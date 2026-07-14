למה שידוכים טובים נופלים? הסיבות המפתיעות

למה שידוכים טובים נתקעים דווקא כשכבר יש רצון להתקדם? הרב אליהו בתכנית קטן עליה - צפו | צילום: צילום: כיכרהשבת

למה שידוכים טובים נתקעים דווקא כשכבר יש רצון להתקדם? הרב אליהו בתכנית קטן עליה - צפו - צילום: כיכרהשבת

בתוכנית "קטן עליה" משוחחת חנה קטן עם הרב יוסף אליהו, סופר וראש ארגון "עין טובה", על אחת הסוגיות הכואבות ביותר בבתים רבים: למה אנשים טובים, מוצלחים, ערכיים ובעלי רצון אמיתי לבנות בית - עדיין מוצאים את עצמם תקועים בעולם השידוכים?

בין אמונה להשתדלות

הרב אליהו פותח את השיחה דווקא מהמקום האמוני. לדבריו, רבים יודעים לומר ש"בת פלוני לפלוני", אבל לא תמיד יודעים היכן עוברת הנקודה שבין ביטחון בהשם לבין האחריות האישית לפעול. האמונה בזיווג אינה פוטרת מהשתדלות - להפך. האדם נדרש לבחור, לזוז, לפעול, לפתוח את הדלת כדי שהשפע שכבר מוכן עבורו יוכל לרדת למציאות.

שדכנות היא לא תחביב

אחת הנקודות המרכזיות שעלו בשיחה היא הצורך להפוך את עולם השדכנות למקצועי יותר. הרב אליהו מתאר מציאות שבה הורים מבולבלים, בחורים ובחורות שעברו כבר הצעות רבות, וגילאים שבהם כל צד כבר יודע היטב מה הוא רוצה - מה שהופך את ההחלטה למורכבת הרבה יותר.

לדבריו, כמו שבתחומים אחרים ברור שיש צורך בלימוד, הכשרה וניסיון, כך גם בשדכנות: לא כל מי שרוצה לעזור יודע בהכרח איך לא להזיק.

כשנוגעים בנפשות - צריך לדעת איך

הרב מדגיש כי שדכן או מלווה בתחום הזה נוגע בנפשות. בחור או בחורה שכבר עברו אכזבות, דחיות והתלבטויות, זקוקים לאדם מקצועי, מנוסה ואחראי. לפעמים ההבדל בין קשר שנופל לבין קשר שממשיך הוא לא עוד הצעה, אלא מישהו שמצליח לזהות מה באמת קורה מתחת לפני השטח.

מה לא פותחים בפגישה הראשונה?

במהלך השיחה נתן הרב דוגמה מעשית במיוחד: מה לא כדאי לפתוח בפגישות הראשונות. לדבריו, בתחילת הקשר צריך להתרכז בעיקר - בלב טוב, באישיות, במהות, בערכים ובנקודות המרכזיות שבונות אדם. לא בכל עניין צדדי, מעניין ככל שיהיה, צריך לפתוח כבר בפגישה הראשונה.

לדבריו, חילוקי דעות קיימים בכל בית. השאלה היא האם נותנים לפרט צדדי להפיל קשר עוד לפני שנבנה בו אמון.

הכנה לשידוכים - לפני שהקושי מסתבך

נקודה נוספת שעלתה היא הצורך במסגרת מסודרת שתסייע לצעירים ולמשפחות עוד לפני שהקושי מתעצם. הרב אליהו מציע לחשוב על הכנה לשידוכים כחלק ממערך קהילתי או עירוני, כפי שיש מענים לנוער ולמשפחה בתחומים אחרים.

בעיניו, בניית בתים בישראל היא לא עניין פרטי בלבד - זו משימה ציבורית, לאומית ורוחנית.

כשההורים נמצאים בתוך השידוך

אחד הסיפורים החזקים שהביא הרב נגע לאמא שפנתה אליו לגבי בנה, בחור מוכשר מאוד, שהתלבט אם להמשיך קשר. לאחר פגישות עם הבחור והבחורה, הרב זיהה שההתלבטות אינה נובעת בהכרח מהקשר עצמו, אלא מהקשר העמוק של הבחור לאמו ומההתנגדות הסמויה שלה לבחורה.

האם, שהבינה את הדברים, בחרה לצאת מהתמונה - והקשר התקדם.

לפעמים צריך מבט מבחוץ

כעבור זמן, אותה אם חזרה אל הרב במקרה נוסף עם בתה. הפעם היא כבר ידעה לומר בעצמה: ייתכן שאני לא אובייקטיבית, ייתכן שהסיפור שלי משפיע עליי, ואני רוצה שאדם מקצועי יסתכל מבחוץ.

עבור הרב, זה בדיוק ההבדל בין ליווי מקרי לבין מערכת שיש בה אמון, ניסיון ויכולת לראות את מה שהאדם עצמו מתקשה לראות.

הסוד הרוחני של הזוגיות

לקראת סיום השיחה קרא הרב אליהו קטע מספרו על סוד הנישואים, ובו תיאר את הזוגיות לא רק כמערכת חיים פרטית בין איש לאישה, אלא כקשר שיש לו משמעות רוחנית רחבה יותר.

שלום בין בני זוג, כבוד, נתינה ורגישות - אינם רק פרטים יומיומיים קטנים. בעיניו, כל פעולה כזאת מזינה את הקשר הגדול שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.

לבנות בית פרטי - ולקרב את הבית הלאומי

השיחה הסתיימה בתפילה ובברכה לבניין הבתים הפרטיים בישראל, ומתוכם - לבניין הבית בית המקדש במהרה בימינו, אמן!