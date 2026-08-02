בבית שמש וירושלים: הפגנות הגיוס הפכו לקרבות רחוב אלימים

הערב (ראשון) הפך רחוב שבטי ישראל בירושלים לזירת קרב, כאשר מאות מפגינים יצאו למחאה סוערת נגד הגיוס שהסתיימה בעימותים חריפים מול כוחות משטרה גדולים ויס"מ. המפגינים חסמו צירי תנועה מרכזיים, שיתקו לחלוטין את שירות הרכבת הקלה וגרמו לכאוס תחבורתי נרחב באזור.

כפי שנחשף לראשונה באתר החדשות 'ירושלים סנטר', המחאה שהחלה באזור רחוב שבטי ישראל הפכה במהירות להפרת סדר המונית. מאות מפגינים חסמו בגופם את התנועה, מה שהוביל את חברת כפיר להודיע בהנחיית משטרת ישראל על הפסקה מיידית של שירות הרכבת הקלה בין תחנות גבעת התחמושת לתחנת העירייה

שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי יס"מ ומג"ב זרמו למוקדי המהומה בכוחות מתוגברים. קצין משטרה פנה בכריזה אל המפגינים בדרישה לפינוי מיידי של הצירים, אך לאחר שקריאותיו נפלו על אוזניים ערלות, החלו הכוחות בפעולות אכיפה נחרצות לפיזור המתפרעים ופתיחת צירי התנועה.

יצוין כי מוקדם יותר היום התקיימה הפגנה סוערת בבית שמש, במהלכה חסמו מפגינים את כביש 10 הסמוך לעיר ואת כיכר רסדו. החסימות יצרו פקקי ענק וריתקו לשם כוחות משטרה רבים עד לפיזורם המוחלט והשבת השקט.