרונה מטעם 'דגל התורה' וכעת מועמד בולט ברשימת "נעם לישראל" לכנסת.

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן נצפה עם בנו במעמד הסליחות בישיבת 'אור החיים' יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.

במעמד הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' ראינו את ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ עומד מאחורי ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז.

במשרדי 'כיכר השבת' תפס 'זופניק' מפגש מרגש בין המגיש יוסי עבדו לרב יוני אליצור שהיה מורו ורבו בישיבה.

במסגרת צילומי התוכניות לקראת ראש השנה והחגים תפס 'זופניק' את יוסי עבדו עם הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש ועם הרבנים הרב אברהם מימון והרב יוסף חיים אוהב ציון.

את ישראל מאיר המגיש את 'דבר ראשון' לצדו של משה מנס ב'כיכר השבת' ראינו בריקוד בחינה מרוקאית.

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במשרדי 'כיכר השבת' תפסנו את הפרשן לענייני חרדים של ערוץ 16 איציק סודרי באמירת תחנון בתפילת מנחה.

בוועידת 'זמן הכרעה' של המרכז הישראלי לדמוקרטיה ראינו את הפרשן ישראל כהן לצידו של גדי אייזנקוט שנטל אף הוא חלק בוועידה לקראת הבחירות. 'זופניק' שמע את אייזנקוט אומר לכהן: "תעזור לי למצוא אשה חרדית מתאימה למפלגה, אני חושב על השילוב ברצינות".

לאחר מכן ראינו את ישראל כהן במעונו של גדול מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', כשהוא מתברך לקראת השנה החדשה.

רגע לפני שעם ישראל התבשר על הצטרפותו של הפרשן הפוליטי שלומי גיל לצוות הכותבים בשבועון 'בקהילה' במקביל לעבודתו בערוץ 16, 'זופניק' תפס אותו בעיצומם של ימי המשא ומתן בסוד שיח עם העורך שלמה קוק.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון במסגרת מסע חיזוק בצפון, מהצד נראים מאיר עמר עוזרו של הרב ומשה כלפון מבכירי משרד העבודה.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שהגיע לביקור בקבר 'רחל אמנו', מברך את מנהל הקבר אייל עטיה.

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בחתונת בנו בכורו של שלומי גרינברגר, האיש החזק ויו"ר הוועד הפוליטי של חסידות ויז'ניץ-מרכז, השתתפו כל המי ומי, בהם היועץ האסטרטגי אבי בניהו, שלאחר מכן פרסם פוסט שעורר הד נרחב ברשת, בו בין היתר הוא כתב: "אנחנו נחיה יחד. חייבים נהיה לנהל דיאלוג ולהוריד מחיצות".

( צילום: יהושע פרוכטר )

בשמחת החתונה לבנו בכורו של שלומי גרינברגר, האיש החזק בחסידות ויז'ניץ-מרכז, השתתפו גם ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מוטי בבצ'יק, וסגן ראש העיר גודי סילמן.

( צילום: יהושע פרוכטר )

ביציאה משמחת נישואי בת הרב חיים פוקס הרכז הארצי של תנועת הנוער 'אור ישראלי', נצפה אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן ממתיק שיח עם הסופר אברהם דוב גרינבוים.

איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה' לרב הסלבס מרדכי חסידים: "אלף רבנים ואברכים לא יכולים לעשות את הקידוש השם והקירוב שאתה עושה". ל'זופניק' נודע כי אליטוב צפוי להיות בכוורת של חסידים שמתכוון להתמודד לראשות העיר ירושלים.

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אמן החושים מני הולנדר עבר השתלת שיער בראשו והתלוצץ עם רופאיו.

את צוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים המשמש כסגן מפקד כיתת הכוננות בשכונת רמת שלמה בירושלים, ראינו משתתף בתרגיל של כיתות הכוננות בעיר.

המפיק דוד פדידה מספיד בדמעות בהלוויית אחיו הגאון הרב ישראל מאיר פדידה זצ"ל מראשי מוסדות 'אוצרות התורה' ו'אור גאון', שנפטר בגיל 56 לאחר מחלה: "אחי אהובי הצדיק איך עזבת אותנו".

- צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 0:31 ( צילום: יהודה גליקמן )

היועץ האסטרטגי יום טוב ביכלר חגג בר מצווה לבנו נתנאל באולמי 'כתר הרימון', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים: בנצי שטיין, מוטי ויזל, אושי צייגר, חברי מקהלות 'נשמה' ו'חסידימלעך', 'זופניק' הבחין בחתן בר המצווה מפגין כישורי שירה.

- צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל' | הפקה: ברוך פרוינד 10 10 0:00 / 1:15 ( צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל' | הפקה: ברוך פרוינד )

( צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל' )

לאחר מכן ראינו את הזמר מוטי ויזל בגראמן מרגש לעילוי נשמת הסבא הרב צבי יהודה ביכלר זצ"ל שהלך לעולמו השנה בגיל 69.

- צילום: שוקי סלומון 10 10 0:00 / 0:54 ( צילום: שוקי סלומון )

בשמחת בר המצווה לבנו של האסטרטג יום טוב ביכלר תפס 'זופניק' את האח יענקי ביכלר עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב.

ביציאה מהשמחה תפס 'זופניק' את ח"כ אורי מקלב מתברך מראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה.

בשולחן הכבוד ראינו את הגאון הרב מיכה הלוי רב העיר פתח תקווה והמקובל הרב נתנאל שריקי בסוד שיח, מהצד נראה המפיק ברוך פרוינד בסוד שיח עם אבי החתן יום טוב ביכלר.

( צילום: יורם קקון )

לסיום ראינו את כוכב הרשת שוקי סלומון מפזר שטרות של כסף על חתן הבר מצווה כסגולה לשפע גדול.

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כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון בהקלטות לשיר חדש יחד עם הראפר בני הורביץ, באולפן של המוזיקאי דיויד טויב.

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שי גראוכר מפגין כישורי שירה לשיר "הנשמה לך" יחד עם הזמר נפתלי קמפה, במסעדה של השף אלי דיוויס, מהצד נראה איש היח"צ יהושע רודניק.

- צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:57 ( צילום: שלומי כהן )

הזמר שולי רנד והראפר 'שרק' בצילומים לקליפ החדש "עונג שבת", ל'זופניק' נודע כי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' הוא זה שחיבר בין השניים.

- צילום: פנינה הירשל 10 10 0:00 / 0:24 ( צילום: פנינה הירשל )

( צילום: קטיה נאומוב )

את הזמרים חיים ישראל ומשה לוק ראינו בחתונת איש העסקים מנדי מויאל בפריז שבצרפת.

( צילום: יהודה גבאי )

את הזמר בנצי שטיין ראינו מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

המוזיקאים אברהם מרדכי שוורץ, יהודה פיאמנטה ואליה סינאי, בביצוע מיוחד לשיר "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי, בדינר לבית חב"ד קוזומל במקסיקו שבראשות הרב דודי כפלין, בביתו של הנגיד שלומי פדר בויליאמסבורג.

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הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' מנגן באורגן לזמר יניב בן משיח שנתן ביצוע מיוחד לפיוט "אוחילה לאל", במעמד סליחות בעיר פתח תקווה ביוזמת ראש העיר רמי גרינברג.

- צילום: אשר וענונו 10 10 0:00 / 0:57 ( צילום: אשר וענונו )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ יעקב אשר ומנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית ב'דגל התורה', בחנוכת לשכת סגן ראש העיר עפולה משה אורי דיסלר, יחד עם ראש העיר אבי אלקבץ.

חה"כ מיכאל מלכיאלי נצפה בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בברית לבנו של מנהל 'דרך המלך' הרב אברהם דוד. לאחר מכן נצפה בשיחה עם פעיל הימין מרדכי דוד.

( צילום: נועם אליהו )

ח"כ אלמוג כהן בסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשבע ברכות לבתו של ח"כ ארז מלול בירושלים, מאחור נראה ח"כ יוני משריקי.

( צילום: שלומי כהן )

לאחר מכן ראינו את המארח הרב חיים פרקל מנכ"ל 'עלי שיח' בסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מאחור נראים אבי הכלה ח"כ ארז מלול ויועץ התקשורת יעקב פריימן.

( צילום: שלומי כהן )

את גדי איזנקוט יו"ר מפלגת 'ישר!', ראינו בסליחות בבית הכנסת המרכזי בצפון תל אביב עם הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב.

ילדי תלמוד תורה 'תפארת יהודה' שרים את הלהיט "נשמת" של הזמרים אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין - לנשיא המדינה יצחק הרצוג שהגיע לביקור בפתיחת שנת הלימודים, יחד עם ראש המועצה יצחק רביץ.

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ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים חגג בר מצווה לבנו דן, באולמי 'דוריה' השתתפות רבנים ואישי ציבור.

