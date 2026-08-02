אבל בחסידות ויז'ניץ ובבני ברק: הבוקר נסתלק לבית עולמו בשיבה טובה הרה"ח ר' בצלאל הלוי סגל ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ, והוא בן 91 בפטירתו.

המנוח ז"ל היה סמל ודוגמה לשקדן מופלא, אשר התהלך כל חייו בהצנע לכת בצידי הדרכים ולא דרש לעצמו מאומה. בדרך זו אף חינך והעמיד דורות ישרים ומבורכים הממשיכים בדרכו.

נולד בצפת של מעלה לאביו הגה"ח רבי צבי אריה סגל זצ"ל, מצאצאי המקובל הגה"צ רבי שלום סגל זצ"ל מפודהייץ. בבחרותו התקרב באהבה עזה לחצר הקודש ויז'ניץ, ולאחר נישואיו עם תבלחט"א רעייתו תחי' המוכרת לרבים מתושבי העיר כמנהלת של סניף מאפיית 'שובע' ברחוב שלמה המלך בב"ב, קבע את משכנו באחד הבניינים הראשונים שהוקמו בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, שם התגורר עד יום פטירתו.

מכריו מספרים על דמות שהייתה סמל לשתיקה ולעבודה שבלב מתוך צניעות מוחלטת. במשך עשרות שנים קבע את מקום תפילתו ותורתו ב'שטיבלעך בית הלל' בשיכון, והיה ממש כנוף לכל מי שנכנס למקום, כשהוא הוגה בתורה יומם ולילה.

בערוב ימיו חלה במחלה קשה וקיבל את יסוריו באהבה, וזה עתה השיב את נשמתו הזכה לבוראה כשהוא עטור במעשים טובים ובשם טוב.

זכה והותיר אחריו זרע ברך ה' בנים, וחתנים ומאות צאצאים העוסקים בתורה ובמצוות. בניו: הרב יעקב, הרב יחיאל, הרה"ג משה אליעזר, הרב חיים שלום, הרב דוד, והרב אהרן שלמה.

הלווייתו תצא בשעה 12:00 מביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, לבית החיים סגולה בפתח תקווה.

יושבים שבעה בביתו ברחוב גבעת פנחס 8 בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.