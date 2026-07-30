זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': איש תקשורת חרדי שתיעד ופרסם קטעים ממופע הפרמיירה 'ברדק' בכיכובם של השחקנים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי, נדרש על ידי מפיק האירוע למחוק את התיעוד מהרשת ומהנייד, זאת לאחר שהובהר בתחילת המופע שאסור לתעד בשל בעיית זכויות יוצרים.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ תהיה חזק ילד: בבני ברק תפס 'זופניק' פעוט בעגלה כשהוא עוזר לאמו לסחוב את הקניות.

הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', נצפה מתהלך לבדו כאחד האדם בשכונת גאולה בירושלים.

את הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר ורעייתו, ראינו בשדה התעופה בנתב"ג בדרכם לחופשה בחו"ל.

ח"כ יצחק גולדקנופף שהגיע לשבור שתיקה באולפני 'כיכר השבת' והצליח שוב לספק כותרות, נצפה במשרדי האתר מלווה במגיש ישי כהן.

וברחובות שכונת בית ישראל ראינו את ישי כהן עם רב הסלבס מרדכי חסידים מסיירים ברחובות הנוסטלגיים בהם גדלו בילדותם בדרך לחברותא בהיכל ישיבת מיר.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' וארוסתו חני פחימה חגגו אירוסין וחינה מרוקאית בהשתתפות בני המשפחה באולמי 'גאיה' בנס ציונה • על החלק המוזיקלי הופקדו: דיג'יי יוחאי אדרי והזמר נחמן ביטון.

במהלך האירוע הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', הגיע לברך את החתן איציק אוחנה והכלה חני פחימה: "זכיתי ללוות את השידוך הזה, שתזכו להקים בית נאמן בישראל".

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רגע לפני הצילומים של פאנל 'כיפות שחורות' תפס 'זופניק' באחת המרפסות של 'אולפני כיכר' את המגיש יוסי סרגובסקי בשיחת הכנה עם אשר פרדי, מנהל הקמפיין של "מפלגת הציבור החרדי" ותת-אלוף (במיל') ראם עמינח, חוקר במכון למחקרים ביטחון לאומי (INSS).

אחרי הפאנל, תפסנו את יוסי סרגובסקי בשיחה רגועה עם חברי הפאנל השבוע ד"ר חיים גולובנציץ, אשר פרדי, תת-אלוף (במיל') ראם עמינח ויהוידע כהן.

לגזור ולשמור: את אלי גוטהלף מגיש 'כיכר FM' תפסנו כשהוא מתערב עם אשר פרדי על עתיד הקמפיין של "מפלגת הציבור החרדי".

- צילום: א.א. | צילום: צילום: א.א. 10 10 0:00 / 0:42

בטקס השקת הקמפיין של מפלגת 'נעם לישראל', ראינו את קובי ישראל שלנו מאתגר את יו"ר המפלגה אבי מעוז, רגע לפני שתפס אותו לריאיון מיוחד.

את יוסי עבדו שלנו תפסנו בהדרכות אחרונות בחתונה של אחיו בט"ו באב יחד עם הרב מאיר ועקנין שסידר חופה וקידושין.

במהלך פאנל שנערך בקמפוס גבעת וושינגטון בקעמפ של ישיבת 'בית מתתיהו' היו צריכים השופטים לבחור את הפאנליסט הרהוט ביותר. השופטים זליג אורלנסקי מנכ"ל יתד נאמן, המחנך הרב מוטקה בלוי, הפרשן ישראל כהן והעיתונאים אבי גרינצייג ודב אייכלר בחרו בבחור יוסף ספרא שהוכיח את כוחו במלאכת השכנוע.

כשישראל כהן נכנס קראו בני הישיבה בקריאות קצובות "ארי, ארי", והרב בלוי תהה יחד עימם מדוע הבן יקיר לא הגיע אף הוא.

בחזור קלט 'זופניק' את הרב בלוי לוקח את כהן טרמפ עד לבני ברק, מה שנקרא "על הדרך".

