כיכר השבת
באיחור של 3 שנים

היועצת המשפטית לממשלה תחליט האם להעמיד לדין את הח"כ מהשמאל

גורמים משפטיים מעריכים כי בשבועות הקרובים תתקבל החלטת היועמ"שית בשאלה אם להעמיד לדין את חבר הכנסת מגוש השמאל לאחר שהדליף פרוטוקולים חסויים מוועדת החוץ והבטחון (משפט)

3תגובות
חוץ ובטחון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

היועצת המשפטית לממשלה צפויה להחליט בשבועות הקרובים אם להעמיד לדין את חבר הכנסת גלעד קריב, שנחקר באזהרה בחשד שהדליף לעיתונאי מידע מדיון מסווג של ועדת החוץ והביטחון, כך מסרו היום (שני) גורמים משפטיים.

הדיון המדובר התקיים ב-13 ביוני 2023, ובמהלכו מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו לחברי הוועדה סקירה ביטחונית. על פי החשד, מידע מתוך אותו דיון מסווג הועבר לאחר מכן לעיתונאי.

הפנייה ליועצת המשפטית לממשלה נעשתה לאחר בדיקה שביצע קצין בודק שמונה בידי קצין הכנסת. במסגרת הבדיקה זומנו עדים למתן עדות ולמסירת ראיות, נבדקו מצלמות האבטחה במתחם ועדת החוץ והביטחון ונאספו חומרים הנוגעים למקרה.

לפי ממצאי הבדיקה, קריב היה היחיד שעיין בפרוטוקול הדיון. עוד עלה כי הוא עיין בו פעמיים ואף סימן באמצעות מרקר חלקים מתוכו. על פי הבדיקה, אותם חלקים שסומנו הופיעו בהמשך בפרסום העיתונאי.

מנהל הוועדה מסר במסגרת הבדיקה כי העותק שבו עיין קריב היה העותק היחיד של פרוטוקול הדיון. לדבריו, הפרוטוקול נמסר לחבר הכנסת כשהוא נקי מסימונים.

בעקבות ממצאי הבדיקה נחקר קריב באפריל 2025 באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. מאז חקירתו חלפה יותר משנה, אך טרם התקבלה החלטה אם להעמידו לדין.

כעת, לפי הגורמים המשפטיים, ההכרעה בתיק צפויה להתקבל בתוך שבועות. היועצת המשפטית לממשלה תידרש לקבוע אם הראיות שנאספו מצדיקות את העמדתו של קריב לדין, או שיש לסיים את הטיפול בעניינו ללא הגשת כתב אישום. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וטרם התקבלה הכרעה משפטית בעניינו.

היועץ המשפטי לממשלהגלעד קריבועדת החוץ והביטחוןהדלפת מידע

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0 תגובות

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3
הכל טוב אין צורך להעמידו לדין הוא משלנו
היועמשית
2
ספוילר: היא תזכה ותשחרר אותו!
ראביי רפורמי
1
גם חקירת הפצרית תרועה וגם טרם התקבלה תשובה והיא צריכה עוד זמן לעיין בחומר וגם חקירת החייל שהתחזה נשכחה כבר כי היא מאוד עסוקה באם צילמו את הבחירות או האם בן גביר עושה את העבודה נכון .בקיצור הרועמשית הזאת פושעת וצריכה להיחקר בעצמה וכמה שיותר מהר
יחיאל

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