- צילום: ישראל אבו | הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 2:12 ( צילום: ישראל אבו | הפקה: יונתן בן טוב )

( צילום: שלומי כהן )

בשולחן הכבוד ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ב'לחיים' על יין משובח עם אבי החתן ישראל אוזן.

( צילום: אברהם רוזיליו )

את ח"כ אוריאל בוסו, ליאור גבאי מנכ"ל רשת מעונות היום 'נאות מרגלית' ויוסי אליוביץ מנהל אולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, ראינו בסוד שיח עם הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בבר מצווה לבנו של ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

על החלק המוזיקלי באירוע הופקדו המוזיקאים: שוקי סלומון, בנצי שטיין, בני לאופר וחברי מקהלת 'נשמה'.

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ח"כ אורי מקלב וסגן שר התקשורת ישראל אייכלר בשמחת בר המצווה לבנו של מאיר ברגר מעיתון 'המבשר'.

את יועץ שר הבריאות יהודה כהן, ראינו בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר מבעלזא במעונו בירושלים.

( צילום: אנשיל בעק )

‏אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, בחגיגות 75 שנים לעיר.

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את מיכאל וידל ראש העיר רמלה וסגנו וממלא מקומו מאור אשש, ראינו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החינוך יואב קיש, בפתיחת שנת הלימודים בעיר.

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע, ראש העיר רוביק דנילוביץ' וסגנו אושרי אביכזר ויו"ר המועצה הדתית עופר כראדי, בהסרת הלוט בחנוכת הסמינר החדש 'דרכיה' לבנות העיר.

אליהו זוהר ראש עיריית קריית מלאכי, בתפילה מרגשת לרפואת בנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ שנפצע לפני כחצי שנה בגבול לבנון, במהלך סיור של השר בפתיחת שנת הלימודים בעיר.

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את אליהו שושן סגן ראש העיר בני ברק ושלמה חדד חבר מועצת העיר, ראינו בשיעור 'אור החיים הקדוש' בבית המדרש 'חיי אהרון' בעיר, שמסר הרב גבריאל מאזוז מרבני ישיבת 'אור דוד'.

( צילום: יהודל׳ה )

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מקבל מתנה מיוחדת לרגל יום הולדתו ה-80, במהלך חופת בתו של יוסי רואש יו"ר המועצה הדתית במגדל העמק ובנו של הרב ניר אנקונינה מבכירי בד"ץ 'בית יוסף', כשברקע המוזיקאים פיני איינהורן, דניאל אלישע ואהרל'ה נחשוני שרים לרב: "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי".

- צילום: מרדכי גרינוולד 10 10 0:00 / 0:59 ( צילום: מרדכי גרינוולד )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מברך בחמימות את איש העסקים משה חי כהן, במהלך כתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס למשרדו בירושלים.

את ניצב אבשלום פלד מפקד משטרת ירושלים, ראינו בהתייעצות עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, לקראת מעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי.

( צילום: אלחנן אלבז )

רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, בהתייעצות במעונו של הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: מיכאל בן אבו )

ביציאה ראינו את רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר ומשה ליאון ראש העיר ירושלים במפגש אקראי, מהצד נראים שניאור שפירא יועצו לעניי חרדים של הנציב, העסקן שרוליק ורטהיימר ומיכאל בן אבו עוזרו של הגאון הרב שלום ארוש.

שמעון ברדי, יד ימינו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ששימש כסנדק בברית בירושלים: "תעלה מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה".

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את המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, ראינו מלווה את נכדתו בפתיחת שנת הלימודים בבית הספר בקריית מלאכי.

בהמשך השבוע ראינו את המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, בהרמת כוסית עם עובדי המכס בנתב"ג בראשות יגאל מלכא.

העסקן החב"די לוי אדרעי עם הרב שמואל קמינצקי רבה הראשי של העיר דניפרו שבאוקראינה, באירוע פרטי מקומי.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק ורעייתו המפיקה שרי פלדמן, חגגו בר מצווה יוקרתית לבנם יהונתן, במלון 'עמק האלה' • על החלק המוזיקלי הופקדו מנדי גולדברג ודודי פלדמן.

- צילום: יהודה גרנובסקי | עיצוב: רחלי גרוס 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: יהודה גרנובסקי | עיצוב: רחלי גרוס )

( צילום: יהודה גרנובסקי )

לאחר מכן ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מאחל מזל טוב לאבי החתן אפי פלדמן.

