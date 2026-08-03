זירת האסון ( צילום: איחוד הצלה )

אסון קשה התרחש היום (שני) בשטח פתוח סמוך לנווה ארז, כאשר בחור חרדי בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון בו נסע התהפך. צוותי איחוד הצלה שהוגדרו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.