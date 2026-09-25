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אירוע רפואי

מאה שערים: פעוט בן שנתיים שתה חומר רעיל - ופונה במצב בינוני

ילד בן שנתיים שתה בטעות טרפנטין מבקבוק בביתו • צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני | פונה לבית החולים במצב בינוני (חרדים)

אררכיון (צילום: איחוד הצלה)

אירוע רפואי מדאיג התרחש היום (שישי) בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר פעוט בן שנתיים שתה בטעות חומר רעיל מבקבוק שהיה בביתו. הילד פונה לבית החולים לאחר שקיבל טיפול ראשוני במקום, כשמצבו מוגדר בינוני.

על פי הדיווח מאיחוד הצלה, מדובר בחומר טרפנטין שהפעוט שתה מבקבוק שנמצא בבית. בני המשפחה הבחינו במצבו של הילד והזעיקו מיד את כוחות החירום למקום.

אברימי וצבי רוזובסקי, אחים המשמשים חובשים באיחוד הצלה, יחד עם מאיר זנדר, הגיעו במהירות לזירה. "כשהגענו למקום סיפרו לנו בני המשפחה כי הפעוט שתה בטעות טרפנטין מבקבוק", מסרו החובשים. "הענקנו לו סיוע ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם ילדים צעירים נחשפים בטעות לחומרים מסוכנים הנמצאים בבית. טרפנטין הוא ממס כימי המשמש לצורכי ניקוי וצביעה, והשתייה שלו עלולה לגרום לנזק משמעותי למערכת העיכול ולדרכי הנשימה.

גורמי הרפואה ממליצים להורים לשמור חומרי ניקוי וממסים כימיים במקום נעול ומוגבה, הרחק מהישג ידם של ילדים, ולוודא שכל בקבוק מסומן בבירור ונשמר באריזתו המקורית.
מאה שעריםאיחוד הצלההרעלהחומרי ניקוי

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