את ארי מצא 'זופניק' יחד עם אבא שלו בטיול המסורתי של בין הזמנים לספארי ברמת גן, שם באורח נדיר הופיע הטיגריס שתמיד מתחבא על מנת להצטלם יחד איתם.

אמן החושים מני הולנדר מכייס את הארנק של מאיר רובינשטיין ראש העיר ביתר עילית, לצד ממלא מקומו וסגנו דודי זלץ, במהלך מופע לתושבי העיר.

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הסבת מקצוע? בזמן שכולכם מתלבטים בין קורס סייבר לבוטקאמפ בפיתוח תוכנה, יש מי שהולך על מקצועות קדושים ועתיקים הרבה יותר: לאחר עשרות שנים של שימוש בקודש פנימה אצל אדמור"י בית קרעטשניף ירושלים, תפס 'זופניק' את המשב"ק המיתולוגי, הרב דוד משה פריד, כשהוא פותח קליניקה מאולתרת להסרת עין הרע.

ל'זופניק' הגיע תיעוד בו נצפה המשב"ק מסביר בטוב טעם ודעת לאיש התקשורת שלומי כהן את הסגולות הרוחניות של הורדת עין הרע באמצעות יציקת עופרת, תוך שהוא מצהיר בביטחון שרבו זצ"ל הוא זה שלימד אותו את המלאכה המורכבת מאל"ף ועד ת"ו, ואף הרגיע אותו בזמנו ואמר לו מפורשות: "אל תפחד, אין לך ממה לחשוש!". 'זופניק' רץ לבדוק אם יש תורים פנויים.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:22

ובזמן שפריד עסוק בלשפוך עופרת רותחת ולהבריח את כל המרעין בישין, 'זופניק' הרחיק עד לטרמינל 1 וקלט את האחים המפורסמים, הרב זלמן והרב זעליג קורניצר מאימפריית הגבאים בחצה"ק ויז'ניץ, כשהם ממתינים בתור יחד לקראת טיסה משותפת לימי נופש ברומניה.

'זופניק', שכבר ראה דבר או שניים בחצרות הקודש, לא יכול היה שלא להזיל דמעה מהמחזה הנדיר. בעידן שבו כולם רבים על מיקומים וסמכויות, לראות כזו אחוות אחים מופלאה בגיל כזה, כששניהם פשוט מסרבים לעזוב אחד את השני לרגע, זה מחזה שלא רואים כל יום.

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וברומניה, במרכז בית המדרש הגדול בבראשוב, נצפה הרב זעליג קורניצר כשהוא מטפס היישר אל הבמה המרכזית, תופס את העמוד ומנסה את כוחו בקטעי חזנות מרטיטי לבב, כשמן העבר השני נצפה הרב יצחק אייזיק רוזנברג, הגבאי המיתולוגי של בית המדרש הגדול 'בית ויז'ניץ' בבני ברק, כשהוא ממש לא מתכוון לוותר על הטריטוריה. הרב רוזנברג נצפה כשהוא מנסה, בכל הכוח ובאופן טבעי לחלוטין, לעמוד על מקומו ולשמור על הסדר כפי שהוא רגיל לעשות בשיכון.

ובזמן שכולם חיפשו את האח השני זלמן בבראשוב ותהו לאן נעלם?! 'זופניק' הפעיל את קשריו חובקי העולם ומצא את זלמן בדיוק במקום הנכון, כשהוא סועד לשובע נפשו בחדר האוכל המפואר של המלון.

זלמן נצפה כשהוא יושב בכובד ראש, לבוש במלבוש עליון מכובד, כפי הגדרתו המפורסמת שהוא 'אישיות' המכבדת את עצמה.

בסעודת הודאה בחצה"ק סקולען בהרי הקאנטרי נצפה הרה"ח הוותיק בנימין בוקסבוים, שזכה לקרבה יתירה אצל אדמור"י בית סקולען זצ"ל ויבלחט"א, כשהוא מפזז ומשמח בעוז עם מקלו בידו.

