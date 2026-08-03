דרמה התרחשה לפני זמן קצר (שני) ברחוב נתן שטראוס בירושלים, כאשר גבר חרדי כבן 70 התמוטט ואיבד את הכרתו בתחנת אוטובוס.

צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מצילות חיים, ולמרבה הנס הצליחו להחזירו להכרה מלאה.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד איחוד הצלה, הגבר איבד את הכרתו בפתאומיות בעת ששהה בתחנת אוטובוס ברחוב נתן שטראוס. עוברי אורח שהבחינו במצוקה הרפואית הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, והחובשים הגיעו במהירות לזירה.

ד"ר דניאל שקרג'י, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובש יחיאל שטרן שהגיע ראשון לזירה, מסרו פרטים על האירוע הדרמטי: "לדברי עוברי אורח הוא איבד את הכרתו בעת ששהה בתחנת אוטובוס. ביצענו בו פעולות החייאה שכללו עיסויי לב ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור (מפעם) של איחוד הצלה".

פעולות ההחייאה שביצעו הצוותים הרפואיים הניבו תוצאות מוצלחות. "למרבה הנס הוא שב להכרה מלאה", הוסיפו המתנדבים. "לאחר מכן הוא פונה להמשך בדיקות בבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו מוגדר יציב".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי חירום רפואיים שהתרחשו בימים האחרונים בקרב הציבור החרדי. רק לפני מספר ימים נפטרה תינוקת בת שלושה חודשים בצפת לאחר שאיבדה את הכרתה, למרות מאמצי החייאה ממושכים של הצוותים הרפואיים.