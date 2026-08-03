היועצת המשפטית לממשלה תחליט האם להעמיד לדין את הח"כ מהשמאל

היועצת המשפטית לממשלה צפויה להחליט בשבועות הקרובים אם להעמיד לדין את חבר הכנסת גלעד קריב, שנחקר באזהרה בחשד שהדליף לעיתונאי מידע מדיון מסווג של ועדת החוץ והביטחון, כך מסרו היום (שני) גורמים משפטיים.

הדיון המדובר התקיים ב-13 ביוני 2023, ובמהלכו מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו לחברי הוועדה סקירה ביטחונית. על פי החשד, מידע מתוך אותו דיון מסווג הועבר לאחר מכן לעיתונאי.

הפנייה ליועצת המשפטית לממשלה נעשתה לאחר בדיקה שביצע קצין בודק שמונה בידי קצין הכנסת. במסגרת הבדיקה זומנו עדים למתן עדות ולמסירת ראיות, נבדקו מצלמות האבטחה במתחם ועדת החוץ והביטחון ונאספו חומרים הנוגעים למקרה.

לפי ממצאי הבדיקה, קריב היה היחיד שעיין בפרוטוקול הדיון. עוד עלה כי הוא עיין בו פעמיים ואף סימן באמצעות מרקר חלקים מתוכו. על פי הבדיקה, אותם חלקים שסומנו הופיעו בהמשך בפרסום העיתונאי.

מזעזע: חסיד ברסלב הואשם בעבירות חמורות בקטינים דניאל הרץ | 17:51

מנהל הוועדה מסר במסגרת הבדיקה כי העותק שבו עיין קריב היה העותק היחיד של פרוטוקול הדיון. לדבריו, הפרוטוקול נמסר לחבר הכנסת כשהוא נקי מסימונים.

בעקבות ממצאי הבדיקה נחקר קריב באפריל 2025 באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. מאז חקירתו חלפה יותר משנה, אך טרם התקבלה החלטה אם להעמידו לדין.

כעת, לפי הגורמים המשפטיים, ההכרעה בתיק צפויה להתקבל בתוך שבועות. היועצת המשפטית לממשלה תידרש לקבוע אם הראיות שנאספו מצדיקות את העמדתו של קריב לדין, או שיש לסיים את הטיפול בעניינו ללא הגשת כתב אישום. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וטרם התקבלה הכרעה משפטית בעניינו.