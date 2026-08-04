לזכותם של ילדי ישראל; חבר המועצת ריתק את האלפים ב'כותל המערבי'
במעמד אדיר של הכנסת ספר תורה שהתקיים אמש ברחבת הכותל המערבי, שאורגן ע"י חסידות חב"ד לזכותם של כלל ילדי ישראל, נשא דברים חוצבי להבות אש, חבר המועצת ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא מוסדות 'אור החיים' • צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד אדיר של הכנסת ספר תורה שהתקיים אמש ברחבת הכותל המערבי, שאורגן ע"י חסידות חב"ד לזכותם של כלל ילדי ישראל, נשא דברים חוצבי להבות אש, חבר המועצת ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא מוסדות 'אור החיים' • צפו בתיעוד (חרדים)
לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)
תלמיד ישיבת פוניבז׳, הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג הערב בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש | שער, שהתארס רק בשבוע שעבר, נהרג בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו נפצע במצב קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים (חרדים)
משפחה חרדית מרכסים עם ניסיון בטיולים, שיצאה לטיול שגרתי בנחל גוב שבערבה חוותה שעות ארוכות של חרדה בשל טעות בניווט, עד שמתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותם במצב בטוח וללא צורך בפינוי רפואי לבית החולים (חרדים)
פרסום ראשון : מזכה הרבים הרב דוד פריוף שטס עם בני משפחתו לחופשה במיאמי, נעצר בסוף השבוע האחרון בשדה התעופה המקומי ונכלא למשך 24 שעות | בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר הרב דוד פריוף: "איך שנחתתי בשדה התעופה שוטרים אזקו אותי ולקחו אותי לכלא עם מדי אסיר, הורידו לי את הכיפה והציצית, זה היה ממש משפיל" (חדשות)
יותר מ-2,000 חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לעיר אלמטי לרגל הילולת המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש. למרות האתגרים הלוגיסטיים והמסע המורכב דרך מדינות מוסלמיות, ההמונים גודשים את ציונו של הרה"ק, שהוגלה לאזור בידי השלטון הקומוניסטי ונפטר שם במסירות נפש. כיום, תחת הנהגתו של השליח והרב הראשי הרב ישעיה-אלעזר כהן, הפך מקום הגלות לאימפריה יהודית תוססת הפועלת סביב השנה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בחוף הים: הברכה כשרואים את הכנרת, מדוע לא מברכים על ים המלח, והאם מברכים על הבניאס, הזוויתן ועין גדי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ניהול עמותה דורש הרבה יותר מכוונות טובות. בין תזרים, תרומות, משכורות ואישורים, אתם צריכים לצידכם בנק שמכיר את המציאות שלכם. בנק מרכנתיל מציע למנהלי עמותות בנקאי אישי המתמחה בליווי עמותות, פתרונות מימון מותאמים וגישה גמישה יותר לצרכים הייחודיים של הארגון (כלכלה)
הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)
מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו- 6 ילדים (בגילאי 9-19) שנותק עמם הקשר מאז השעה 11:30, אז התלוננו כי הם מותשים מהחום הכבד | כעבור שעות של חיפושים נמצאו כשמצבם טוב: "תשושים מאוד" (חדשות)
"עינות יהודה" המחודשים, הנמצאים סמוך לאזור התעשייה אריאל שבשומרון, מלאים במים נהדרים וכוללים שלוש בריכות בהן אחת עמוקה במיוחד | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השביעית לבין הזמנים (טיולים)
במהלך היום הראשון של מופעי חבורת תריג ׳בעקבות האבן הקדושה׳ גדשו אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגת הקיץ השנתית עם מופעים מלאים מפה לפה. בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם הרב צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
תיעוד של רכב חרום של ארגון 'הצלה' כשהוא חונה בחניית נכים בעת אירוע חירום מציל חיים הועלה לרשתות החברתיות על ידי מתנדב בגופי חירום מקומיים ועורר גל תגובות עוינות. בעקבות המחאה הציבורית והחשיפה התקשורתית, הודיעו שירותי החירום והצלה המקומיים כי פתחו בחקירה רשמית ורצינית נגד המתנדב שהעלה את הסרטון (חרדים)
0 תגובות