זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': איש תקשורת חרדי בכיר שמוכר בכל בית בישראל בזכות הופעותיו באולפנים, נקלע שלא באשמתו לעימות מול מאבטח כשהגיע לאירוע מכובד אליו הוזמן יחד עם בכירים בעולם הפוליטי והעסקי. האירוע הסלים וכמעט נגמר באלימות קשה עד שאחד המקורבים שהוקפץ למקום הפריד בין הניצים והכניס את איש התקשורת בכבוד הראוי לו, לא לפני שדאג לפיוס בין הצדדים.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': במהלך חופשה משפחתית באוסטריה של אחד הבכירים החרדים, הוחלט להטיס את החתן שלו ארצה לאחר ששבר שם את הרגל. רק בריאות. • המשב"ק שהחל להוציא עין הרע | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 30.07.26 קרב הפייטנים בגלל 'אום כולת'ום' | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 06.08.26 חשיפת 'זופניק': בנו של העיתונאי נועם זיגמן מ'קול ברמה' הולך בדרכי אביו והחל לשמש ככתב ירושלים בגל"צ. • חשיפת 'זופניק': חשיפתו של הפרשן הוותיק יעקב ריבלין ב'בקהילה' על הבלוק הטכני ב'יהדות התורה', הצליחה להרעיד את הפאות בכמה לשכות של הח"כים במפלגה ועוד ידובר בכך. 'זופניק' שם לב כי לאחרונה ריבלין מפגין מרץ נעורים בסיקור הפוליטי ומשאיר עשן למתחרים בגזרת השבועונים שמדדים אחריו ולא רק בפער השנים. • חשיפת 'זופניק': ח"כ יעקב אשר שחיתן השבוע את בת הזקונים שלו באולמי 'קונקורד' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, החליט להזמין רק חברי כנסת מהמפלגות החרדיות בשל תקופת הבחירות והמתיחות בין הפוליטיקאים מהמפלגות הכלליות לנציגים החרדים. במהלך השמחה ראינו את ראש הישיבה הגר"ד לנדו בריקוד עם ח"כ אשר.

- צילום: א. באואר | צילום: צילום: א. באואר 10 10 0:00 / 0:10

רגע לפני פתיחת 'זמן אלול' בישיבה, 'זופניק' תיעד את ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, כשהוא מגיע לחוף הים בראשון לציון כאחד האדם.

במהלך הקעמפ של ישיבת 'אור ישראל', יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ניפק שלל כותרות, ובין לבין אף מצא זמן להחמיא לפרשן הבית ישי כהן שישב לצדו בשולחן יחד עם איצלה כץ מגיש 'מעייריב'. "אני מכבד אותך, אתה עיתונאי מוכשר ורציני ואחראי", אמר גפני וגרר מחיאות כפיים סוערות.

10 10 0:00 / 0:35

אחרי שבועות בהם דידה על קביים בעקבות שבר ברגל, השבוע תפסנו את יוסי עבדו בדרכו לצילומי 'החדשות הלא חשובות', כשהוא סופסוף ללא הגבס.

10 10 0:00 / 0:16

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', נצפה כשהוא מלווה את שרת התחבורה מירי רגב בכניסה לאירוע תורני בתל אביב.

העסקן הרפואי מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא', הביא לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף משלוח של מגש פירות לכבוד שבת מיו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בחופשה של השניים באוסטריה.

בהמשך השבוע ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשדה התעופה במינכן שבגרמניה בדרך חזרה לישראל, כשהוא מלווה בחבר הכנסת יואב בן צור וחתנו הרב ברוך דרעי.

בפאתי האולם של מלון 'קרלטון' שם נערכה שמחת אירוסי בתו של הרב יאשיהו פינטו זיהה 'זופניק' את טופז לוק יועצו של ראש הממשלה מסתודד עם הפרשן החרדי ישראל כהן ועם איש התקשורת ומקורבו של נתניהו, יעקב ברדוגו.

