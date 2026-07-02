זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': שוק הנייעס החרדי כמרקחה, ו'זופניק' לא יכול לעבור בשתיקה על הדרמה הגדולה. נכד לאחד האדמו"רים הגדולים, שבדרך כלל מככב בכל ההפגנות בארץ, גילה לאחרונה שהוא יכול להשפיע דרך האינטרנט הפרוץ. לא רק שהוא גולש שם רוב היום, הבחור פתח קבוצת צ'אטים פנימית, שם הוא משמש כמקור בלתי נדלה לסחורה חמה עבור עיתונאים צעירים מהמגזר ואף מקליט להם את מה שצריך.

הבעיה הגדולה? אביו של הבחור ידוע כאדם שמרני מאוד, ואם הוא רק יריח שבנו גולש ברשת ללא שום סינון, יהיה שמח... בינתיים, העיתונאים הצעירים חוגגים על הסקופים ועל ההקלטות. • צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': מה יעשה כלי תקשורת כשערב בחירות הוא נאלץ להתמודד עם עזיבתו של הכתב הפוליטי? זה בדיוק מה שקרה לעיתון 'משפחה', שהשבוע התמודד עם עזיבתו הדרמטית של הכתב הפוליטי המצליח שלומי גיל, המזוהה עם לא מעט חשיפות מרעישות, שעזב לטובת התפקיד הנחשק, הכתב הפוליטי של ערוץ 16 החדש. ואיך הגיבו בעיתון? הביאו את אברהם פריינד שיהיה גם וגם, גם כתב פוליטי של אחד האתרים וגם כתב פוליטי של העיתון. לאן ילכו "הסקופים" אם וכאשר? 'זופניק' ימשיך לעקוב ומאחל כמובן בהצלחה לכולם. ראש הישיבה התיישב על הרצפה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 25.06.26 • חשיפת 'זופניק': באחת מהילולת 'אור החיים' השבוע אליה הוזמנו לא מעט מכובדים, המשתתפים העדיפו שלא לעלות סטטוסים ותיעודים מהאירוע, לאור העובדה שהכתבים מהתקשורת הכללית עקבו באדיקות אחרי ההילולא הספציפית הזאת, וד"ל... • חשיפת 'זופניק': לאחרונה החלה לצמוח בלורית מכובדת לאחד מחברי הכנסת החרדים, פועל יוצא של השתלת שיער מוצלחת שעבר לפני מספר חודשים בישראל. • חשיפת 'זופניק': ואם עסקנו בענייני השתלת שיער, אז בכיר באחת מרשתות החינוך החרדיות, גם עבר השתלת שיער, אך בשונה מהח"כ באייטם הקודם, הוא עבר את זה בחו"ל, כשלאחר מכן סירב לצאת מביתו מספר ימים, בשל החשש מהמראות הקשים עד להחלמה. • 'זופניק' שהוזמן לאירוע המצומצם של ה'שבע ברכות' לנכדת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תפס את פרשן הבית ישי כהן זוכה לקבל כוס 'לחיים' מהראש"ל.

בהמשך הערב ראינו את ישי כהן בשיחה דרוכה עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. 'זופניק' בחר להתמקד דווקא במגבעות של השניים.

את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', ראינו בתפילת ערבית רצופת כוונות עילאיות בחתונת בנו של שמעון גולדברג, ממלא מקום ראש העיר בית שמש.

רגע אחרי צילומי התוכנית "כיפות שחורות" והעימות הסוער שפרץ ב'אולפני כיכר', 'זופניק' תפס את המגיש יוסי סרגובסקי בשיחה רגועה עם ח"כ עודד פורר והרב שלומי וייס דובר חסידות ויז'ניץ מרכז.

( צילום: שמואל אריה )

צוות התוכנית 'מעייריב' בראשות המגיש איצלה כץ, העורך יהודה גליקמן והמפיק נריה סעדיה, נתפסו כשהם מתפנקים בסיומו של יום בחומוס אשכרה בתל אביב. ותחשבו ש'זופניק' קיבל את התמונה הזו באמצע הצום...

למרות הרגל השבורה והמגובסת, יוסי עבדו שלנו יצא למסע תפילה בקברי הצדיקים, אותו החל בציון רבי נחמן מברסלב באומן - שם ערך פדיון נפש עם כוונות הרש"ש, ובהמשך ביקר בציון הבעל שם טוב, רבי אלימלך מליז'ענסק ועוד.

