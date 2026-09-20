בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי באשדוד - פונה במצב יציב

בחור ישיבה בן 17 הוכש הלילה על ידי נחש ארסי בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' ברחוב משמר הירדן באשדוד. הבחור פונה לבית החולים במצב יציב ובהכרה לאחר שקיבל טיפול רפואי מצוותי איחוד הצלה.

על פי הדיווח מאיחוד הצלה, הבחור הוכש בידו במהלך שהותו בחצר הישיבה בשעות הלילה. צוותי הרפואה שהגיעו למקום זיהו את סימני ההכשה והעניקו לו טיפול ראשוני במקום.

הפראמדיק טל פלקס והחובשים דור פרידמן וגבריאל מומקו מצוות ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו כי הוא הוכש ע"י נחש בידו. לאחר הטיפול הראשוני שהענקנו לו הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה להמשך טיפול בבית החולים במצב יציב ובהכרה".

האירוע באשדוד מצטרף לשורה של מקרי הכשות נחשים שתועדו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. בחודש אוגוסט האחרון שני ילדים הוכשו מנחשים תוך שבועיים במרכז הרפואי העמק בעפולה, כאשר אחד מהם, ילד בן 12, הוכש על ידי נחש צפע בזמן משחק עם חבריו.

בסוף חודש יולי אישה בת 48 הוכשה מנחש במהלך עבודתה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון ופונתה במצב קשה ויציב לבית החולים שמיר-אסף הרופא. על פי הדיווח ממד"א, האישה סבלה מסימני הכשה בגפיים התחתונות.

כידוע, בחודשי האביב והקיץ, כאשר הטמפרטורות עולות, גוברת פעילותם של נחשים, ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד. צפע ארץ-ישראלי, המצוי בכל חלקי המדינה, נחשב לארסי ומסוכן במיוחד.