לאחר דקות גילה להם יעקב ברדוגו דרך קיצור לעקוף את התור הארוך של הקהל ולקח אותם בדרך עוקפת מעזרת הנשים, שם הם תועדו כשהם מאחלים מזל טוב לכלה יהודית שמחה. בהמשך כבר זיהה 'זופניק' את השניים מאחלים מזל טוב גם לרב.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון', מתקבל בשירת "לאורו נסע ונלך" על-ידי חברי מקהלת 'נשמה', באירוע התורני 'כתבתם 6' ביוזמת דודי זלץ סגן וממלא מקום ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין.

- צילום: מייקל מנס | צילום: צילום: מייקל מנס 10 10 0:00 / 0:37

האיש מאחורי המהפכה של בני הישיבות, יו"ר איחוד בני הישיבות הרב יהודה וייספיש מקבל את נשיא הארגון ראש הישיבה הגרמ"ה הירש באירוע הרבבות בבית שמש.

( צילום: יעקב נחומי )

רגע לפני האירוע תפס 'זופניק' את ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בתפילה כשלצדו הרשם הבכיר שלמה יעקובזון.

10 10 0:00 / 0:05

"אשרי מי שלא חטא": השמחה באירוע בבית שמש פרצה גם אל מאחורי הבמה שם ראינו את האיש והסושיאל יהודה גרנובסקי שנסחף לריקודים עם איש התקשורת יהודה כהן, יהושע הירשביין מהאיחוד ורל"ש ראש העיר בית שמש אבי מייערס.

10 10 0:00 / 0:23

רגע לפני שהמנגינות העתיקות של עולם הישיבות עלו על הבמה באירוע הענק של 'האיחוד' בבית שמש, תפסנו את המלחין המיתולוגי הרב הלל פלאי, שהופקד על הנחיית התוכנית המיוחדת, בשיחה צפופה עם ח"כ אורי מקלב. 'זופניק' לא הצליח לשמוע על מה דיברו השניים, אבל יש לו חשד סביר שכמה מנגינות מיתולוגיות עברו שם מיד ליד.

המשפיע הגאון הרב שמעון גלאי מפגין כישורי שירה, יחד עם הזמר בנצי שטיין, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', באירוע הענק בבית שמש.

10 10 0:00 / 0:55

רגעים ספורים לפני תחילת האירוע בבית שמש תפסנו את ראש העיר שמוליק גרינברג בסוד שיח עם הזמר מרדכי בן דוד.

במהלך האירוע ראינו בשורה הראשונה את ראש העיר שמוליק גרינברג לצדו של ח"כ אורי מקלב.

על הבמה באירוע המדובר של האיחוד בבית שמש ראינו את האיש מאחורי המצלמה והסושיאל מאיר זלזניק כשהוא טרוד בעבודת הקודש ומתעד את נאומם של גדולי הדור.

מאחורי הקלעים באירוע, ראינו את כוכב הרשת דודי קפלר, מתברך מראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

10 10 0:00 / 0:04

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שמונה לממלא מקום מנכ"ל הרבנות לישראל, מתברך מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, לרגל כניסתו לתפקיד.

מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר עם הגלימה והמצנפת המקורית של מרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ל'זופניק' נודע כי הפריטים הקדושים נמצאים בביתו של הרב מיכאל כהן, מנהל קרן הצדקה של המיליארדר הברזילאי אלברטו ספרא • על התיעוד הרב אלי סטפנסקי מגיש 'דף היומי הגדול בעולם'.

10 10 0:00 / 1:32

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, הגאון הרב שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מאחלים מזל טוב בבר מצווה לבנו של איש התקשורת אריה ארליך עורך עיתון 'משפחה'.

- צילום: ‏יונתן ארגמן | צילום: צילום: ‏יונתן ארגמן 10 10 0:00 / 2:35

הצלם שלומי כהן נצפה מראיין בחורי ישיבה במהלך האירוע לסיום בין הזמנים שנערך בבנייני האומה.