בערב שבת הגיעו הפרשן ישראל כהן ובנו ארי להתברך אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ששהה במוסדותיו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן לרגל שבת חתן. הראשון לציון בירך את כהן בחביבות ואיחל שתהיה לו סיעתא דשמיא בהסברת עמדת הציבור החרדי ושמירה על לומדי התורה ואת הבן בירך שיגדל להיות בקיא בש"ס ובפוסקים.

( צילום: נועם אליהו )

בפגישה בה נכח גם הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק, דיברו גדולי ישראל על החששות לקראת ההפגנה הספרדית ועל כך שצריך לגבש רשימת נואמים שתהיה מוסכמת על כולם - מה שלא קרה בסופו של דבר. בנוסף הם דיברו על הצורך להיזהר חלילה ממקרים של חילול השם על מנת שהעצרת תישא אופי תורני.

( צילום: נועם אליהו )

פינת הנוסטלגיה! אנשי התקשורת ישראל כהן ויעקב גרודקה מ'קול ברמה' ואיציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים לפני כעשור מהמקובל הרב עמוס גואטה מנתניה, שנרצח השבוע על ידי תלמידו.

אחרי חגיגת יום ההולדת הנוצצת, ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג נועד בלשכתו עם הפעיל החברתי נתנאל אנגל, עוזרו ומקורבו של ח"כ אוריאל בוסו, והעניק לו ספר תהילים וספר המגולל את ההיסטוריה המקומית, כשי ליום הולדתו והוקרה והערכה על פועלו הרב בעיר.

בצעד נדיר האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, שיבח השבוע את יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות על פעילותו למען קיום הילולת 'האור החיים הקדוש': "הוא עשה למען הציבור מה שאף אחד לא עשה".

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את הרב יהודה אהרן וידר, "חותן המלך" - חמיו של האדמו"ר ממבקשי השם, ראה 'זופניק' ברחובות העיר לונדון, שם שהה הרב וידר לצורך מצווה נדירה וחשובה.

האיש שהספיק הכל: 'זופניק' שביקר השבוע בממלכה הבריטית, שפשף את עיניו כשראה בבית כנסת מקומי בלונדון את הרב זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בחו"ל.

המשב"ק האגדי נחת בלונדון לרגל שמחת החתונות בבתי הנגידים, משפחות ברקוביץ ומאירוביץ. הדרמה האמיתית החלה כשנתפסו שני הנגידים, שחיתנו באותו הלילה ממש, כשאצל כל אחד מהם הצהיר קורניצר בביטחון מלא: "הגעתי במיוחד בשבילך!".

בהמשך נצפה הרב זעליג קורניצר עם השטריימיל המיוחד של לונדון, בחופה ע"י האדמו"ר מויז'ניץ לונדון.

ברכת מזל טוב מיוחדת לרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת 'אהל שלמה ושרה' - ב"ב, ומגיש פינת פרשת השבוע ב'כיכר השבת', לרגל הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת.

חול המועד של הנגיד: מסע ההוד של הרב חיים מאיר רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא לאנטווערפן לחיזוק הקהילה המקומית, הצליח להוציא את כולם מהשגרה, אבל אף אחד לא הגיע לרמת המסירות של הנגיד הבעלזאי המקומי, הרב יחיאל הרשקוביץ.

'זופניק' שמע מעבר לים כי הנגיד הנודע, שקיבל את פניו של האורח הרם, לקח חופש מוחלט מכל עסקיו למשך כל ימי הביקור, רק כדי לזכות לארח את הרב רוקח במעונו המפואר. אצל הרשקוביץ, כך לוחשים באנטווערפן, הימים האלו הם ממש בבחינת חול המועד. 'זופניק' מקווה שהביזנס יחכה בסבלנות.

האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', נושא דברי תורה בהילולת האדמו"ר רבי שלום איפרגן זצ"ל, שערך בנו המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, ל'זופניק' נודע כי רבי ברוך הגיע להילולה לאחר שנים של נתק בין החצרות.

- צילום: אלעזר איפרגן | צילום: צילום: אלעזר איפרגן 10 10 0:00 / 0:36

לאחר מכן ראינו את הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', נוגע באש הנרות שהדליק לעילוי נשמת אביו, מעל דרך הטבע.

