"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 2

"על שולחן הכשרות" עם הרב שמואל בורנשטיין | פרק 2

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין.

בתוכנית השנייה, חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם.

במהלך התוכנית, מציין הרב כי בגלל גל החום שהכה בכל אירופה, הירקות שבארץ מקפידים בהם על חרקים כדוגמת חסה וכרוב - גם בחו"ל יהיו חרקים וחייבים להקפיד על זה.

הרב מדגיש כי לא רק בירקות יש בעיה של חרקים - אלא גם בקמח המקומי. ואיך פותרים את זה?

בנוסף, מרחיב הרב לדבר על הבעיות שיש לכשרויות שנותנות שחיטה בחו"ל ומפרט מדוע זה לא כמו בארץ.

הרב גם חושף סיפור מבהיל על משגיח שנסע להשגיח במפעל בחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית, ותוהה כיצד הכשרות סומכת על דבר כזה.

צפו בפרק המלא של "על עולם הכשרות" בראשית הכתבה