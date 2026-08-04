שר החוץ האיראני בדרך לפקיסטן | "אופטימיות זהירה" בדרך להסכם

רשת "אל-ערביה" הסעודית דיווחה לפנות בוקר (שלישי) כי שר החוץ של איראן צפוי להגיע בימים הקרובים לבירת פקיסטן, אסלאמאבאד, במטרה להשתתף בסבב נוסף של שיחות משא ומתן. המהלך מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין טהרן לוושינגטון ומאמצי התיווך האזוריים.

על פי הדיווח, בקרב המדינות המתווכות שוררת "אופטימיות זהירה" לגבי האפשרות להשיג פריצת דרך במגעים. המטרה המרכזית של השיחות היא להגיע להסכם הפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז לתנועת שיט חופשית, צעד שיכול להקל על המשבר הכלכלי והביטחוני באזור.

כזכור, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הבהיר לאחרונה כי טהראן תפעל באופן נחרץ כדי לאלץ את ארצות הברית לעמוד בהתחייבויותיה על פי מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות בחודש יוני האחרון. "עלינו לפעול כדי לאלץ את האויב לדבוק במה שחתם עליו", כתב הנשיא האיראני ברשתות החברתיות, תוך הדגשת תמיכה רחבה במהלך זה בקרב הדרג הביטחוני הבכיר במדינה.

מנגד, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר אמש כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית. "זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה", אמר טראמפ לעיתונאים בחדר הסגלגל, והוסיף: "אני רוצה לתת להם עוד הזדמנות לפני שנערוף את ראשם".

הנשיא האמריקני חשף כי ארצות הברית הייתה קרובה מאוד לפעולה צבאית חריפה נגד איראן, אך מספר מנהיגים אזוריים ביקשו ממנו להימנע מכך.