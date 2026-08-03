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"על שולחן הכשרות" | הרב שמואל בורנשטיין חושף: אלו הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל • צפו

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)

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"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 2
"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 2

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין.

בתוכנית השנייה, חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם.

במהלך התוכנית, מציין הרב כי בגלל גל החום שהכה בכל אירופה, ה שבארץ מקפידים בהם על חרקים כדוגמת חסה וכרוב - גם בחו"ל יהיו חרקים וחייבים להקפיד על זה.

הרב מדגיש כי לא רק בירקות יש בעיה של חרקים - אלא גם בקמח המקומי. ואיך פותרים את זה?

בנוסף, מרחיב הרב לדבר על הבעיות שיש לכשרויות שנותנות שחיטה בחו"ל ומפרט מדוע זה לא כמו בארץ.

הרב גם חושף סיפור מבהיל על משגיח שנסע להשגיח במפעל בחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית, ותוהה כיצד הכשרות סומכת על דבר כזה.

צפו בפרק המלא של "על עולם הכשרות" בראשית הכתבה

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2
צודק מאד בחום בקיץ בביקור ב מאפיות אחרי 40 מעלות חום באיד המדינות היו צריכים לזרוק את ה קמח שקדים ועוד הרבה רכיבים .וגם זה בכל הבתים הפרטיים שנסעו לחופש וחזרו מהחופש צריכים לבדוק במטבח בארונות קמחים סוגי שקדים והשאר טחונים .כי החום גרם לביציות .בבקשה לשמור
פנחס ברוך
1
את אותם חששות שמעלה כנגד הליסט ניתן גם להעלות גבי מוצרים שם כשרות . שינויים בשרשרת אספקה קיימים בכל תחום תעשייתי "החכמים שבמשגיחי הכשרות יודעים לצאת מבורות " שטומנים להם מעסיקהם בעלי המפעלים . את הסיפורם מספרים רק אל אחרים את הפדיחות וההתקלות של המשגיחים עצמם יודעים להשאיר פנימה בתוך הבית וכמוב
יון

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