הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו 10 10 0:00 / 43:40 הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו

"דוגמנות זה עולם שסוחף אותך ורק מדרדר אותך" - כך, במשפט אחד חד וברור, מסכם ינון אהרונוב את העולם שהשאיר מאחור. פרסומות באיטליה, חברות נעליים, קמפיינים בגיאורגיה, אופנועים, ויטמינים. על הנייר, ינון היה בדיוק במקום שבו צעיר שמחזיק בפנים יפות ובגוף מטופח אמור לרצות להיות. אבל מתחת לחזות הנוצצת, קיננה בו תחושה שאי אפשר להתעלם ממנה.

"תמיד ידעתי שזה לא משהו שייקח אותי לכל החיים", הוא פותח בשיחה עם יוסי עבדו בתוכנית "השם אחד" של 'כיכר השבת'. "הרגשתי חוסר משמעות. הבנתי שזה לא בשבילי, החלטתי שאני עוזב הכל – ונכנסתי לישיבת 'אור החיים' של הרב אלבז". ההודעה הדרמטית בגיאורגיה ותגובת ההורים באופן מפתיע, ינון גדל בבית של חוזרים בתשובה (אמו שירתה 38 שנה במשטרה ואביו עוסק בנדל"ן), אך הוא עצמו היה רחוק מהדת לחלוטין. אחרי הצבא בחר בדוגמנות ובמשחק, אלא שנקודת השבר הגיעה במהלך צילומים בגיאורגיה. דרמה לילית: שוטרים העירו את הזמר הישראלי המוכר - כדי להציל חיי אדם יאיר טוקר | 10:58 הוא מצא את עצמו מוקף בשפע חומרי – מסעדות יוקרה, בתי מלון, הכל שולם עבורו. אבל דווקא בתוך השפע, הגיעה הריקנות. "הנה אני יושב במסעדות, הנה אני בקזינו, הכל שולם עליי – ואמרתי לעצמי: זה לא בשבילי. זה לא מעניין אותי". בעודו שם, פתח את הטלפון וכתב למנהל ההפקה: "האמת שחשבתי הרבה על הדוגמנות ואני רוצה לעזוב את העולם הזה. מעריך אותך מאוד. תדאג למצוא מישהו אחר". המפיק קיבל את זה בהבנה ואף איחל הצלחה, וינון סגר פרק. איך קיבלו זאת הוריו המבוגרים? "היה להם מורכב", משתף ינון בגילוי לב. "מצד אחד, היה להם קשה לראות בעבר את הבן שלהם מטייל בעולם ולא נמצא איתם בשולחן שבת. מצד שני, פתאום לעזוב קריירה שמכניסה כסף... אבל הם הבינו שאני מחפש דרך פנימית ושאני עושה משהו אמיתי".

"לא אמרו לי שזה אסור. פשוט הרגשתי"

אחד הרגעים המפתיעים בריאיון הוא כשינון מספר על ההחלטה לשמור נגיעה. הוא לא למד את זה מרב ולא קרא על זה בספר - זה פשוט הגיע מבפנים.

"כשאני נותן לבחורה לגעת בי סתם - אני מוריד אוטומטית מהערך של עצמי", הוא מסביר. "אף רב לא אמר לי שזה אסור. פשוט הרגשתי שאני נותן מעצמי בלי שיש לזה משמעות".

ינון נזכר במפגש חברתי שבו מישהי שהכיר באה לחבק אותו, והוא נסוג אינסטינקטיבית. "היא ראתה עליי ציצית וכיפה והייתה בהלם. 'כאילו, מתי ינון שומר נגיעה?' אנשים בסוכנויות שלחו הודעות: 'איך שמרת נגיעה? הרי אתה מצטלם עם בנות!' – אבל סיימתי עם זה. כשאתה שומר על עצמך, אתה מרגיש משהו טהור ואמיתי. אתה מבין שיש לך מטרה – להקים בית קדוש עם אישה אחת".