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בזמן שבוקסבוים פיזז עם מקל בסקולען, נצפה הרב משה פרידמן, המכונה "ר' מוישה גבאי", בשיחה לבבית עם אמן הרגש עוזיאל דייטש, במלווה מלכה לרגל מוצאי שבת נחמו בהרי הקאנטרי.

ההויז בחור של האדמו"ר מויז'ניץ, דוד וייס, שהתארס למזל טוב בארה"ב, נצפה בכניסה לבית כנסת מקומי בהרי הקאנטרי, רגע לפני שההמונים הסתערו עליו בברכות מזל טוב.

מנוחת הלוחמים: מאחורי ההצגה הגדולה 'שולדיג' שנערכה בעיר אלעד, ראינו את 2 הבולדוזרים האגדיים, דודי פולק ומוישי שטיין, באתנחתא של סיפוק אחרי העבודה הנמרצת.

האחים האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש וויז'ניץ לונדון, נצפו בארוחת בוקר משפחתית ב'הר יונה'.

'זופניק' היה מרותק השבוע לשידור חי ששידר את שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים עם בן המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן. 'זופניק' הבחין במשהו מעניין, האדמו"ר מיהר לשמור על לו"ז מסודר ונכנס לאולם בבני ברק בשעה שהופיעה בהזמנה, בעת שהמחותן בכלל שהה עדיין בירושלים... ומצא את עצמו באולם ריק, כשמולו עומד רק צלם מקומי, ואיש ההגברה, וכמובן שלושה גבאים מאחוריו.

'זופניק' מציין שרק האולם היה ריק, הפארנצעס היו מלאים בחסידים.

המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן מלביש קיטל לבן לבן של עוזרו אלי דייטש, שהתחתן עם הבת של הרב ישראל פוקס מפיק סרטוני החיזוק היומיים של הרב.

( צילום: נטע שפר אולמי 'הכרמים' )

במהלך החופה ראינו את המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן בשירי רגש עם הזמר מוטי ויזל, הקלידן אושי לנדסמן וחברי מקהלת 'קאפלה'.

- צילום: דודי פרידמן | צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 1:30

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד נצפה השבוע בשיחה לבבית עם הנגיד הרב חיים לייב רוזנברג מבורו פארק. יודעים דבר בויז'ניץ מציינים שמדובר בתמונה ייחודית שהרבה אנשים יאהבו לראות את זה ובפרט כשהם נמצאים בחופש...

יובל שגב הכתב הפוליטי של 'ערוץ 13', נצפה מתפלל ערבית בשולי אירוע הפריימריז של מפלגת 'הציונות הדתית' במלון 'רמדה' בירושלים.

לאחר מכן ראינו את יועץ התקשורת אורי איגרא וצלם הסושיאל יוסי ריס, בסוד שיח מתוח רגע לפני תוצאות הפריימריז.

את איש התקשורת יוסי בן עטר הכתב הפוליטי של 'סרוגים', תפסנו כשהוא ממתין בדריכות לתוצאות הפריימריז.

הכתב הפוליטי מוטי קסטל מ'ערוץ 14', מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר שידור ב'ערוץ 14'.

( צילום: שמעון ברדי )

שדרן הרדיו יהודה שוקרון בחיקוי משעשע לזמר יניב בן משיח, במהלך נופש לחרדים בנצרת, לאחר מכן הזמר אלעד כהן העלה לקו את בן משיח שאיחל מזל טוב לשוקרון לרגל יום הולדתו.

- באדיבות: הקלידן אבי מינה | צילום: באדיבות: הקלידן אבי מינה 10 10 0:00 / 2:46

בשעת לילה מאוחרת במוצאי ט"ו באב, בכותל המערבי, תפס 'זופניק' את הזמר מרדכי בן דוד, נוטל את ידיו לפני הכניסה לתפילה.

