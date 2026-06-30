תעשיית הדייטים המודרנית מבטיחה שפע אינסופי, אך בפועל היא מייצרת בעיקר שחיקה, בלבול ובדידות. בפרק השני של תוכנית הנשים "קטן עליה" באתר 'כיכר השבת', מארחת ד"ר חנה קטן את אוריאל לקס, מנכ"ל מיזם השידוכים 'שגרירים בלב' לציבור הדתי-לאומי, המונה כ-6,000 מתנדבים ומעל 20,000 מחפשי זוגיות. לקס מציג תמונת מצב מורכבת של עולם השידוכים הנוכחי, ומסביר מדוע עודף הצעות הוא לעיתים האויב הגדול ביותר של הקשר.

פרדוקס הריבות וחוסר המיקוד בדור השפע

לקס פותח בהסבר על "פרדוקס הבחירה", המבוסס על מחקר צרכני מפורסם: "כששמו דוכן טעימות עם 24 טעמי ריבה, רק 3% מהאנשים קנו. כשצמצמו את המבחר לשישה טעמים בלבד – שליש מהאנשים קנו. המיקוד הזה הוא אחד היתרונות הכי גדולים שלנו. אנחנו מונעים מהמחפשים את הבלבול הגדול שיש בדור הזה".

ד"ר חנה קטן מסכימה ומצביעה על תופעה קשה במהלך הקשר: "היום הבחורים והבחורות מתבלבלים... תמיד יש תחושה שאם זו לא זאת, תהיה אחרת. הגענו למצב שמישהו נמצא בדייט, ותוך כדי הוא כבר מברר על הבחורה הבאה במקום להתרכז במי שמולו".

"נוצר רושם מוטעה לחלוטין שיש הרבה יותר הצעות מבעבר", מחדד לקס. "בפועל, יש פשוט יותר אמצעים לתקשר ולהדהד את הדברים. המרחב הרלוונטי נשאר אותו דבר, אלא שהיום אנשים חשופים להצעות שלא קשורות אליהם".

הנתון המדהים: חתונה בכל 42 דייטים

בזמן שהממוצע הכללי בציבור הדתי-לאומי עומד על כ-100 דייטים (ראשונים) עד שמגיעים לחתונה, במיזם 'שגרירים בלב' הנתון צונח ל-42 דייטים בלבד. הסוד, לדברי לקס, טמון בליווי האישי של ה"שגרירים" (החברים המתווכים) ובסינון האנושי.

"העבודה היא דיוק ולא ריסוס", מסבירה ד"ר קטן. לקס מוסיף דוגמה הממחישה את החשיבות של חוסן מנטלי: "מישהי שהייתה רשמה במאגר עברה 280 ניסיונות של השגרירה שלה לפנות לאנשים – ואפס דייטים בפועל. בניסיון ה-281 הגיע הדייט הראשון שלה מהמאגר, והיא התחתנה. אני תמיד אומר: ההבדל בין בחורה שמקבלת המון הצעות לבין זו שמקבלת מעט הוא לא בסיכוי להתחתן, אלא בכמה דייטים היא תצטרך לעבור בדרך".

ד"ר קטן מקשרת זאת לדימוי הגוף והביטחון העצמי: "מגיעות אליי נשים ומדברות על דימוי גוף או עודף משקל שמפריע להן. אני תמיד מספרת להן שלכל כלה שמגיעה אליי יש את היופי והחן הייחודי שלה. מראה חיצוני הוא ממש לא ערובה לשידוך 'טוב יותר'. לפעמים דווקא מי שאין לה את הנתונים החיצוניים הסטנדרטיים תקבל את השידוך היותר עמוק, כי בן הזוג מסתכל פנימה, אל הלב".

למה הילדים לא מספרים לכם שהם יוצאים?

חלק רגיש במיוחד בשיחה עסק בהתמודדות המשפחתית, ובקושי הקיים בין רווקים מבוגרים להוריהם. לקס מסביר כי החשש מלאכזב הוא המניע המרכזי להסתרה: "הרבה רווקים לא משתפים את ההורים כשהם מתחילים לצאת. מספיק שהבחורה אומרת לעצמה: 'נשבר לי הלב, אני לא רוצה שגם לאמא שלי יישבר הלב' כשהקשר לא יצליח".

ד"ר קטן מזהה דמיון מוחלט לעולם הטיפולי שלה: "זה מוטיב שחזר על עצמו גם בטיפולי פוריות. מטופלות סוחבות על הגב את הפחד שההורים מאוכזבים מכך שהנכד עדיין לא בדרך. זה פשוט מקשה עליהן ומעמיס על הגב שלהן משקל מיותר".

הטיפ לשידוך נכון: אל תפתרו את הבעיה שלכם

לקס מעניק טיפ מעשי לכל מי שמנסה להציע קשר לחבר או בן משפחה: "אל תבואו ותגידו 'יש לי בחורה מהממת, היא מחפשת בחור שעשה קרבי ואתה עונה על המשבצת'. בגישה הזו אתם מנסים לפתור את הצורך שלכם לlocal שידוך. הדרך הנכונה היא לשאול קודם את הבחור: 'מה אתה מחפש?', ורק אז לבדוק אם יש מישהי שעונה על הצורך שלו".

בסיום המשדר, ביקשה ד"ר קטן מסר מסכם לקהל. לקס סיכם בשתי נקודות נוקבות: "ראשית, רווקים הם קודם כל בני אדם, אל תסתכלו עליהם רק דרך כובע הרווקות; שנית, אל תפחדו לשדך. תסתכלו מסביב על האח, השכן או הבן דוד. מקסימום – תרוויחו שליש גן עדן".