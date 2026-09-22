"לא נעים לדבר על זה - אבל מה יקרה אם לא נדבר?"

חנה קטן בשיחה אישית על הנושא הרגיש שכמעט לא מדברים עליו - ולמה חשוב לדעת בזמן. צפו | צילום: צילום: כיכר השבת

חנה קטן בשיחה אישית על הנושא הרגיש שכמעט לא מדברים עליו - ולמה חשוב לדעת בזמן. צפו - צילום: כיכר השבת

אחרי סדרת שיחות על שידוכים, המתנה לזוגיות והחיים שנבנים בינתיים, הפרק האחרון של "קטן עליה" מגיע לנקודה רגישה במיוחד.

הפעם חנה קטן אינה זו ששואלת את השאלות. היא מתיישבת בכיסא המרואיינת, וחגית, פסיכולוגית קלינית בהתמחות, מבקשת ממנה לחזור אל תחילת הדרך שבה החלה לדבר בציבור על שימור פוריות - בתקופה שבה עצם העלאת הנושא הייתה חריגה ולא פשוטה.

קטן מגדירה את האפשרות הרפואית הזאת במילה מפתיעה: "גאולה". מבחינתה, זו דרך שהרפואה מאפשרת להתמודד עם מציאות שהשתנתה ולהעניק לנשים עוד אפשרות לעתיד.

למה לפתוח משהו שכל כך כואב?

השאלה שמלווה את הפרק היא בדיוק זו: למה בכלל לדבר עם אישה על נושא שהיא לא ביקשה לפתוח?

קטן מודה שלא פעם התגובה הראשונה היא התנגדות. לפעמים הבחורה רוצה רק שיניחו לה, לפעמים עצם השיחה מפגישה אותה בבת אחת עם הזמן שחולף ועם שאלות שהיא מעדיפה כרגע להשאיר בצד.

אבל מבחינת קטן, דווקא בגלל אי הנוחות אסור שהנושא יישאר מחוץ לשיחה. היא מספרת על השנים שבהן הרגישה שהיא צריכה להיות זו שמעלה אותו גם כשהדבר לא התקבל בקלות - ועל מה שהיא רואה בדמיונה כשהיא מביטה באישה שיושבת מולה: לא רק אותה, אלא גם את הבית שהיא עוד רוצה להקים ואת הדורות שעשויים לבוא אחריה.

הסיפור שגרם לה להבין למה אסור לוותר

באמצע השיחה קטן מספרת על אישה שפגשה שנים קודם לכן, זמן לא רב לאחר גירושין. בתום פגישה בנושא אחר לגמרי היא העלתה בפניה גם את האפשרות לשימור פוריות.

האישה, לדבריה, הסתכלה עליה אז כאילו הרופאה נכנסה למקום שכלל לא ביקשה שתיכנס אליו.

שנים חלפו.

כשהשתיים נפגשו שוב, האישה כבר הייתה במקום אחר לחלוטין - והיא הגיעה עם ילד קטן. מה התרחש בין שתי הפגישות, ואיך שיחה שהתקבלה בתחילה כמעט בכעס קיבלה משמעות אחרת לגמרי? זה אחד הרגעים החזקים בפרק.

לא רק הליך רפואי

השיחה אינה עוסקת רק ברפואה. אולי אפילו להפך.

חגית וחנה קטן מדברות על המטען הרגשי שהנושא נושא איתו: על הבדידות שיכולה להתלוות לרווקות מאוחרת, על החשש מהעתיד ועל הקושי לעבור תהליך כזה בלי בן זוג לצידך.

עולה גם השאלה איך בכלל נכון לדבר על הנושא - מצד המשפחה, החברה והרופאים - מבלי לייצר בהלה, לחץ או תחושה שמשהו "לא בסדר".

קטן מדגישה שלא מדובר רק בהחלטה רפואית, אלא במסע שדורש רגישות, הכנה ותמיכה.

"אני לא רוצה להגיע למקום הזה"

אחד המשפטים המטלטלים בפרק מגיע כשקטן מספרת על נשים שפגשה מאוחר יותר, כשהאפשרויות כבר מצומצמות יותר.

"אני לא רוצה להיות במפגש הזה", היא אומרת. מבחינתה, המודעות המוקדמת נועדה לא להפחיד - אלא להפחית ככל האפשר את כאב ההחמצה.

וזו אולי הנקודה שאיתה נסגרת הסדרה כולה: לצד האמונה שהזיווג והעתיד נמצאים בידיו של הקדוש ברוך הוא, יש גם מקום לדעת, לשאול ולהכיר את האפשרויות שהרפואה מציעה - בעדינות, בקצב הנכון ובלי לתת לפחד לנהל את השיחה.

פרק אישי, רגיש ושונה מקודמיו - שנוגע באחת השאלות שכמעט אף אחת לא רוצה לשאול, אבל לפעמים חשוב מאוד לדעת שהיא קיימת.