- צילום: אבנר עמר | צילום: צילום: אבנר עמר 10 10 0:00 / 0:28

המיליונר שמחפש ברכה: לא רק אדמו"רים ומשמשים ממלאים את המזוודות. הנגיד ראובן צביאלי, משועי העיר בני ברק, נצפה השבוע כשהוא סועד את נפשו בטוב טעם במלון מקומי באוסטריה.

ל'זופניק' נודע כי מעבר לביזנס ומנוחה, הנגיד מנצל כל רגע פנוי ומנסה בכל הכוח לתפוס את כל האדמו"רים שהגיעו לנפוש בהרי האלפים, כדי לבקש ברכה, ולתיעוד משותף... לבנתיים קבלו תיעוד עם מנת הבשר על שולחנו.

איש התקשורת אריה ארליך עורך מגזין 'משפחה', נתפס בלימוד חברותא עם המיליארדר החסידי יואלי לנדאו.

( צילום: זושא הגר )

שילה פריד, הכתב לענייני חרדים של 'ynet' ו'ידיעות אחרונות', נצפה עמל על סיקור ההפגנה הספרדית בבני ברק, כשמסביבו מאות מפגינים.

( צילום: קובי ישראל )

איש התקשורת יעקב גרודקה מ'קול ברמה' נצפה מסתובב ב'קניון רמות' בירושלים.

( צילום: אושי )

את השף ליאור מיכאל שטס לנופש בארצות הברית, ראינו בטיסה במסוק פרטי בשמי ארצות הברית.

את כוכב הרשת שוקי סלומון, ראינו מתברך מהפוסק הגאון רבי עמרם פריד, מחוץ לאירוע בבני ברק.

באירוע אחר תפסנו את כוכב הרשת שוקי סלומון בברכה והתייעצות עם האדמו"ר ממז'יבוז'.

המוזיקאים משה לוק, בנצי שטיין, פיני איינהורן, שמחה אברמצ'יק וחברי מקהלת 'נשמה', מקפיצים בשירת: "יבטל כל הגזירות אדוננו בר יוחאי", בחתונת נכדו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא.

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את הזמר מוטי ויזל ראינו בריקוד עם בנו ארי שחגג בר מצווה, כשברקע המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו מקפיצים בשירה.

- צילום: אבי פרטיג | צילום: צילום: אבי פרטיג 10 10 0:00 / 0:59

בשולחן הכבוד ראינו את בכירי תעשיית המוזיקה בשירה מרגשת עם אבי החתן הזמר מוטי ויזל.

- צילום: צביקה גרין | צילום: צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 1:12

לאחר מכן ראינו את בכירי תעשיית המוזיקה מאחלים מזל טוב מעומק הלב לזמר מוטי ויזל.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:28

את הזמר ישי לפידות ונער הפלא בניה גרנות, ראינו בתפילת שחרית ברכבת בצרפת בדרכם להופעה מקומית.

הזמר מוטי שטיינמץ בביצוע מרגש לשיר: "אם אשכחך ירושלים", יחד עם הזמר דובי מייזעלס, בחופת הנגיד הרב סידני צדקה שהתחתן בשנית לאחר שבשנת 2025 רעייתו ושתי בנותיו נהרגו בתאונת דרכים טראגית.

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החזן ישראל אדלר וחברי מקהלת 'נרננה', בשירה מרגשת על רקע כותלי בית המדרש בעיירה גור בפולין, באירוע של 'איחוד מוסדות גור'.

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הזמר אוהד מושקוביץ בביצוע מרגש ל"מי שברך" לחיילי צה"ל, יחד עם הזמר אריק דביר, בחתונה יוקרתית ב'האחוזה' במודיעין.

10 10 0:00 / 1:53

המוזיקאי פנחס ביכלר מנצח מקהלת 'מלכות', חיתן את בתו צפורה פייגא עם דוד ניילינגר, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית.

- צילום: דודי פרידמן | צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 0:59

במהלך החתונה ראינו את חברי מקהלת 'מלכות' בהרכב מלא יחד עם מנצח המקהלה ואבי הכלה המוזיקאי פנחס ביכלר.

