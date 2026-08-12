מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

המלכודת המתוקה: למה הכנרת מסוכנת דווקא בשעות אחה"צ?

רבים מהמטיילים ומבחורי הישיבות המגיעים לצפון בתקופת 'בין הזמנים' נוטים לתפוס את הכנרת כזירה בטוחה, שקטה ורגועה בהרבה מגלי הים התיכון. המים מתוקים, אין גלי ענק קצפיים, והמראה בבוקר פסטורלי לחלוטין. אך זוהי אשליה אופטית ומזג-אוויר מתעתע. בעיר הדרומית: חסיד בעלזא בן 59 נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים שאול כהנא | 25.08.26 ימת הכנרת מתאפיינת בתופעה אקלימית ייחודית ומוכרת היטב לאנשי החילוץ: סחף הרוח של שעות אחה"צ והערב. בשעות הבוקר, המים אכן חלקים כאגם שקט. אך החל משעות הצהריים המאוחרות, הרוחות (בעיקר הרוח המערבית הערה היורדת מרהסי ההרים) מתחילות לנושב בעוצמה פתאומית. המים החלקים הופכים בתוך דקות לגליים, והרוח החזקה פועלת כמשאבה אופקית: היא דוחפת כל מזרח מתנפח, אבוב, סאפ, קיאק או שחיין – במהירות אדירה אל תוך העומק. מתרחצים רבים מוצאים את עצמם בתוך דקות ספורות במרחק מאות מטרים מהחוף. כשהם מבינים את המצב ומנסים לשחות חזרה – הם מגלים שהם שוחים מול רוח עזה וסחף נגדי, נתקפים באפיסת כוחות ופחד, ונכנסים לסכנת טביעה מיידית. בדיוק בשל המורכבות הזו וריכוזי המטיילים העצומים, נערכים גופי החירום למבצעים מיוחדים סביב הימה. יחידת חוד של איחוד הצלה מסכמת ימי פעילות עמוסים בטבריה וסובב כנרת במהלך ימי בין הזמנים תגברו צוותי 'יחידת חוד' של ארגון איחוד הצלה את מערך הרפואה באזור טבריה וסובב כנרת, יחד עם מתנדבי סניף טבריה במטרה לספק מענה רפואי מהיר לריכוזי המטיילים הגדולים שפקדו את האזור בשבוע האמצעי של בין הזמנים.

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

מפעילות היחידה של איחוד הצלה ( צילום: יח"צ | משה מזרחי )

לאורך שבוע המבצע פעלו חובשי היחידה מסביב לשעון והעניקו טיפול רפואי בלמעלה מ-480 אירועים , בהם תאונות דרכים, נפילות ופציעות בשטח, לצד חילוצים מיוחדים בכנרת באמצעות סירת ההצלה של איחוד הצלה.

מעל 135 מטופלים פונו באמבולנסים של הארגון להמשך טיפול בבתי החולים.

בהנהלת היחידה והארגון הביעו הערכה רבה לכלל המערכים, לראש סניף טבריה יוסי אוקנין אשר מתכלל את כלל הפעילות בגזרה הלא פשוטה הזו, הסניפים והחטיבות של איחוד הצלה שלקחו חלק במבצע, בהם חטיבת המתנדבים, חטיבת המבצעים, סניף טבריה, והמערך הלוגיסטי, אשר איפשרו את קיומו של המבצע והבטיחו מענה רפואי רציף ומקצועי.

לייזר היימן סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה סיכם:

"במשך כל השנה מתנדבי איחוד הצלה נמצאים בכל מקום שצריך כדי לתת את המענה הכי מסור ומקצועי בכל מקרה חירום , בימים אלו של בין הזמנים לקחו על עצמם חברי יחידת חוד המסורים לרדת לשבוע שלם ולתגבר יחד עם סניף טבריה את המענה על גדות הכנרת ובכל אזור טבריה מה שסייע למקרים רבים של הצלת חיים במהלך הפעילות ".

חוקי הברזל לבטיחות בכנרת:

שימו לב לשעת הרוח: החל משעות אחה"צ הרוחות בכנרת מתחזקות בחדות. מרגישים שהרוח מתחילה לנושב והמים משתנים? צאו מיד מהמים!

איסור מוחלט על מזרחי ים ואבובים ברוח: מזרחים מתנפחים וגלגלי ים פועלים בדיוק כמו "מפרש". הרוח תסחף אתכם לעומק בתוך שניות – אל תיכנסו איתם למים ברוחות!

רחצה בחופים מוכרזים בלבד: נכנסים למים אך ורק בחופים המוכרזים ובנוכחות מציל פעיל בסוכה.

חליפת/אפודת ציפה בשיט: עולים על סירה, קיאק, טורפדו או סאפ? חובה לבוש אפודת הצלה תקנית בכל גיל ובכל שלב.

במקרה חירום בתוך המים: צופו על הגב, חיסכו באנרגיה והזעיקו עזרה מיד.

נזכור ונשמור: הטיול מהנה רק כשחוזרים ממנו בשלום! 'פרויקט 0' – חוזרים הביתה בשלום.