- צילום: ש.כ. | צילום: צילום: ש.כ. 10 10 0:00 / 0:14

לאחר מכן ראינו את הזמר מרדכי בן דוד ורב הסלבס מרדכי חסידים, מתברכים מהמקובל הגאון רבי יעקב עדס בכותל המערבי.

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המוזיקאי יואלי דיקמן מרגיע את האלפים בשירה ללא כלי מוזיקה, במופע של הזמרים מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות וחברי מקהלת הילדים 'פרחי מיאמי' ב'בריכת הסולטן' בירושלים, לאחר שהמשטרה עצרה את המופע ב-11 בלילה בעקבות חוק הרעש.

- צילום: אבי פרטיג | הפקה מוזיקלית: נטע לוין ועוזר דרוק | צילום: צילום: אבי פרטיג | הפקה מוזיקלית: נטע לוין ועוזר דרוק 10 10 0:00 / 0:30

מאחורי הקלעים בהפקה הענקית בבריכת הסולטן ראה 'זופניק' את המפיק האגדי זאבי פריד כשהוא מעמיד לתמונה משותפת ענקי הזמר מרדכי בן דוד, יעקב שוואקי ויידל ורדיגר יחד עם הסלב המיוחד נתנאל זק.

( צילום: ז.פ. )

עשרות ילדים פרצו השבוע לבמה במהלך מופע של הזמר שוקי סלומון שנערך על ידי ארגון 'תפארת' ב'בנייני האומה', מאבטחים שהוזעקו לבמה חילצו את סלומון בשלום.

- הפקה: יונתן בן טוב | צילום:israel_abu8 | צילום: הפקה: יונתן בן טוב | צילום:israel_abu8 10 10 0:00 / 0:59

לאחר המופע, שוקי סלומון הגיב לתקרית וסיפר: "מאות ילדים פרצו את האבטחה ועלו להצטלם איתי על הבמה, זה היה מסוכן מאוד, דבר כזה עוד לא היה מעולם".

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חגיגות יום הולדת בהפתעה לזמר מענדי וייס במהלך מופע בחתונה.

- צילום: קובי כץ | צילום: צילום: קובי כץ 10 10 0:00 / 0:27

והנה הזמר מענדי וייס ותזמורתו של יענקי לנדאו, במופע שירי רגש לבחורי ישיבת 'אבני נזר' בראשותו של הגאון הרב זמיר כהן.

- הפקה: זאבי רבינוביץ | צילום: הפקה: זאבי רבינוביץ 10 10 0:00 / 1:16

הזמר שולי רנד בביצוע מיוחד לשירו "המלך בשדה", יחד עם הזמר בן צור שאירח אותו במופע שלו באמפי קיסריה.

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הזמר בנצי שטיין נצפה ברכיבה על סוס במרוקו כשהוא מקפיד לשמור על לבושו.

הזמרים בנצי שטיין ויהודה מלכה מקפיצים בשירת: "טאטלע קום שוין אהיים", בחתונת בתו של הגאון הרב ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ' עם בנו של המקובל הרב מאיר אלפסי.

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המפיק אבי סבג, מנהלו האישי של הזמר משה דוויק, חגג את יום הולדתו ה־50 והכניס ספר תורה, באירוע יוקרתי באולמי 'חצר המלכה' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

- צילום: מנשה צמח | צילום: צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:24

במהלך האירוע הזמר משה דוויק שיבח את מנהלו האישי אבי סבג ואמר: "אנחנו עובדים כמעט 17 שנה יחד, זה לא כזה פשוט, אתה אדם אמין, יקר ואהוב".

- צילום: מנשה צמח | צילום: צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:34

הזמר שלום למר נצפה מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש.

למחרת ראינו את האדמו"ר מביאלא בית שמש, שוקד על תלמודו בשדה התעופה בניו יורק בדרכו חזרה לישראל, לאחר מסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית.

הזמר אבי לרנר בביצוע מיוחד לשיר "לאבא שלי יש סולם" תוך כדי שהוא משתעשע על סולם, במהלך הופעה בחתונה עם תזמורתו של המוזיקאי קובי מן.

