נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (שני) לעיתונאים בחדר הסגלגל כי "השיחות עם איראן מתקיימות ממש עכשיו, העימות עם איתם מתנהל בצורה מצוינת". הוא הוסיף שלא ייתן לטהרן לגבות כסף עבור מעבר במצר הורמוז.

לדבריו, "זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה". טראמפ הוסיף ואיים: "אני רוצה לתת להם עוד הזדמנות לפני שנערוף את את ראשם".

במהלך הדברים טראמפ אמר כי "העימות עם איראן מתנהל טוב מאוד". במהלך דבריו פנה לשליחו למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ואמר: "אתה עושה עבודה פנטסטית". עוד הוסיף כי "השיחות עם איראן בעיצומן ומתמשכות כל הזמן", והבהיר כי "השיחות יתחילו היום או מחר; דנים על פתיחת הורמוז כבר מחר".

בהמשך חשף טראמפ כי ארצות הברית הייתה קרובה מאוד לפעולה צבאית חריפה נגד איראן. "עמדנו לתקוף בהם מאוד חזק, חזק יותר מכל תקיפה מאז מלחמת העולם ה-2 – מספר מנהיגים התחננו שלא נפגע בהם, במיוחד האיראנים שאמרו שהם רוצים לדבר", אמר.

מוקדם יותר טראמפ כתב ברשת Truth Social כי "הנהגת איראן היא דו-פרצופית באופן בלתי ייאמן! הם ביקשו פגישה, יש שיגידו 'התחננו', ואז אומרים בפתיחות ובגאווה כי הם לא מנהלים שום משא ומתן, ומתנהלים רק עם עומאן".

בהמשך כתב: "הם ימשיכו באמירות הסרק הרגילות שלהם ויגידו שהם שולטים במצר הורמוז, בזמן שכבר עכשיו הוא נשלט על ידי חיל הים האמריקני. בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם משא ומתן".