הניצוץ מהרב יגאל והניתוק מהזוגיות

ההתקרבות לדת התחילה בכלל בסלון ביתו. "אמא שלי תמיד שומעת את הרב יגאל כהן. פעם אחת הקשבתי מהצד", הוא מספר. זה הספיק. "השיעורים שלו הגיעו אליי בצורה כל כך אותנטית, בלי התפלספות, ממש כמו בן אדם. עוד לפני שחזרתי בתשובה, הייתי פותח ומסיים את השבוע שלי עם הרב יגאל בטלוויזיה".

הדרך לישיבה נסללה דרך חבר לעבודה בשם ניר, שרשם אותו לראיון בישיבת 'אור החיים'. המחיר שינון שילם על המעבר החד לא הסתכם רק בקריירה, אלא גם בוויתור כואב על חייו האישיים. הוא חושף כי עזב זוגיות רצינית שהלכה לכיוון חתונה: "התייעצתי על זה עם הרב שלי, והוא אמר לי: אתה לא יכול לשלב גם בנייה בישיבה וגם בחורה. אתה רוצה לבוא נכון ואמיתי לאשתך? קודם תבנה ותכיר את עצמך כמו שצריך. אתה לא יכול לבוא לאישה כשאתה בעצמך עוד לא בשל".

גופייה, ציצית ותפילת שמונה עשרה

הכניסה לעולם החדש הייתה מטלטלת. הלימוד ותפילת שמונה עשרה בלבלו אותו בהתחלה. "בהתחלה עמדתי בשמונה עשרה ולא הבנתי למה עומדים כל כך הרבה זמן. ואז חבר הסביר לי: אלו בקשות אמיתיות מבורא עולם. אתה מבקש דברים שהוא לא חייב לך".

מאותו רגע, הכל השתנה. "בסוף התפילה, ב'עושה שלום במרומיו' – שם נפתח לי הלב. ההבנה שכל הבקשות – חונן הדעת, רפאנו – בסוף הכל בידיים שלו, הכל תלוי בו".

גם ים התלמוד נפתח בפניו. "תמיד אהבתי גמרא", הוא אומר, "אבל כשנכנסתי לזה בישיבה ממש נבהלתי. פתאום אתה מבין שזה עולם ומלואו – תוספות, רש"י, מפרשים. על כל מילה אלף פירושים. לא חשבתי שללמוד גמרא זה דבר כל כך מורכב ומפתח את השכל".

כיום, את בוקרו הוא פותח במקווה במים קרים, בתיקון הכללי ובמזמור לתודה, לומד בישיבה חצי יום, ועובד באבטחה ובנדל"ן בחצי השני. הוא לא ממהר לשנות את החיצוניות ביום אחד, ומציג גישה בריאה ואותנטית: "אתה רואה אותי? אני עם גופייה בגלל האימונים, אבל הציצית עליי ואני מרגיש שהיא חלק ממני ושומרת עליי. אני לא בהגדרות. לא חושב שאני הולך להיות 'דוס' עם כובע וחליפה. מה שמעניין אותי זה הפנימיות, המידות שלך. יש אנשים עם כובע וחליפה שמתנהגים הפוך ממה שצריך להיות".

"בגלל שזה קשה, אני יודע שאני בדרך הנכונה

"לקראת סיום, יוסי עבדו מציף את הקושי. ינון לא מתייפייף לרגע. "ברור שזה קשה. אני קם בבוקר לפעמים ושואל את עצמי 'מה עשית?' פתאום חברים מהתעשייה מתרחקים, עוקבים יורדים... אבל בגלל שזה קשה – אני יודע שאני בדרך הנכונה. עבודת השם זו העבודה הכי קשה בעולם. מה זה דוגמנות? כל אחד עם פנים יפות יכול ללכת לדגמן. אבל לעבוד את השם, לקום בבוקר ולהילחם על האמת שלך – אין עבודה קשה ומספקת מזו".

לצופים שמהססים הוא שולח מסר מרגיע: "אין שום לחץ. בורא עולם לא דוחף אותך להיות חרדי ביום אחד. תהיה אמיתי עם עצמך, ותלך צעד אחד בדרך הנכונה שלך".

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