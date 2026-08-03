פעוט שנזקק לטיפול בבית החולים בעקבות שבר בידו עומד במרכז אחד משני כתבי האישום שהגישה היום (שני) פרקליטות המדינה נגד שלוש נשות צוות ב"גן חיוכים" בתל אביב. הנאשמות הן בעלת הגן ושתי סייעות שטיפלו בתינוקות ובפעוטות בני חצי שנה עד שנה וחצי.

לפי כתב האישום, הסייעת אורטל לוי, בת 39, גרמה לשבר בידו של הפעוט במהלך הטיפול בו. בפרקליטות טוענים כי אף שלא הפעיל את ידו ובכה במשך היום, הוריו לא קיבלו דיווח על מצבו. לאחר מכן הוא הופנה לבית החולים, טופל בגבס ונשאר באשפוז לצורך השגחה.

האישום נגד לוי אינו מתמקד במקרה יחיד. לטענת הפרקליטות, החל מנובמבר 2024 היא תקפה פעוטות פעמים רבות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד נטען כי נהגה להפעיל כוח כלפי הילדים באמצעות משיכות, דחיפות ומכות.

בכתב האישום נטען כי חלק מהפעוטות סבלו בעקבות המעשים מחבלות ומשינויים בהתנהגות, וכן מהפרעות בשינה ובאכילה ומירידה במשקל.

לצדה של לוי נאשמת גם בעלת הגן, נטלי שחר, בת 42. לפי הפרקליטות, שחר תקפה שתי פעוטות בעצמה ונכחה בחלק מהאירועים המיוחסים לסייעות, אך לא פעלה כדי למנוע אותם.

האישומים נגד לוי ושחר הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לוי נאשמת בהתעללות בקטין ובעבירות תקיפה, ואילו לשחר מיוחסות תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של אחראי.

בהליך נפרד הוגש לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד סייעת נוספת, רונית שירה אריאל, בת 63 מבת ים. היא נאשמת כי השתמשה בכוח כלפי פעוטות במהלך הטיפול בהם, ומיוחסות לה עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות.

לצד כתבי האישום ביקשה הפרקליטות להאריך עד תום ההליכים את האיסור על שלוש הנאשמות לעבוד בכל תפקיד הקשור לטיפול בקטינים. על פרטי הפעוטות חל צו איסור פרסום.