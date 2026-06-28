ראו אתכם: המשטרה מפרסמת "גלריית שיימינג" לנהגים שנתפסו בכביש

פעילות אכיפה מוגברת ונחושה של שוטרי אגף התנועה במרחב ירקון, אשר התמקדה בעבירות בריונות כביש ומעשים המסכנים באופן ממשי את חיי הנוסעים והולכי הרגל - הובילה במהלך הימים האחרונים לרישומם של לא פחות מ-460 דוחות תנועה.

המבצע המיוחד, שהתפרס על פני צירים מרכזיים ומוקדים רגישים במרכז הארץ, התבצע באמצעות שימוש נרחב באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובמצלמות טקטיות מיוחדות המאפשרות לשוטרים לתעד את העבירות מרחוק, להפיק דוחות מבוססי וידאו וצילום סטילס באיכות גבוהה, ולמנוע את היכולת של הנהגים להכחיש את ביצוע העבירה. המצלמות הטקטיות הללו, המופעלות בשנים האחרונות באופן ממוקד על ידי משטרת ישראל, מהוות שובר שוויון במאבק בתאונות הדרכים, שכן הן מוצבות בנקודות אסטרטגיות ומאפשרות תיעוד רציף מבלי שהנהג יבחין בנוכחות השוטר בשטח באותו הרגע.

במרכז התמונות והתיעודים שהגיעו לידי המשטרה ושחלקם נחשפים כאן, ניתן לראות כיצד נהגים רבים ממשיכים לזלזל בחוקי התנועה הבסיסיים ביותר, לעיתים תוך סיכון עצמי קשה וסיכון של רכבים סובבים.

מתוך מאות הדוחות שנרשמו, תפסו מקום מרכזי עבירות המוגדרות כ"מחוללות תאונות". כך למשל, 48 דוחות נרשמו לנהגים שנלכדו בעדשת המצלמה כשהם אוחזים ומביטים במכשיר הטלפון הנייד שלהם בזמן הנהיגה – עבירה שהקנס בגינה עומד על 1,000 שקלים וגוררת עימה גם 8 נקודות חובה, בשל העובדה שהיא מסיחה את הדעת לחלוטין מהמתרחש על הכביש.

בנוסף, השוטרים רשמו 28 דוחות בגין חציית צמתים באור אדום, אחת העבירות החמורות ביותר שמובילות פעמים רבות לתאונות קטלניות מסוג "חזית-צד", וכן 33 דוחות לנהגים ורוכבים שחצו קו הפרדה לבן רציף, מעשה המהווה סכנה מיידית להתנגשות חזיתית עם רכב המגיע מהנתיב הנגדי.

חלק משמעותי במיוחד מתוך המבצע הנוכחי הופנה כלפי אחת הרעות החולות של ערי המרכז בשנים האחרונות: עבירות של רוכבי המיקרומוביליטי, הכוללים אופניים וקורקינטים חשמליים. משתמשי דרך אלו, שלעיתים קרובות אינם מצייתים לרמזורים, נוסעים על מדרכות בניגוד לחוק ומסכנים עוברי אורח, עמדו במוקד האכיפה של שוטרי מרחב ירקון, אשר רשמו לא פחות מ-94 דוחות לרוכבים אלו. על מנת לייצר הרתעה ממשית ולא להסתפק בקנסות כספיים בלבד, השוטרים החרימו באופן פיזי 29 כלי רכב חשמליים כאלה, ובכך הורידו אותם מהכביש ומנעו המשך נסיעה פרועה ובלתי חוקית ברחובות העיר.

אחד האירועים החריגים והמדאיגים ביותר שנרשמו במהלך פעילות את"ן (אכיפת תנועה) במרחב ירקון, עוסק בקטין בן 15 בלבד, תושב תל אביב. הנער נתפס על ידי השוטרים כשהוא רוכב על אופניים חשמליים ברחובות העיר, ולאחר שעורר את חשדם של השוטרים בשטח, עלה החשד כי הוא נוהג תחת השפעת חומרים אסורים וסמים. הקטין נעצר בו במקום והועבר להמשך חקירה פלילית ותעבורתית בתחנת המשטרה, שם נפתח נגדו הליך רשמי, ובמקביל נבחנים צעדים נוספים והמשך הטיפול הנדרש מול גורמי הרווחה והוריו בהתאם לממצאי החקירה הסופיים.