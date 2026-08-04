כיכר השבת
ברוך דיין האמת

אבל כבד ברמות | המחנך המפורסם הרב אהרן זלצמן ז"ל, נפטר בדמי ימיו

טרגדיה קשה בירושלים: במהלך הלילה נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' אהרן זלצמן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ וממייסדי השטיבל בשכונת רמות • המנוח ז"ל שכבר בבחרותו נבחן על כל הש"ס, היה ידוע כמחנך דגול שהעמיד מאות תלמידים • הותיר אחריו 11 יתומים, בהם צאצאים בבית שטרם השיא (דיין האמת)

הרב אהרן זלצמן ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד בשכונת רמות בירושלים: במהלך הלילה נפטר לבית עולמו, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה, המחנך הדגול הרה"ח ר' אהרן זלצמן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשכונה, והוא בן 58 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נזכך ביסורים בשנתיים האחרונות, אותם קיבל באהבה, בדממה ובגבורה, כשהוא ממשיך להקרין אמונה וביטחון בסובביו עד לרגעיו האחרונים.

המנוח נולד ביום ט' בסיוון תשכ"ח, לאביו הרה"ח ר' ישראל ז"ל, מחשובי חסידי קרלין, ולאמו, בתו של הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, מדמויות ההוד בקריית ויז'ניץ בבני ברק.

מכיוון שזקינו, הרה"ח ר' אלימלך ויזל ז"ל, היה מחשובי חסידי ויז'ניץ, זכה המנוח לקירבה יתירה מהרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שהרעיף עליו חיבה יתירה. בהמשך זכה להיכנס ללמוד בישיבת ויז'ניץ והיה נמנה עם גדולי המצוינים. במיוחד היה משתעשע בלימוד עם רבו, ה'ישועות משה' זי"ע, ובפרט בעת שהותו לנופש בעיר ערד. כיום עודנן קיימות הקלטות רבות משיחות קודש אלו שזכה לקיים בצלו של רבו, שאף בחן אותו על כל הש"ס.

לאחר נישואיו עם רעייתו תחי', בת הרב משה הלר, קבע תחילה את משכנו בעיר הקודש צפת, בקריית 'מאור החיים'. כעבור מספר שנים, בהוראתו של רבו ה'ישועות משה', עבר להתגורר בשכונת רמות בירושלים. שם ייסד את בית המדרש של חסידי ויז'ניץ והיה גבאו המסור לאורך כל השנים.

היה מדמויות ההוד בשכונה ומעמודי התווך של הקהילה. במשך שנים רבות שימש כמלמד תשב"ר ירא שמיים, ובדרכו הייחודית והמאירה העמיד מאות תלמידים שקיבלו ממנו אהבת תורה ויראת שמיים טהורה.

מכריו וידידיו מספרים על אדם משכמו ומעלה, שמאור פניו וסבר הפנים היפות שלו היו לשם דבר. הוא היה דבוק בתורה ובעבודה בכל לבו, איש שכל כולו חסד, שקדושה ואצילות נפש חפפו על כל הליכותיו.

הבוקר נגדע פתיל חייו בטרם עת, כשהוא מותיר אחריו משפחה רצוצה ושבורה, 11 יתומים, בהם צאצאים בבית שטרם זכה להכניסם תחת החופה.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתהרב אהרן זלצמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר