דקת חיזוק ביום הסוד של הגר"ח קנייבסקי זיע"א לקבלת התפילה | צפו ברבי אלימלך בידרמן סודו של הגר"ח קנייבסקי זיע"א על כח התפילה שתתקבל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)