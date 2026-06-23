קטן עליה עם ד"ר חנה קטן

"קטן עליה" היא תוכנית חדשה בכיכר השבת בהנחיית ד"ר חנה קטן, המתמחה בנושאי שידוכים והתמודדות עם רווקות מאוחרת. התוכנית מביאה את מובילי המקצוע בתחום השידוכים, הייעוץ הנפשי והחברתי, ומציעה מבט מקצועי ומעמיק על אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בחברה הדתית והחרדית בישראל.

התוכנית עוסקת במגוון רחב של נושאים הקשורים לעולם השידוכים, כולל התמודדות עם לחץ חברתי ומשפחתי, דרכי פעולה מעשיות למציאת זיווג, הבנת הציפיות והמציאות בשוק השידוכים, וכלים נפשיים להתמודדות עם תקופת הרווקות. ד"ר חנה קטן מארחת בכל פרק מומחים שונים המשתפים בניסיונם המקצועי ומציעים פתרונות יישומיים.

אחד המאפיינים המרכזיים של "קטן עליה" הוא הגישה המקצועית והרגישה כאחד לנושא הרווקות המאוחרת. התוכנית מכירה בכאב ובקושי שחווים רווקים ורווקות, תוך מתן כלים מעשיים ותקווה. הדיונים בתוכנית משלבים היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ודתיים, ומציעים מבט הוליסטי על האתגר.

התוכנית מתייחסת גם לתופעת הלחץ המשפחתי והחברתי המוטל על רווקים ורווקות, ומציעה דרכים להתמודדות בריאה עם ציפיות הסביבה. האורחים בתוכנית משתפים בניסיונם בטיפול במצבים מורכבים ומציעים אסטרטגיות לשמירה על בריאות נפשית תוך כדי תהליך החיפוש אחר בן או בת זוג.

"קטן עליה" מציעה גם מבט על השינויים המתחולים בעולם השידוכים בשנים האחרונות, כולל השפעת הטכנולוגיה, שינויים בציפיות של הדור הצעיר, ודרכים חדשות להיכרות. התוכנית מנסה לגשר בין הגישות המסורתיות לבין המציאות המודרנית, ולהציע פתרונות המתאימים לדור הנוכחי.

התוכנית משדרת מסר של תקווה ואופטימיות, תוך הכרה במורכבות הנושא. ד"ר חנה קטן והאורחים שלה מדגישים כי לכל אדם יש את הזמן והדרך שלו, וכי ישנם כלים וסיוע זמינים למי שזקוק להם. "קטן עליה" הפכה לפלטפורמה חשובה לדיון פתוח ומקצועי בנושא השידוכים בחברה החרדית.