( צילום: דודי פרידמן )

המפיק המוזיקלי אברימי גולדשטיין מנהל מקהלת 'מלכות' חגג חלאק'ה לבנו בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

- צילום: דודי פרידמן | צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 0:38

הזמר שולי רנד במופע פרטי בשבע ברכות לבתם של הרב משה שילת ורעייתו הרבנית ברכה מחב"ד.

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הראפר יאיר אלייצור מתברך מהרב ישראל שריקי שערך הילולה לסבו הגאון הרב שלום איפרגן זצ"ל.

( צילום: אפרים )

הזמרים מידד טסה ועדן חסון בהקלטות לדואט משותף שיוציאו מיד לאחר תשעה באב.

- צילום: שלמה כהן | צילום: צילום: שלמה כהן 10 10 0:00 / 0:35

גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ברמת גן וניצל בנס לפני כארבעה חודשים, סיפר לזמר אליה והב במהלך אירוע פרטי, שהשיר שלו: "רפאני" - חיזק אותו בתקופת האשפוז בבית החולים 'איכילוב'.

- צילום: אביתר חתוכה | צילום: צילום: אביתר חתוכה 10 10 0:00 / 0:40

הזמר נחמן ביטון ואנשי העסקים שי עזרא ואבי כאכון, בקניות לשבת בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ראינו בסוד שיח פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, במליאת הכנסת בדיון על חוק יסוד לימוד התורה.

לאחר ההצבעה במליאה על חוק יסוד לימוד התורה, ראינו סוד שיח פוליטי בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וחברי הכנסת יעקב אשר, יענקי טסלר ויצחק פינדרוס.

רב הסלבס מרדכי חסידים נצפה מוזג יין משובח לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשמחת השבע ברכות לנכדתו, בת לבנו הגאון הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף', שנערך בבית הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון.

לאחר מכן ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מעניק ספר עם הקדשה אישית ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: "בברכה רבה לרגל סיום הש"ס בשעה טובה".

בהמשך ראינו בשולחן הכבוד לצד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, את הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, ח"כ יואב בן צור ויועצו משה כלפון, ח"כ יוסי טייב והרב ברוך דרעי.

בסיום האירוע ראינו את הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, נושא דברי ברכה וחיזוק, מהצד נראה הזמר אבי בן ישראל.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני חזר עשרות שנים אחורה והשתתף, בהתרגשות גדולה, בכנס לציון ארבעים שנים לכולל "זכרון אליהו" באופקים.

ח"כ אוריאל בוסו בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בשולי חתונת נכדתם המשותפת של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רב העיר ירושלים, בת הגאון הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף'.

במסדרונות הכנסת תפסנו את ח"כ משה גפני בסוד שיח פוליטי עם ח"כ חיים ביטון מש"ס, כאשר מסתמא השניים לא דיברו על ההילולא הגדולה אלא על סיכויי החוקים לעבור.

והנה חברי הכנסת יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, משה אבוטבול ויוני משריקי, בבואם לעצרת המחאה הספרדית בבני ברק, העצרת שלא השיגה את מטרתה בעקבות ההתבטאות של אחד הנואמים נגד המרטכ"ל.

בחתונת בת העיתונאי מתי טוכפלד 'זופניק' ראה את יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב כשהוא נעמד לתמונה מיד אחרי החופה, אליה הצטרפו גם השר שלמה קרעי וח"כ שמחה רוטמן.

את ח"כ יואב בן צור, ראינו בכניסה לכלא 10 לבקר בחורי ישיבה עריקים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית.

'זופניק' צפה השבוע בעצרת מחאת לימוד התורה בחבר הכנסת יצחק גולדקנופף משוחח בלימוד עם אברכים לידו נצפה הרב שלמה גרינברגר יו"ר הוועד הפוליטי של ויז'ניץ והאיש שמאחורי הקלעים של עצרת המחאה היצירתית.

במהלך המחאה מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים, ראה 'זופניק' את ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה' וראש לשכתו מוטי בבצ'יק, בתפילת מנחה המונית.

בשולי העצרת ראה 'זופניק' את אלימלך קליין מבכירי העסקנים מתראיין ל'חדשות 12' עם הכתב לעניני חרדים אלי הירשמן שסיקר את העצרת בהרחבה.

