סגירת מעגל מרגשת: ספר התורה של נופלי הבופור חזר להר

44 שנים אחרי המערכה ב-1982, שבה נפלו מפקד הסיירת רס"ן גוני הרניק הי"ד ולוחמים נוספים מפלוגת נובמבר 79' של סיירת גולני, נסגר מעגל של גבורה, זיכרון ודמעות.

ספר התורה שנכתב לזכרון עולם של נופלי הקרב ושל בני המחזור שנפלו לאורך השנים - ובהם תא"ל ארז גרשטיין הי"ד - עלה בחזרה לפסגת הבופור, ושם קראו בו ביראת קודש.

מפקד הסיירת רס"ן גוני הרניק הי"ד נפל יחד עם מספר לוחמים כאשר כוח סיירת גולני, בראשו עמד הרניק, עשה את דרכו אל חלקו הצפוני של מבצר הבופור, להשלמת כיבוש המבצר.

לאחר שמפקד הסיירת משה קפלינסקי נפצע קשה, הסמח"ט גבי אשכנזי הטיל על הרניק לחבור לכוח הסיירת, לקחת את הפיקוד ולהשלים את המשימה.

בדרכו לעבר הכוח התהפך הנגמ"ש שבו נסע הרניק והוא נפצע קל, אך המשיך לנוע רגלית עד שחבר לכוח. הוא ארגן שוב את הכוח, ותכנן את התקיפה מחדש.

הכוח נתקל בהתנגדות של אש מקלעים כבדה, המשיך בהסתערות והחל בטיהור התעלות, בירי והשלכת רימונים.

הרניק הגיע יחד עם חברו גולדמן לעמדה מבוצרת במיוחד שבה התבצר איש אש"ף, שפגע והרג את הרניק מטווח קצר. גולדמן זרק מטען אל תוך העמדה המבוצרת והשמיד אותה יחד עם הלוחם ששהה בה. בסיום הקרב עלה אחד הלוחמים אל הקומה הגבוהה ביותר במבצר והניף בה את דגל ישראל.