10 10 0:00 / 0:23

הרב אבא טורצקי נצפה בנאות דשא בשכונת גבעת שאול בירושלים.

חשיפת 'זופניק': הזמר אייל טויטו התהפך השבוע עם אופנוע הים שלו ואיבד את הפלאפון שנפל בלב הכנרת.

( צילום: נהוראי לחמי )

הזמר שמוליק סוכות נצפה השבוע כשהוא מתחדש במשקפי שמש אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

( צילום: מוטי ניילינגר )

את‏ הזמרים ‏מרדכי בן דוד ומשה לוק ראינו בסוד שיח מוזיקלי, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמרים משה דוויק, משה לוק, יידל ורדיגר וישראל סוסנה, שרים בספרדית לזמר זאנוויל ויינברגר לרגל הולדת בנו השלישי.

- צילום: אבי סבג | צילום: צילום: אבי סבג 10 10 0:00 / 0:24

מקהלת הילדים 'אידיש נחת' מארצות הברית, שהגיע לסבב הופעות בישראל, בתפילה בקבר 'רחל אמנו'.

- הפקה: משה ממן | צילום: מנדי סגל | צילום: הפקה: משה ממן | צילום: מנדי סגל 10 10 0:00 / 0:29

הזמר פיני איינהורן שמתמודד עם מחלת האלופציה שגורמת לנשירת שיער מלאה ולקרחת, הופיע השבוע במועצת בנימין ודיבר בגילוי לב על המחלה: "צריך להודות על מה שיש לנו ועל מה שאין לנו".

10 10 0:00 / 1:00

הזמר מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה - ויקרא שמו בישראל: דניאל דוד.

- צילום: אלעזר כהן | צילום: צילום: אלעזר כהן 10 10 0:00 / 1:01

והנה הזמר עקיבא תורג'מן ראינו שר עם בני משפחתו בכנרת.

- צילום: משה תורג'מן | צילום: צילום: משה תורג'מן 10 10 0:00 / 1:00

הזמר יענקי אויש בצילומי קליפ יחד עם המוזיקאי יהודה גלילי וחברי מקהלת 'מוזיקאליש'.

- צילום: מוטי איצקוביץ | צילום: צילום: מוטי איצקוביץ 10 10 0:00 / 0:29

את הזמר חיים ישראל ראינו בפגישה עם העסקן הרפואי נחום פראנק מנכ"ל 'מזור'.

הזמר שולי רנד על מנהלו האישי דוד פדידה במופע בקיסריה: "לפני כמה שנים פגשתי אותו, הוא הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי - אחרי הבחירה הכי טובה שעשיתי באשתי".

- צילום: מני וקשטוק | צילום: צילום: מני וקשטוק 10 10 0:00 / 1:37

הקלידן נתנאל רוטנברג בקבלת שבת מוזיקלית בהרי האלפים הצרפתיים.

10 10 0:00 / 1:01

האדמו"ר מספינקא בני ברק שר ומברך את הזמר בנצי שטיין לאחר תפילת שחרית, על הליט המחודש שהוציא השבוע: "אדון הכל", של הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זצ"ל.

10 10 0:00 / 0:57

בסיום שמחת בית סקולען - פיטסבורג שנערכה בבית שמש, ראה 'זופניק' את האדמו"ר מסקולען מודה לגראמער בן ציון ברכר על הופעתו המרגשת במצווה טאנץ.

המוזיקאי יוסי גרין מברך את איש הויזואל יוסי מור יוסף, במהלך מופע של מקהלת הילדים 'אידיש נחת' מניו יורק: "שתזכה לעשות את מסכי הוידאו בגג של בית המקדש השלישי".

- הפקה: משה ממן | צילום: הפקה: משה ממן 10 10 0:00 / 0:40

הזמר חיים ציפל שטס לסבב הופעות בארצות הברית, מתברך מהרב חיים ברוך הלברשטאם מי שהיה משב"ק של הרבי מחב"ד.