בולט בנוף: בטקס הנצחה לזכרו של רס”ן נתנאל הרשקוביץ הי”ד בלוד, במסגרתו השיקו פרויקט בניה חדש הנושא את שמו תפסנו את ח”כ אורי מקלב שהשתתף לצד בני המשפחה, חברים, יזמים, ואישי ציבור שביקשו להנציח את זכרו ומורשתו. ל'זופניק' נודע שמקלב מחזיק בהיכרות רבת שנים עם משפחת הרשקוביץ.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ובנו אליהו כובדו בכתיבת אותיות בספר תורה שהוכנס לישיבת "כנסת שלמה".

בכניסה לוועידה השנתית של איגוד הישיבות התיכוניות חרדיות במלון רמדה בירושלים תפסנו את יו"ר ארגון 'התקבצו', ישראל זיכרמן, בשיחה ממושכת עם השר יצחק וסרלאוף. על הפרק עתידן של הישיבות התיכוניות החרדיות והרחבת פעילותן.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר והיועץ האסטרטגי יענקי ביכלר, בסוד שיח עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מחוץ לאירוע פרטי בירושלים.

רגע קורע לב התרחש השבוע במהלך אירוע חנוכת חדר הנצחה לחללי פעולות האיבה בבית שמש, כאשר הילדה רחל ביטון הצביעה והראתה לראש העיר שמוליק גרינברג את אחיה ואחיותיה הי"ד שנהרגט מפגיעת הטיל האיראני, בלוח ההנצחה החדש.

'זופניק' התענג השבוע לראות את ראש ישיבת 'היכל יצחק' הגאון רבי ישראל לנדא, מתפלפל בענייני השעה וצום י"ז בתמוז עם חבר המועצה בעיריית ירושלים דודי בלומנשטוק, במהלך אירוע ציבורי סגור.

חבר מועצת העיר ירושלים, דודי בלומנשטוק, הגיע למשגיח הגה"צ רבי דן סגל, לאחר שובו מהמסע הגדול בחו"ל. בלומנשטוק הודה לר' דן על טרחתו הרבה למען עמלי התורה ומנגד ר' דן התעניין על מצב הרוחניות בירושלים.

את ישראל קלרמן סגן ראש העיר ירושלים ראינו בסיור מקצועי בשכונת גאולה בעיר, יחד עם ראשי אגף התברואה ובעלי העסקים באזור.

האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, מסיר את הלוט בחנוכת רחוב על שם אביו רבי יצחק אבוחצירא - 'הבבא חאקי' זצ"ל, בעיר ירוחם יחד עם ראש העיר עו"ד נילי אהרון.

משה בן זקן מנכ"ל משרד התחבורה ושלמה רוזנשטיין יועץ משרד התחבורה לענייני חרדים, בפגישת עבודה עם חנוך זייברט ראש העיר בני ברק וסגניו מיכאל קקון ויהושע מנדל.

את יוסי צימט עוזרו של ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, ראינו בקניות לשבת ב'מוטיס' בבני ברק.

שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר אלעד, סנדק בברית לנכדו הראשון, בן לבתו מרים המתגוררת בארצות הברית - ויקרא שמו בישראל: שמעון.

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בשולי הברית ראינו משלוחים ששלחו החברים מהארץ - יעקב דוד ברקוביץ סגן וממלא מקום ראש העיר אלעד ואיתמר לייפער מראשי חסידות טעמשוואר באלעד.

ח"כ לשעבר משה ארבל, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ואיציק אלמליח סגן וממלא מקום ראש עיריית בית שמש, בריקוד של שמחה בחתונת בתו של משה מור יוסף המשנה למנכ"ל משרד הפנים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

למחרת בשמחת השבע ברכות, ראינו את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ויועצו יוסי שבתאי, מתברכים מהגאון הרב שלמה זעפראני גאב"ד 'כתר תורה'.

( צילום: אברהם רוזיליו )

הפרויקטור יעקב כהן מבכירי משרד הדתות, מפגין כישורי שירה בביצוע השיר: "אל תשליכני לעת זקנה", בבת מצווה לבתו נועם.

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לאחר מכן ראינו את האח צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים מאחל מזל טוב לאבי הבת.

( צילום: מוטי ויזאן )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בסידור חופה וקידושין בחתונת בתו של רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר - רוני עם דוד חי, בהשתתפות בכירי משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

בברכות כובדו: תת גונדר הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, הרב מנחם יעקבזון ראש תחום חירום וקבורה בשירות בתי הסוהר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ח"כ אוריאל בוסו ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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ביציאה מהאולם ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בסוד שיח עם ח"כ אוריאל בוסו.

