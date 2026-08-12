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הבלשים קיבלו דיווח

מהנחיתה למאסר: חב מאסר שנמלט לפני 5 שנים נתפס 'על חם' בנתב"ג

יחידת 'ברקאי' של שב"ס השלימה את תפיסתו של נמלט שעזב את הארץ טרם תחילת ריצוי עונשו • בלשי היחידה קיבלו דיווח מביטחון נתב"ג והעבירו אותו למעצר | מאחורי סורג ובריח (חרדים)

9תגובות
מעצר של ישראלי בנתב"ג | אילוסטרציה (נוצר באמצעות AI)

יחידת 'ברקאי' של שירות בתי הסוהר, האמונה על פיקוח עובדי השירות, השלימה היום (רביעי) את תפיסתו של חב מאסר שנמלט מהארץ בשנת 2021 – כשלושה חודשים טרם המועד שבו היה אמור להתחיל לרצות את עונשו.

הנמלט, שעזב את ישראל לפני כשלוש שנים, חזר היום ארצה ונתפס מיד עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. על פי הנמסר מדוברות שב"ס, התקבל דיווח מביטחון נתב"ג על הגעתו של חב המאסר, והוא נעצר במקום.

לאחר תיאום עם גורמי המשטרה, הועבר העצור לתחנת משטרת ראשון לציון לצורך חקירה. בלשי שלוחת מרכז של יחידת 'ברקאי' הגיעו לתחנה, קיבלו לידיהם את חב המאסר והעבירו אותו לבית מעצר תל אביב, להמשך ריצוי מאסרו מאחורי סורג ובריח.

לאורך השנים בוצעו ניסיונות רבים לאתר את הנמלט, אך הוא הצליח להתחמק מידי הרשויות. רק היום, עם שובו לישראל, הסתיים מרדף של שלוש שנים.

יחידת 'ברקאי', הפועלת במסגרת חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח בשירות בתי הסוהר, מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות לאיתור חבי מאסר ולהבאתם לריצוי עונשם, כחלק מחיזוק המשילות הכליאתית.

מקרה זה מצטרף לשורה של תפיסות מוצלחות של נמלטים בשנים האחרונות. כזכור, בצרפת נתפס לפני מספר חודשים אסיר שברח מכלא בדרך יוצאת דופן – כשהוא מתחבא בשק כביסה של חברו שזכה לשחרור. גם בארצות הברית נתפס רוצח שברח מכלא באמצעות טיפוס על קירות, לאחר מצוד שנמשך מספר ימים.
נתב"גחו"לאסיראסיר נמלטברקאי

9 תגובות

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8
טיפש מצידו לחזור לארץ הוא היה צל לקחת בחשבון שיחכו לו
סים סים
7
בדיחמין לשבת: "תם מרדף🤣הוא חזר לארץ איזה מרדף"❓️
אורן הלבני
6
התמונה בAI מגניבה
רבקה
טעו בסמל...שמו שלט נמל תעופה בן גוריון ושמו שלט של אוניברסיטת בן גוריון בנגב (באר שבע).
יוסי

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