( צילום: א. באואר )

בשולחן האורחים ראינו סוד שיח בין שלומי אטיאס יו"ר הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה במרחב גולן, היועץ האסטרטגי אליהו ארנד ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: א. באואר )

את מעצב האופנה עזרא ויצמן ראינו מברך בברית לנכדו, בן לבתו מיכל וחתנו יוסף ששון, בסנדקאות כובד הסבא איש העסקים רחמים ששון - ויקרא שמו בישראל: אליאב רחמים.

- צילום: אבי רביבו 10 10 0:00 / 0:41 ( צילום: אבי רביבו )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן מברך את חתנו הרב אליהו חכם, במהלך מעמד סליחות במערת המכפלה בחברון, מהצד נראה שמעון ברדי עוזרו של הרב.

( צילום: נועם אליהו )

את המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', ראינו בבר מצווה היוקרתית לבנו של איש העסקים דוד שטרנברג במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

- צילום: יעקב קופמן | הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: יעקב קופמן | הפקה: גדי ויטמן )

הגאון הרב יגאל כהן והמקובל הרב נתנאל שריקי, בלחיצת יד חמה, בהכנסת ספר תורה של איש העסקים אלי אלמגור במרכז 'התחברות' של מזכה הרבים הרב דוד פריוף ברמת גן.

( צילום: אריאל שבתאי עמדי )

בפתיחת שנת הלימודים 'זופניק' ביקר בחדר מצב של המחוז החרדי במשרד החינוך, בראשות מנהל המחוז שי קלדרון, מפקחת המחוז מירי גמליאלי ומפקחי המחוז.

רב הסלבס מרדכי חסידים עשה קריעה בחולצה בשידור חי בתוכנית של מנחם טוקר ברדיו 'קול חי', בעקבות ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שהנחתה לדחות את ההילולה לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל עד לאחר הבחירות.

כווכב הרשת יענקי גולדהבר שיתף השבוע תמונה נוסטלגית מהילדות: "לכבוד תחילת שנת הלימודים, תמונה שלי מגיל 6 כשהתחלתי כיתה ב' - הלוואי שנזכה לתמימות ולנפש הטהורה שהייתה לי בגיל הזה".

את נחמיה בלושטיין מנהל המגזר החרדי ב'כללית' במחוז דן, ראינו במערת המכפלה יחד עם חזקי פקשר ואברהם דרהין מנהלי קשרי הקהילה בבני ברק ויחיקם גמליאל מנהל קשרי הקהילה באלעד.

את רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני, ראינו בתקיעת שופר במהלך פעילות מבצעית בלבנון.

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איש החסד איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה', מתברך מהאדמו"ר ממז'יבוז', במהלך אירוע פרטי.

אנשי המימון והשיווק חגגו חנוכת הבית: הברנז'ה העסקית התייצבה לברך את בעלי חברת "שוורץ & גולד", מהבולטים בעולם המימון והנדל"ן בבית שמש אהרן שוורץ ומרדכי גולדברג שחנכו את המשרדים החדשים ברמה ד'. אל המשכן החדש זרמו השבוע אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור ובכירי עולם המימון כדי לקבוע מזוזה ולברך על המוגמר. שבוע קודם לכן, האדמו"ר מלעלוב קבע מזוזה תוך שהוא מאציל מברכתו להצלחת השותפים.

מזל טוב למפיק האירועים ברוך גולן ראש צוות זק"א מחוז צפון לנישואי הבת. בשולחן הכבוד ראינו את הרה"ח רבי אברהם הלברשטאם רב קהילת צאנז בטבריה ובנו של האדמו"ר מצאנז.

לאחר מכן ראינו את עו"ד עקיבא גולן מפתח תקווה מתברך ע"י בנו של הרבי מצאנז.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בשמחת החתונה לבנה של תמי מור יוסף מנהלת לשכת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף, בהשתתפות בכירי הרשות באולמי 'נוף ירושלים'.

( צילום: שחר טל )

אושיית הרשת ננה הלפרין בברכה והתייעצות אצל הרבנית מבעלזא.

בסיור סליחות בכותל המערבי בראשות רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו את ארז איסקוב, לירון אופיר וארז מוגרבי.

הזמר אייל גולן, שהגיע להופיע בעיר בית שמש, מנחם ומחזק את עמוס דדון אביו של הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7 שנדקר למוות בעיר, יחד עם ראש העיר שמוליק גרינברג.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: