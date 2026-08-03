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יום לאחר סיום השבעה על מייסד ארגון “מעלות צור” יעקב פרבר ז”ל, הגיעו הערב (שני) עשרות קיצוניים להפגין סמוך לביתו של הערשי לנדו ביישוב קוממיות. לטענת המפגינים, לנדו העובד בארגון “מעלות צור” צפוי לעמוד בראש הארגון לאחר פטירתו של יעקב פרבר.

המארגנים טענו כי "לאור המידע שהתקבל כי במעלות צור מתכוונים למנות את הערשי לנדא ממושב קוממיות למנכ"ל החדש למסלול הצבאי מעלות צור, מתקיימת מחאה אדירה שטרם נראה כמותה מול ביתו בהשתתפות המונים מכל חלקי הארץ". על פי דיווחים, משפחתו של לנדו פנו לרב היישוב הרב מנדלסון שיפעיל את השפעתו לעצירת גל המחאות וסורבו.

המחאה בקוממיות

המחאה בקוממיות

כזכור, לפני שבוע הלך לעולמו, לאחר מחלה קשה, הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, מבכירי עסקני חסידות בעלזא, והוא בן 32 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל חלה בשנה האחרונה במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו, ובלילה בין ראשון לשני בשבוע שעבר, כשסביב מיטתו זועקים פסוקי ייחוד ושמע ישראל, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

ר' יעקב ז"ל היה דמות מוכרת ומוערכת מאוד. בשנים האחרונות שמו נודע בעיקר בזכות יוזמתו והקמתו של מסלול "מעלות צור", שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם, תוך שמירה הדוקה על אורח חייהם החרדי, תפילותיהם ושיעורי התורה שלהם.

חבריו ומכריו מספרים על אדם ירא שמיים, בעל מרץ בלתי נדלה, אשר הקדיש את חייו לעשייה למען הכלל מתוך מסירות נפש, עדינות נפש ומאור פנים לכל אדם.