לכבודה של תורה לזכותם של ילדי ישראל; חבר המועצת ריתק את האלפים ב'כותל המערבי' במעמד אדיר של הכנסת ספר תורה שהתקיים אמש ברחבת הכותל המערבי, שאורגן ע"י חסידות חב"ד לזכותם של כלל ילדי ישראל, נשא דברים חוצבי להבות אש, חבר המועצת ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא מוסדות 'אור החיים' • צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:01