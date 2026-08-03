אחריות ציבורית וייצוגית במדינות נכר אינן רק עניין של נימוס אלמנטרי, אלא גובלות לעיתים קרובות בסוגיה של קידוש השם וחילול השם, על כך נכתב שאין יום הכיפורים מכפר.

התנהגות שאינה הולמת במרחב הציבורי מעבר לים נושאת עמה פוטנציאל הרסני לתדמית הציבור כולו, ומביאה עמה סנקציות חריפות שעלולות לפגוע בכלל הנופשים.

​בשוויץ ובאוסטריה, הגיעו הדברים לידי אזהרה פומבית ישירה, כאשר העסקן המקומי מנחם דויטש פרסם סרטון מיוחד בשלוש שפות, כשהוא עומד לצד שוטר מקומי באזור סאספה סאס גרונד.

בסרטון הועבר מסר תקיף אל הנופשים החרדים, בדרישה לגלות איפוק, לכבד את החוקים המקומיים ולשמור על סדר ציבורי מופתי.

​החשש מפני החרפת הצעדים מצד המקומיים הוביל גם לקריאות אזהרה חריפות מצד גורמים בתחום התיירות.

יועץ התיירות דודי רובינשטיין התייחס למצב והבהיר כי "זה לא טוב מה שהולך במקומות הנופש, אנשים צריכים לזכור שהם לא בבית, זה בין הגויים. יש כאן עסקים שיסגרו עסקים ולא ישכירו דירות לחרדים מישראל, ואז יתלוננו על אנטישמיות, בבקשה שאנשים יתעוררו, ההתנהגות הזאת פוגעת בעצמנו בבחינת חב לאחרינא".

​במקביל, גם באוסטריה הועברו פניות דחופות לנציגים קהילתיים בעקבות תלונות על מפגעים סביבתיים באזורי הנופש קפל, אישגל, מתון וגלטור.

ראש עיריית אישגל התריע במפורש על לכלוך, נזקים לתשתיות והשלכת פסולת במתחם המיני-גולף המקומי, תוך הבהרה כי המשך המצב יוביל לסגירת המקום.

​בעקבות הדברים, יצאה קריאה נחרצת אל ציבור המטיילים להקפיד על ניקיון המרחב הציבורי ולפנות אשפה כהלכה. בפנייה אל הנופשים הובהר כי "הדבר מהווה חילול השם, וראש העיר ביקש מאיתנו להודיע לכלל הציבור, שאם המצב לא ישתפר, הוא ייאלץ לסגור את מתחם המיני גולף".

​עוד הדגישו המארגנים בהודעתם לחופשים כי "אם פחי האשפה מלאים, אנא קחו את האשפה עמכם ואל תשאירו אותה במקום. בפרט יש להקפיד שלא תימצא אשפה כשרה בשבילי ההליכה או ברחובות. על כולנו להבין את האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו לנהוג באופן שיביא לקידוש שם שמים".

לצד הפניות הרשמיות, התפרסמה גם עדויות כואבת של נופש מקומי בקבוצת המטיילים החרדית באזור, שתיאר את המראות הקשים במסלול לאגם סילברטה: "רבותי, הלכנו היום לאגם סילברטה והייתה שם חבילת ביסלי ועוד סוגי חבילות, הרבה כוסות פלסטיק לאורך הדרך וגם טיטול על הספסל. חלק מהזבל הרמתי ושמתי בפח ליד, בבקשה מהציבור לחשוב גם על אחרים.

דבר ראשון זה חילול השם, שהגויים אומרים ראו איך היהודים מתנהגים ולא מתחשבים באחרים. דבר שני זה חב לאחרינא, בגלל ששאר הציבור מפסיד מזה. היום הגולף היה סגור וגם פינת החי הייתה סגורה, הם התלוננו שהמקום נראה רק השבוע כמו מזבלה.

בבקשה מהעולם, תהיו אחראים, הילד שלך השליך משהו – תרים ותשים באשפה, או שתקח איתך הביתה".