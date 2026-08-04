סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מדויק עם 23 מנדטים כל אחת.

הנתון משקף התחזקות של מנדט אחד עבור הליכוד לעומת הסקר הקודם, בעוד 'ישר!' שומרת על יציבות ונותרת בשוויון מוחלט עם 'הליכוד'.

בנט עוצר את הצניחה

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מצליחה לעצור את מגמת הצלילה החדה ושומרת על כוחה עם 14 מנדטים. זאת לאחר סדרת סקרים שבהם המפלגה איבדה 12 מנדטים ב-13 שבועות בלבד.

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מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על כוחה עם 10 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שמקבלת 9 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ונותרת יציבה. ש"ס בראשות אריה דרעי נחלשת במנדט אחד לעומת הסקר הקודם ויורדת ל-7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-7 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת במנדט ועולה ל-5 מנדטים.

במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי זוכה ל-5 מנדטים, וכך גם רע"ם בראשות מנסור עבאס עם 5 מנדטים.

מפלגת 'בית ציוני המילואימניקים' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עוברת גם הפעם את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.4%, ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 0.8%.

תמונת הגושים

על פי הסקר, גוש הקואליציה בראשות ראש הממשלה נתניהו עומד על 50 מנדטים, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-70 מנדטים כולל 10 מנדטים של המפלגות הערביות.