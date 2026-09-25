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תאונה בירושלים

גשר המיתרים: חרדי רכב על אופניים חשמליים, החליק - ונפצע קשה

גבר בן 28 החליק במהלך רכיבה בשדרות הרצל • סבל מחבלת ראש קשה ופונה במצב קשה | צוותי החירום העניקו טיפול רפואי בזירה (בארץ)

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(צילום: איחוד הצלה)

גבר בן 28 פונה במהלך הלילה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שהחליק במהלך רכיבה על אופניים חשמליות בשדרות הרצל בעיר. הרוכב סבל מחבלת ראש קשה ומעורפל הכרה בעקבות ה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו לזירה בשדרות הרצל בעקבות דיווח על תאונת דרכים. במקום מצאו את הרוכב במצב קשה, כשהוא מעורפל הכרה עם חבלת ראש קשה.

חובשי איחוד הצלה אליעזר מקלב, משה מלצר וגרשון גנאור שטיפלו בפצוע השני מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא החליק במהלך הרכיבה ובעקבות כך נחבל בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי".

חובש בכיר ב'צוות הצלה' יענקי גרינוולד תיאר את הטיפול בזירה: "כשהגעתי למקום ראיתי רוכב אופניים חשמליות, גבר בן 28 מעורפל הכרה עם חבלת ראש קשה לאחר שהחליק במהלך הרכיבה. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות".

הפצוע פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים.
תאונהאיחוד הצלהמד"אשערי צדקאופניים חשמליים

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