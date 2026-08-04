דרמה התרחשה הלילה (בין שני לשלישי) בכנרת, כאשר שלושה תלמידי ישיבה שיצאו לשייט בסירת גומי נסחפו לעומק הים ונותרו ללא יכולת לחזור אל החוף. צוותי איחוד הצלה שביצעו סיורים במקום הגיעו במהירות וחילצו את הנערים במצב טוב.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד איחוד הצלה, הסירה נסחפה ללב הכנרת בסמוך לחוף השקמים בטבריה. השלושה שהו בסירה סבלו מהתייבשות קלה ונותרו ללא יכולת להשיב את עצמם אל החוף.

סירת איחוד הצלה שהייתה במשמרת וביצעה סיורים שגרתיים בכנרת הגיעה אל הסירה שנסחפה. הצוותים העלו את שלושת הנערים לסירת החילוץ והעבירו אותם בדרך למעגן, שם המתינו להם צוותי איחוד הצלה נוספים.

יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, מסר: "לפני מספר דקות סיימנו בהצלחה חילוץ של שלושה בחורים מעומק הים על ידי הסירה, לשמחתנו מצבם טוב". אוקנין הוסיף והדגיש: "חשוב לציין מתחילת החופש סירת ההצלה של איחוד הצלה בכוננות הגבוהה ביותר בכדי לתת מענה בכל מקרה חירום".

כזכור, אסון קשה התרחש אמש (שני) בשטח פתוח סמוך לנווה ארז, כאשר בחור חרדי בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון בו נסע התהפך. צוותי איחוד הצלה שהוגדרו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

על פי הדיווחים, שני בחורים חרדים, אחד מביתר עילית והשני מבני ברק, נסעו יחד בטרקטורון כאשר הרכב התהפך בנסיבות שטרם התבררו. הבחור בן ה-21 סבל מפציעות קשות בראשו והיה ללא דופק וללא נשימה כאשר הגיעו אליו כוחות ההצלה.

תמי מישרים וחווה כהן, חובשות באיחוד הצלה שהגיעו ראשונות לזירה, מסרו: "כשהגענו למקום רוכב הטרקטורון היה ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות קשות בראשו. ביצענו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה מותו נקבע בזירה".

האסון מצטרף לשורת תאונות קשות שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. אירוע נוסף התרחש אמש לאחר שפעוט חרדי טבע למוות, לפני מספר ימים טבע בחור בן 16 בבריכהופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים, והציבור נקרא להעתיר בתפילה עבורו.