( צילום: שלום גוררי )

את המפיק ברוך שכטר ראינו מדלג עם אופנוע, בין אירועי בין הזמנים שהפיק בבני ברק.

לא רק ח"כ, גם זמר: חבר-הכנסת מיכאל מלכיאלי מפגין כישורי שירה יחד עם הזמר שוקי סלומון, במהלך נופש לחרדים במלון 'חוף התמרים' בעכו.

10 10 0:00 / 4:04

את הזמר אברהם פריד, ראינו בחיבוק עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בכניסה לאירוע במערת המכפלה בחברון.

- צילום: מיכל אלבלק | צילום: צילום: מיכל אלבלק 10 10 0:00 / 0:34

במהלך הביקור המסורתי של ח"כ אורי מקלב בקייטנת עזר מציון בירושלים, החשמל באוהל הפעילות שבק חיים. המארגנים לא ויתרו למקלב ושלפו מגפון, וכך מצא את עצמו חה"כ כשהוא נואם לקהל כמו בימים של פעם. אגב, רק לקראת סוף הנאום החשמל חזר, ויהי לפלא.

10 10 0:00 / 0:29

בחתונת בתו של ח"כ יעקב אשר 'זופניק' ראה את ח"כ אורי מקלב בשיחה עם ח"כ אוריאל בוסו, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן והרב רפי מנת. 'זופניק' ניסה לברר אם דיברו על השמחה או על ענייני המשרד, אך הארבעה שמרו על זכות השתיקה.

בהמשך ראינו את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ח"כ אוריאל בוסו, יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות והרבנות הראשית לישראל, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, עוזי ביתן מנכ"ל 'מאוחדת' וראש לשכתו דודי שוורץ, בסוד שיח מחוץ לחתונתו בתו של ח"כ יעקב אשר, מהצד נראה איש העסקים אבידוד בר ישראל.

ח"כ משה אבוטבול שמוסר שיעור תורה שבועי בבית הכנסת של הכנסת, העביר השבוע את השיעור למזנון הכנסת בעקבות שיפוץ שנערך בבית הכנסת.

בהמשך השבוע חבר הכנסת משה אבוטבול היה מעורב בתאונת דרכים וניצל בנס.

את ח"כ מאיר פרוש ובנו ישראל פרוש ראש עיריית אלעד לשעבר, ראינו בהלוויית זקן חסידי דושינסקיא הרה"ח ר' ראובן צבי בלוי ז"ל שנפטר בגיל 99.

ח"כ יצחק גולדקנופף וראש לשכתו מוטי בבצ'יק, נצפו לוחצים יד לחייל, במהלך חנוכת היישוב החדש עמק דותן, יחד עם יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון.

( צילום: אליחי מנחם )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

שרת התחבורה מירי רגב בניחום אבלים אצל הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', על פטירת נכדו הילד שלום סגינר ז"ל בן ה-4 שטבע למוות בבריכה במקסיקו.

השר לשעבר יעקב ליצמן נצפה בתפילה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו שקוע בשיחת טלפון באישון לילה ברחובות ירושלים.

את אלעזר שבילי ראש לשכתו של ח"כ משה אבוטבול, ראינו מטפל בפניות ציבור גם בחופשה.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע השבוע עם כסאו המהודר לחנוכת שכונת 'משכנות התורה' ברכסים, יחד עם ראש המועצה יצחק רייך והרב רפי מנת.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:15

חיוך של סיפוק: 'זופניק' לכד באחד מימי השבוע העמוסים של סיום בין הזמנים, את חיים מלר, האיש הכל יכול בעיריית ירושלים ועוזרו של חבר המועצה ומחזיק תיק תרבות תורנית דודי בלומנשטוק, כשהוא מסכם פרטים אחרונים באירוע שערך בגבעת התחמושת עם יו"ר האיחוד הרב יהודה וייספיש, שלמחרת ערך את מעמד הרבבות בבית שמש עם גדולי ישראל.

