אבל כבד בשכונת רמות בירושלים: במהלך הלילה נפטר לבית עולמו, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה, המחנך הדגול הרה"ח ר' אהרן זלצמן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשכונה, והוא בן 58 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נזכך ביסורים בשנתיים האחרונות, אותם קיבל באהבה, בדממה ובגבורה, כשהוא ממשיך להקרין אמונה וביטחון בסובביו עד לרגעיו האחרונים.

המנוח נולד ביום ט' בסיוון תשכ"ח, לאביו הרה"ח ר' ישראל ז"ל, מחשובי חסידי קרלין, ולאמו, בתו של הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, מדמויות ההוד בקריית ויז'ניץ בבני ברק.

מכיוון שזקינו, הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, היה מחשובי חסידי ויז'ניץ, זכה המנוח לקירבה יתירה מהרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שהרעיף עליו חיבה יתירה. בהמשך זכה להיכנס ללמוד בישיבת ויז'ניץ והיה נמנה עם גדולי המצוינים. במיוחד היה משתעשע בלימוד עם רבו, ה'ישועות משה' זי"ע, ובפרט בעת שהותו לנופש בעיר ערד. כיום עודנן קיימות הקלטות רבות משיחות קודש אלו שזכה לקיים בצלו של רבו, שאף בחן אותו על כל הש"ס.

לאחר נישואיו עם רעייתו תחי', בת הרב משה הלר, קבע תחילה את משכנו בעיר הקודש צפת, בקריית 'מאור החיים'. כעבור מספר שנים, בהוראתו של רבו ה'ישועות משה', עבר להתגורר בשכונת רמות בירושלים. שם ייסד את בית המדרש של חסידי ויז'ניץ והיה גבאו המסור לאורך כל השנים.

היה מדמויות ההוד בשכונה ומעמודי התווך של הקהילה. במשך שנים רבות שימש כמלמד תשב"ר ירא שמיים, ובדרכו הייחודית והמאירה העמיד מאות תלמידים שקיבלו ממנו אהבת תורה ויראת שמיים טהורה.

מכריו וידידיו מספרים על אדם משכמו ומעלה, שמאור פניו וסבר הפנים היפות שלו היו לשם דבר. הוא היה דבוק בתורה ובעבודה בכל לבו, איש שכל כולו חסד, שקדושה ואצילות נפש חפפו על כל הליכותיו.

הבוקר נגדע פתיל חייו בטרם עת, כשהוא מותיר אחריו משפחה רצוצה ושבורה, 11 יתומים, בהם צאצאים בבית שטרם זכה להכניסם תחת החופה.

ת.נ.צ.ב.ה.