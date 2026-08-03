אסון קשה התרחש היום (שני) בשטח פתוח סמוך לנווה ארז, כאשר בחור חרדי בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון בו נסע התהפך. צוותי איחוד הצלה שהוגדרו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
על פי הדיווחים, שני בחורים חרדים, אחד מביתר עילית והשני מבני ברק, נסעו יחד בטרקטורון כאשר הרכב התהפך בנסיבות שטרם התבררו. הבחור בן ה-21 סבל מפציעות קשות בראשו והיה ללא דופק וללא נשימה כאשר הגיעו אליו כוחות ההצלה.
תמי מישרים וחווה כהן, חובשות באיחוד הצלה שהגיעו ראשונות לזירה, מסרו: "כשהגענו למקום רוכב הטרקטורון היה ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות קשות בראשו. ביצענו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה מותו נקבע בזירה".
פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש מד"א אוריה זגמן סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו בצעיר בן 21 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתהפך עם הטרקטורון. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהטרקטרון, צעיר שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל."
בנוסף לנהרג, נפצע בתאונה בחור נוסף שנסע עמו בטרקטורון. הפצוע, שמצבו הוגדר קל, קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לאחר מכן לבית חולים להמשך טיפול.
האסון מצטרף לשורת תאונות קשות שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. היום טבע למוות פעוט חרדי, לפני מספר ימים טבע בחור בן 16 בבריכה ופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים, והציבור נקרא להעתיר בתפילה עבורו.
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