זאת בעוד שחבר מועצת העיר דודי בלומנשטוק, "האברך של העירייה", נתפס בעדשה של 'זופניק' כשהוא מסתחבק עם האברכים במהלך טיול שאורגן תחת התיק אותו הוא מחזיק. האברכים כמובן הודו לו, אך 'זופניק' נותר עם השאלה, על מה בכל זאת הם מצאו להתלונן, כפי המסורת הנהוגה בקרב אברכי ליטא.

האדמו"ר מלעלוב השתתף בשמחת בר המצווה לבנו של שמעון גולדברג סגן וממלא מקום ראש עיריית בית שמש. ל'זופניק' נודע כי בניגוד לחתונת בנו שנערכה לאחרונה בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, את שמחת בר המצווה בחר גולדברג לקיים במתכונת מצומצמת, ללא הזמנות המוניות וגינוני כבוד, מתוך רצון שלא להטריח את ידידיו ומכריו.

( צילום: שלומי אלישע )

את מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, ראינו במנגל בטיול שיזם לתושבי העיר ביער בן שמן.

את נתנאל מנשורי חבר מועצת העיר מודיעין עילית, ראינו בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

( צילום: איציק הרוש )

יוסף חיים מועלם חבר מועצת העיר ירושלים, נצפה משחק בשולחן סנוקר עם בחורי ישיבות, במרכז אתנחתא שהקים בעיר.

האדמו"ר ממאקווא השתתף בשבע ברכות לבנו של יעקב פרץ ראש עיריית קריית אתא, שערך הרב יוסף חיים פרץ מנהל מחלקת הכשרות בעיר.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק והגאון רבי זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בסוד שיח באירוע פרטי.

שלמה פיבקו נשיא בית הכנסת הגדול בתל אביב והחזן הראשי של חיל האוויר, מברך את הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו: "בשם הסבא רבא שלי רבי אלימלך מליז'נסק ה'נועם אלימלך', שתאריך ימים על ממלכתך".

10 10 0:00 / 0:10

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בסידור חופה וקידושין בחתונת איש התקשורת ועורך הדין יעקב אמסלם ורואת החשבון הדר דהן, באולמי 'האחוזה' במודיעין.

- צילום: מנדי שיף | צילום: צילום: מנדי שיף 10 10 0:00 / 0:55

ברחבת הריקודים ראינו את הרב שמואל ביסטריצקי מרבני היישוב סביון, שר התרבות והספורט מיקי זוהר ואיש העסקים מיכאל פינטו, בריקוד סוער עם החתן יעקב אמסלם.

- צילום: מנדי שיף | צילום: צילום: מנדי שיף 10 10 0:00 / 0:15

בשמחת החתונה לבתו של הדיין הרב אורן בר שלום, ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בסוד שיח עם הגאון הרב בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל'; וח"כ יוני משריקי בסוד שיח עם הרבנית יפה דרעי.

( צילום: נתן קורנברג )

יחזקאל שבו, עוזרו של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, חגג בר מצווה לבנו בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • על החלק המוזיקלי הופקד הפייטן אמיר אליהו.

( צילום: מאיר מנצור )

- צילום: מאיר מנצור | צילום: צילום: מאיר מנצור 10 10 0:00 / 2:22

הגאון הרב יוסף ישר רב העיר עכו, מתברך מהגאון הרב יעקב חיים סופר ראש ישיבת 'כף החיים', שהגיע לנופש בעיר בקהילת 'אבני חושן' בראשות הרב שמעון חזן.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בקביעת מזוזה בקהילת 'אבני חושן' בראשות הרב שמעון חזן בעכו, לעילוי נשמת נכדו שלום סגינר ז"ל בן ה-4 שטבע למוות בבריכה במקסיקו.

- צילום: י.ח. | צילום: צילום: י.ח. 10 10 0:00 / 1:30

אלי ביר נשיא 'איחוד הצלה', אלי פולק מנכ"ל 'איחוד הצלה' ואדי בן ליש מבכירי משרד התחבורה, בפגישת עבודה עם רב הסלבס מרדכי חסידים.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והיועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', בחתונת נכד איש החסד הרב שמואל אפטר.

את עורך הדין שמעון שלי מבית שמש, ראה 'זופניק' השבוע נוטף ברחובות בני ברק, כאשר ירד לעיר יחד עם בנו חביבו לקבל את ברכות גדולי ישראל לקראת בר המצווה. עו"ד שלי נצפה בין היתר במעונם ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, אצל ראש הישיבה בה למד הגרב"ד פוברסקי וכן אצל הגר"ש שטיינמן והגר"ש גלאי. 'זופניק' היה שמח לדעת מדוע כולם מחייכים חיוך רחב בתמונות.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, בתפילת הדרך בקשר הצה"לי, בדרך להכנסת ספר תורה לזכרם של הלוחמים שנפלו בקרב ב'מצודת הבופור' במלחמת לבנון הראשונה.

10 10 0:00 / 0:11

את ניצב אבשלום פלד מפקד משטרת ירושלים וניצב משנה דביר תמים מפקד מרחב דוד במשטרת ירושלים, ראינו בהתייעצות ברחבת הכותל המערבי.

( צילום: אלחנן אלבז )

העסקן הרפואי אהרל'ה יקטר, העניק השבוע ראיון על עולם הרפואה ליועץ הרפואי יעקב שקול. במהלך הראיון סיפר יקטר על ההתמודדות שהייתה לו לאחרונה עם המחלה הנוראה.

העסקן הרפואי ברוך הימל מנכ"ל ארגון 'רפואה וחיים', מזמין את את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לחתונת בתו.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בסידור חופה וקידושין בחופה של עידו קפטן המלהק של התוכנית 'ווארט' ב'רשת 13', עם עדי מורגנשטרן.

- צילום: איילת שוסטר | צילום: צילום: איילת שוסטר 10 10 0:00 / 3:08

לאחר החופה, ראינו את המוזיקאי יואלי דיקמן מתברך מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר.

( צילום: קובי ישראל )

את העיתונאי קובי ישראל כתב השטח של 'כיכר השבת', ראינו מתברך מהאדמו"ר ממז'יבוז', במהלך האירוע.

בשולחן הכבוד ראינו את הצלם קובי שירה מתברך מהמקובל הרב רוני הכהן, כשעל המצלמה הופקד השדרן רפי אוחנה מ'קול ברמה'.

- צילום: קובי ישראל | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:09

בסיום האירוע ראינו עוגת ענק יוצאת דופן שהכינה הקונדיטורית טלי מימון לחתן ולכלה.

10 10 0:00 / 0:21

ברכת מזל טוב לאיש הסלולר ישראל רויכר מבני ברק, לרגל אירוסיו בשנית עם חיה שניצר.

הסטנדאפיסט בן בן ברוך בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "תמשיך להצחיק ולשמח את עם ישראל".

10 10 0:00 / 0:15

רב הסלבס מרדכי חסידים ומגיש הטלוויזיה גיא פינס, בקביעת מזוזה במסעדה החדשה בתל אביב, שבבעלות בנו איש העסקים בן ציון חסידים.

10 10 0:00 / 0:40

הזמר מאור אדרי מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

- צילום: נועם אליהו | צילום: צילום: נועם אליהו 10 10 0:00 / 0:12

הרב ניר בן ארצי נצפה כשהוא מלווה את נכדו ליאב שהתגייס לצה"ל.

שחקן הכדורגל לשעבר יעקב בוזגלו ורעייתו חני, בקביעת מזוזה בביתם החדש בישראל, לאחר שנה שבה התגוררו בגיאורגיה.

- צילום: עדי בוזגלו | צילום: צילום: עדי בוזגלו 10 10 0:00 / 0:17

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: