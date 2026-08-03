עשרות אלפי משתתפים ב׳חבורת תריג׳, נותרו כרטיסים להיום ומחר

כמדי שנה בימי בין הזמנים, חגיגת מופעי הקיץ של חבורת תריג הגיעה לבנייני האומה עם 12 מופעי ענק במשך 3 ימים עמוסים וגדושים, כאשר בכל יום מתקיימים 4 מופעים וכ-2,500 איש בכל מופע.

לאחר היום הראשון של סדרת המופעים, בהפקה מביטים בסיפוק על ההצלחה המסחררת. "זאת החגיגה השנתית של 'חבורת תריג', ואנחנו מתרגשים לקראתה כל שנה מחדש״, אומרים יוצרי חבורת תריג. ״אנחנו שמחים לפגוש את הילדים והמנויים של 'תריגניק' - המגזין החודשי של תריג, יחד עם עוד אלפי משפחות וילדים נוספים שאוהבים את ההרפתקאות של החבורה".

דוד פדידה, מפיק המופע מצטרף לדברים ומוסיף: "מעבר להפקה המושקעת שגדלה משנה לשנה, במופע השנה שמנו דגש באופן מיוחד על תוכן איכותי שיביא ערך תורני לילדים״. עיריית ירושלים נרתמה גם השנה למען ילדי העיר ובפעילותו של סגן ומ״מ ראש העיר הרב צביקה כהן, סבסדה העירייה את הכניסה במחיר מוזל לתושבי ירושלים.

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המפיקים מספרים על ההצלחה הגדולה, "הציבור מצביע ברגליים, אנחנו צופים שיגיעו כמדי שנה כ-30 אלף איש. ועדיין נותרו כרטיסים בודדים למופעים האחרונים, רוצו לאתר לרכוש ובואו בהמוניכם לחווית תרבות בלתי רגילה בציבור החרדי. כאשר מלבד המופע, המשפחות שמגיעות יכולות ליהנות בדרך לבמה גם ממתחמים מיוחדים לילדים״.

כמדי שנה, יוצאים ילדי חבורת תריג לחופשת 'בין הזמנים', והפעם אל הרי ירושלים הפסטורליים. בעוד גדי מנצל את הזמן להתכונן לחידון ההלכה, החופשה השלווה מקבלת תפנית מפתיעה. מבלי שהתכוונו, הילדים מוצאים את עצמם בלב ליבה של מזימה מרושעת לגזילת אבן קדושה, העוברת בירושה במשך אלפי שנים – מאז חורבן בית המקדש הראשון.

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אלמנט נוסף ומפתיע שהתווסף השנה אל המופע, הוא חידון קליקרים תורני שבמהלכו עונים הילדים על שאלות בהלכות בית המדרש מהמשנה ברורה ומצטרפים אל גדי מחבורת תריג לחידון השנתי שמתקיים בבית הבראה של סבא קדישא. אלפי הילדים ששותפים לחוויה, מקבלים ערך תורני רב ואף יכולים לזכות בפרסים יקרי ערך מתנת ׳חבורת תריג׳.

מפיקי המופע מדגישים את החשיבות שההפקה רואה בלכבד את הילדים, "היינו יכולים להשקיע כעשרה אחוז ממה שיש כאן על הבמה וכנראה שהיו נהנים לא פחות, אבל חשוב לנו לכבד את הקהל שלנו ולתת לו את הטוב ביותר שאפשר".

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