רגע אחרי החופה בחתונה, ראינו את ח"כ אוריאל בוסו ומקורבו נתנאל אנגל יחד עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

לאחר מכן ראינו את הגאון הרב יגאל כהן, מברך את הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, שקודם לדרגת תת גונדר לרגל הקמת חטיבת רבנות בשירות בתי הסוהר בראשותו.

( צילום: איציק אוחנה )

את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ראינו בשבע ברכות לבתו של רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר.

גונדר יובל ארליך מפקד מחוז דרום בשירות בתי הסוהר, אירח בלשכתו את הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע, הרב ירמיהו כליפא ראש ישיבת חב"ד בבאר שבע והרב ליאור רוזנבוים רב מחוז דרום בשירות בתי הסוהר.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' ועוזרו מיכאל בן אבו, בתפילה בהילולת 'האור החיים' הקדוש.

את העסקן החב"די לוי אדרעי, ראינו מסיע ברחובות ירושלים את הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' והרב מאיר צבי סטמבלר יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות באוקראינה.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, נצפה לומד דף היומי בגבול לבנון, בזמן שחבריו לחטיבה צופים במשחק כדורגל.

- צילום: אלעד חזן | צילום: צילום: אלעד חזן 10 10 0:00 / 0:17

בהמשך השבוע ראינו את רס"ן מולי בוימל בלחיצת יד חמה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לביקור בגבול לבנון.

​איש העסקים דוד הגר בריקוד עם חיילי צה"ל מ'נצח יהודה', לאחר שאירח אותם במלון 'לאונרדו פלז'ה' בירושלים.

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בין החלונות במשכן הכנסת הצליח 'זופניק' לתפוס פגישה נדירה בין רב הסלבס מרדכי חסידים לזמר יצחק לנדא, שבימים אלו ממש שוקל ברצינות לרוץ לפוליטיקה. האם עלינו על החיבור הראשון? ימים יגידו...

שר החוץ של דרום סודן ד"ר ג'יימס פיטיה מורגן, שהגיע לביקור מדיני בישראל, בסיור ותפילה בכותל המערבי, יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ומרדכי (סולי) אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית וראש לשכתו הרב בניהו חורב, בפגישת עבודה עם הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר ואלדד מזרחי יו"ר המועצה הדתית בעיר.

בטקס חגיגי שנערך במעמד אלוף פיקוד הדרום יניב עשור וראש מטה הרבנות הצבאית אלוף משנה הרב שהם עורקבי, הוענקה דרגת סגן אלוף לרב יוסף מנחם עם כניסתו לתפקיד רב פיקוד הדרום.

איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה', מתברך מהגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, שחיתן את נכדו בן לחתנו הדיין הגאון הרב אריאל שוייצר זצ"ל, מברך את איש העסקים שלומי בלוך מבעלי האולם בשכונת בית וגן בירושלים.

האדמו"ר רבי שלמה בוסו, בסידור חופה וקידושין בחתונת מעצב האופנה בנצי בקשי וחנה שוקרון מחברת 'בזק'.

- צילום: רונה צור | צילום: צילום: רונה צור 10 10 0:00 / 0:22

את הזמר ששון שאולוב ראינו עם הרב שמואל ביסטריצקי מרבני היישוב סביון, בברית לנין של אשת העסקים ירדנה עובדיה בסביון.

השחקנים אביב אלוש ובן בן ברוך שטסו לסבב הופעות בארצות הברית, בסיור ותפילה בציון הרבי מליובאוויטש ובמרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק.

( צילום: אברמי שהרבני )

הרב מרדכי ניסים בוסקילה מרבני אחיסמך והרב שמואל ביסטריצקי מרבני היישוב סביון, בחנוכת הבית של הזמר ליאור נרקיס • על התיעוד: דיג'יי יוחאי אדרי.

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השחקן עומר חזן חגג מסיבת רווקים רוחנית בקברי צדיקים לקראת חתונתו עם שובל חזיזה.

- צילום: מתוך אינסטגרם | צילום: צילום: מתוך אינסטגרם 10 10 0:00 / 1:07

השחקן מני צוקרל - 'מני ממטרה', ערך לראשונה בחייו שיעור תורה בביתו.

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ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: