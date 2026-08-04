כיכר השבת
לכבודה של תורה

לזכותם של ילדי ישראל; חבר המועצת ריתק את האלפים ב'כותל המערבי'

במעמד אדיר של הכנסת ספר תורה שהתקיים אמש ברחבת הכותל המערבי, שאורגן ע"י חסידות חב"ד לזכותם של כלל ילדי ישראל, נשא דברים חוצבי להבות אש, חבר המועצת ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא מוסדות 'אור החיים' • צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי
הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי| צילום: צילום: רון סטודיו
הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי (צילום: רון סטודיו)
הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי (צילום: רון סטודיו)
הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי (צילום: רון סטודיו)
הגר"ר אלבז בהכנסת ס"ת בכותל המערבי (צילום: רון סטודיו)

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חב"דהכותל המערביהכנסת ספר תורההרב ראובן אלבז

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