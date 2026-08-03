כיכר השבת
"היום או מחר"

טראמפ על איראן: "ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה - לפני שנערוף אותם"

הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)

5תגובות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (שני) לעיתונאים בחדר הסגלגל כי "השיחות עם מתקיימות ממש עכשיו, העימות עם איתם מתנהל בצורה מצוינת". הוא הוסיף שלא ייתן לטהרן לגבות כסף עבור מעבר במצר הורמוז.

לדבריו, "זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה". הוסיף ואיים: "אני רוצה לתת להם עוד הזדמנות לפני שנערוף את את ראשם".

במהלך הדברים טראמפ אמר כי "העימות עם איראן מתנהל טוב מאוד". במהלך דבריו פנה לשליחו למזרח התיכון, , ואמר: "אתה עושה עבודה פנטסטית". עוד הוסיף כי "השיחות עם איראן בעיצומן ומתמשכות כל הזמן", והבהיר כי "השיחות יתחילו היום או מחר; דנים על פתיחת הורמוז כבר מחר".

בהמשך חשף טראמפ כי ארצות הברית הייתה קרובה מאוד לפעולה צבאית חריפה נגד איראן. "עמדנו לתקוף בהם מאוד חזק, חזק יותר מכל תקיפה מאז מלחמת העולם ה-2 – מספר מנהיגים התחננו שלא נפגע בהם, במיוחד האיראנים שאמרו שהם רוצים לדבר", אמר.

מוקדם יותר טראמפ כתב ברשת Truth Social כי "הנהגת איראן היא דו-פרצופית באופן בלתי ייאמן! הם ביקשו פגישה, יש שיגידו 'התחננו', ואז אומרים בפתיחות ובגאווה כי הם לא מנהלים שום משא ומתן, ומתנהלים רק עם עומאן".

בהמשך כתב: "הם ימשיכו באמירות הסרק הרגילות שלהם ויגידו שהם שולטים במצר הורמוז, בזמן שכבר עכשיו הוא נשלט על ידי חיל הים האמריקני. בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם משא ומתן".

איראןדונלד טראמפמצר הורמוזסטיב ויטקוף

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0 תגובות

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4
אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתנותיו
צברי
3
זאב זאב כבר לא מאמינים לגינ'זי כולו דיבורים בלה בלה בלה
גק'י
2
אז כנראה שלא תהיה תקיפה בקרוב עד שטראמפ יגיד שהשיחות הולכות יפה
חשבון
טראמפ עדיין לא מכיר סוג של מסחר פרסי עלוב וצבוע
יוסי
1
מה באמת הסיבה שהוא לא תוקף אותם?
רבקי

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