( צילום: ללא )

במעמד מרגש ומרומם שהתקיים השבוע בתל אביב, הכניס השחקן דני שטג ספר תורה מהודר לבית הכנסת הגר"א, שבו הוא משמש כגבאי כבר שנים רבות. הספר נכתב לעילוי נשמת הוריו של השחקן, ובמעמד השתתפו מאות מתפללים, חברים ובני משפחה.

"זה האירוע הכי משמח בחיי", מסר שטג בהתרגשות רבה. "להכניס ספר תורה לעילוי נשמת ההורים שלי, במקום שאני מתפלל בו כל יום - אין לי מילים לתאר את הרגש".

- צילום: ללא | צילום: צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:27

( צילום: ללא )

( צילום: ללא )

( צילום: ללא )

( צילום: ללא )

שטג, שחזר בתשובה לפני כשני עשורים, הפך לדמות מוכרת בקהילה החרדית בתל אביב. הוא משלב בין קריירת המשחק המצליחה שלו לבין חיי תורה ומצוות, ומקפיד שלא להופיע בשבת ובחגים. במשך השנים הוא למד בישיבת 'נתיבות עולם' בבני ברק, ומקיים קשר הדוק עם גדולי ישראל. הנכד, הנייעס והסערה שבדרך | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע כיכר השבת | 02.07.26 חגיגה בשיכון סאטמר: גלריית ענק מביקורו המרומם של חתן הרבי חיים רוזנבוים | 28.06.26 בראיונות שהעניק בעבר, סיפר שטג על המסע הרוחני שלו. "אני קם בבוקר, הולך לבית הכנסת, קורא בתורה, אני גבאי בבית הכנסת כבר 20 שנה, אני זה שתוקע בשופר בראש השנה", תיאר את שגרת חייו. "הבנים שלי לומדים תורה". קשר מיוחד לגדולי ישראל לאורך השנים טיפח שטג קשרים עם רבנים ואדמו"רים. הוא היה תלמידו הקרוב של הגאון הרב אברהם אריה אדרת זצ"ל מישיבת 'נתיבות עולם', שנפטר לפני מספר שנים. "אני 25 שנים תלמיד שלו, בלי הפסקה", סיפר בעת פטירתו. "הוא לימד אותי להתפלל, ללמוד תורה ולקרוא בתורה, הוא היה הרב המובהק שלי". כמו כן, שטג מקיים קשר הדוק עם מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, אליו היה נוהג להגיע להתייעצות. בראיון שהעניק לפני מספר שנים סיפר כי הרב בירך אותו לקראת אודישן לסדרת 'השוטרים', ולדבריו - הברכה התממשה.

השחקן אצל מרן ( באדיבות המצלם )

השחקן גם ביקר בעבר אצל הגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', יחד עם השחקן אביב אלוש. השניים שוחחו עם הרב בדברי תורה ולמדו עימו, וסיפרו לו על ההתחזקות שלהם בדת ובאמונה.

"התחלתי לשמור שבת כשזה לא היה מקובל, ויתרתי על הרבה תפקידים", סיפר שטג על תחילת דרכו. "היו אומרים לי: 'אתה לא אמן יותר, לך לבני ברק'. אבל אני התעקשתי להישאר במקצוע, ותודה לא-ל אני מתפרנס מהמקצוע הזה".

מסר לציבור

בהזדמנויות שונות מעביר שטג מסרים של חיזוק אמונה. "צריכה להיות התעוררות רוחנית של עם ישראל", אמר באחד הראיונות. "עם ישראל הוא לא עם פשוט, יש לו מהות והמהות של עם ישראל זה להביא אור לעולם. כשעם ישראל לא מתבונן בתורה שמראה לאן לנווט את האור, אז אנשים מתחילים להתפלפל".

מעמד הכנסת ספר התורה מצטרף לשרשרת של אירועים דומים שהתקיימו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ, כאשר קהילות שונות מכניסות ספרי תורה לעילוי נשמת יקיריהן ולחיזוק עולם התורה.