- צילום: אביאל מכלוף | צילום: צילום: אביאל מכלוף 10 10 0:00 / 2:12

את הפייטן אמיר אליהו ראינו מקפיץ בשירה בחפלה לא שגרתית לבדואים ברהט.

- צילום: מאיר מנצור | צילום: צילום: מאיר מנצור 10 10 0:00 / 0:32

הזמר משה קליין נצפה בתפילה בכותל המערבי.

( צילום: משה אריה )

הזמר נחמן ביטון מתברך מהאדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו ראש מוסדות 'אורות חיים ומשה', באירוע בר מצווה יוקרתי לבנו של איש עסקים ממקסיקו.

- הפקה: יונתן בן טוב | צילום: הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 0:04

הזמר אליה דרעי בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: מנדי כהן )

פינת הנוסטלגיה! הזמר עדן חסון שיתף השבוע תמונה מהילדות כחרדי: "בואו נראה כמה זמן ייקח לכם למצוא אותי ואת הזמר מידד טסה, כשתמצאו תספרו להם ש-24 שנים אחרי הם מוציאים דואט. התמונה הזאת צולמה בתלמוד תורה של בית ספר חורב בפרדס חנה בערך בשנת 2002, שנינו תלמידי כיתה ב', מידד היה הילד פלא של הבית ספר ואני הערצתי אותו, אז אפילו לא ידעתי שאני יודע לשיר, השנים עברו, כל אחד בדרכו ולשנינו אמונה גדולה בלב, בה', במוזיקה ובקהל".

במהלך צילומי הקליפ של עדן חסון ומידד טסה, השניים התיישבו לחידון משעשע על התורה • צפו בשאלות והתשובות.

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מוקירים את הפעילות: חבר המועצת וראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק קוק שוחח והודה בארוכה לח"כ אורי מקלב שהגיע להשתתף בקעמפ של הישיבה בצפון.

בהמשך השבוע תפסנו את ח"כ אורי מקלב שחורש את הארץ בימי בין הזמנים בקעמפים ואירועי בין הזמנים, בכניסה לקייטנת תודעה בירושלים עם הרב מוטקה בלוי ומנהל ת"ת חכמת שלמה הרב אברהם פינזל.

ח"כ יואב בן צור נצפה מנצל את ימי החופה לטיול בקניון באוסטריה.

הצלם מייקל מנס נצפה עם ח"כ מיכאל מלכיאלי, בחוף הנפרד בראשון לציון.

לחיצת יד היסטורית נרשמה במשרדי 'כיכר' בין ח"כ יצחק גולדקנופף לח"כ לשעבר אורן חזן, בתיווכו של פרשן הבית ישי כהן.

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, מעניק לח"כ אורי מקלב את הספר שחיבר אביו ומציג בפניו את שושלת היוחסין של משפחת אלקבץ, שהכין אביו המנוח ז"ל.

במהלך המופע באירוע הקיץ הגדול שנערך בפארק ימית 2000 של בלב אחד, ראה 'זופניק' את חבר הכנסת אוריאל בוסו כשהוא משמח את אחד הילדים המיוחדים.

ח"כ אביגדור ליברמן יו"ר 'ישראל ביתנו', מתברך מהעסקן החב"די לוי אדרעי ששימש סנדק בברית לנכדו בכפר חב"ד.

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את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים וקובי אלתר דובר משרד הפנים, ראינו מסכמים בהצלחה את אירוע השקת דו"ח השלטון המקומי של משרד הפנים לשנת 2026.

( צילום: שלומי כהן )

נציגי ש"ס בעיריית בני ברק - סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן, המשנה לראש העיר יוסי תורג'מן וחבר המועצה עו"ד שלמה חדד, בלימוד בישיבת בין הזמנים ב'חיי אהרון' בבני ברק.

( צילום: אלי מ. )

באירועי הקיץ באלעד, ראינו את יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער, ברק שטיגליץ מנהל מחלקת התרבות, בניהו קריספל דובר העירייה, חיים רוזנפלד הפרויקטור ומוטי שטיין המפיק, עוקבים שהכל מתנהל כשורה.

איש העסקים יקי רייסנר שהתגרש מאשתו טובי לפני כשנה ושלושה חודשים לאחר 27 שנות נישואים, חשף השבוע בפודקאסט שלו עם השחקן איתי תורג'מן: "אני רוצה להתחתן שוב, אני מאמין במוסד הנישואין למרות שהתגרשתי, אני לא רואה את עצמי רווק כל חיי".

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הבמאי יהודה גרובייס בצילומים לסרט החדש למגזר החרדי 'חיים ומוות' - על עוצמת לשון הרע בעידן המודרני.

- צילומים: איציק ודיני גרובייס | צילום: צילומים: איציק ודיני גרובייס 10 10 0:00 / 0:41

רב הסלבס מרדכי חסידים בריקוד עם שטריימל לראשו, בחתונת בנו של איש החסד שלמה חן.

( צילום: אהרון נתני )

ניצב חיים סרגרוף מפקד מחוז תל אביב במשטרה ורב פקד אליהו קב רב המחוז, חתמו על 'שכירות רשות' לעירוב העירוני המחדש את תוקפו ההלכתי של עירוב החצרות ברחבי העיר, בלשכתו של הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר.

גונדר שמואל לביא מפקד שירות בתי הסוהר במחוז צפון, מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

מזכה הרבים הרב רונן שאולוב חיתן את בנו ליעד עם שירה מיטל.

- צילום: חן גרינברג | צילום: צילום: חן גרינברג 10 10 0:00 / 0:49

עולם הרפואה החרדי לא נח גם בימי בין הזמנים: בעיירת נופש פסטורלית באוסטריה נצפתה השבוע פגישת פסגה בין-יבשתית. מצד אחד, העסקן הרפואי הנודע מאנטוורפן הרב אהרן הופמן, ומהצד השני, יו"ר 'סעד ומרפא' הירושלמי מוטי פריד. השניים החליפו חוויות וככל הנראה גם רקמו שיתופי פעולה רפואיים חוצי גבולות.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב ישראל מאיר לאו, בביקור חולים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

הפעילה החברתית הדר מוכתר מתברכת מהרבנית ברוריה זבולוני.

הרב לוי מנדלזון מנכ"ל 'לב חב"ד' והרב לייזר כץ מנהל המחלקה לייעוץ רפואי בארגון, בפגישת עבודה עם בכירי בית החולים 'אסותא' באשדוד: הרב אברהם גוזלן רב בית החולים, הרב צבי גודמן שליח חב"ד, ד"ר גלית קאופמן מנכ"לית בית החולים, ד"ר חגית סרבגיל ממן המנהלת הרפואית, ד"ר אליעד אבירם סגן המנהלת הרפואית, אדווה הראל ראש אגף שירות ושיווק וישראל הרשקוביץ מתאם קשרי הקהילה.

הרב אהרן אברמן, יו"ר 'לב מלכה', נפגש עם פרופ' יהושע שרודר, מנהל יחידת ניתוחי עמוד השדרה במרכז הרפואי הדסה, להעמקת שיתוף הפעולה ולסיוע לחולים המתמודדים עם מקרים רפואיים מורכבים.

השחקן עומר חזן בשירה מרגשת באירוע שבע ברכות שלו עם כוכבת הרשת שובל חזיזה: "ריבונו של עולם אם אני כאן הכל כאן", בהשתתפות הרב רפאל אבוחצירא והרב יצחק דהן.

- צילום: דניאל חיים ביטון | צילום: צילום: דניאל חיים ביטון 10 10 0:00 / 1:06

הזמר עדן מאירי מתברך מהאדמו"ר רבי משה אבוחצירא, בציון 'הבבא סאלי' בנתיבות.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: