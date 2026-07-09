זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחד מגדולי הרבנים שוחח עם אחד מראשי המפלגות החרדיות והתלונן על-כך שאפילו את דברי התורה שמביאים בשמו בביטאון המפלגה, קצת מסלפים ומעוותים. העניין הועבר כמובן לטיפול.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ 'זופניק' תפס את יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב, שהגיע השבוע לריאיון מיוחד לישי כהן ב'אולפני כיכר', כשהוא ניגש חזן בתפילת מנחה במשרדי 'כיכר השבת'.

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רגע לפני הריאיון של ח"כ אורי מקלב, תפס 'זופניק' את הח"כ ועוזרו יהודה כהן בשיחה עם אנשי 'כיכר השבת' חיים אילוז, ישי כהן וחנני ברייטקופף. במהלך הריאיון, נצפו השלושה כשהם עוקבים בקונטרול אחרי הצילומים.

( צילום: אשר רוט )

החיוך שמאחורי הכותרות: רגע לפני הריאיון הבלעדי שהסעיר את המערכת הפוליטית, 'זופניק' קלט בעדשת המצלמה את פרשן הבית ישי כהן ואת יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט בשיחה הכי מחויכת שיש. מתברר שהשניים צללו לזיכרונות נוסטלגיים על הבית השס"ניק האותנטי שבו איזנקוט גדל. 'זופניק' עדיין מנסה לברר אם הם דיברו שם במרוקאית.

( צילום: אשר רוט )

'זופניק' תפס בזווית העין את האיש והאגדה משה נמני, רגע אחרי שסיים להצטלם לתוכנית מיוחדת בהגשת יוסי בן עטר. נמני לא ויתר על עצירה קלה לדיבור צפוף עם הפרשן ישי כהן.

במסגרת הצילומים ל"פרויקט 0" של 'כיכר השבת' לקראת בין הזמנים - פרויקט ענק שעוד ידובר בו רבות, תפס 'זופניק' את משה מנס ואשר רוט עם בכירי אגף התנועה במשטרה ועם דובר מד"א זכי הלר.

לקראת צום תשעה באב, בו אנו אבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו לצילומים מיוחדים ונדירים בירושלים יחד עם הרב צבי גרינשפן. 'זופניק' רק יכול ללחוש לכם ש"יש למה לחכות", בהחלט.

( צילום: אשר רוט )

את המגיש יוסי עבדו שלנו, תפס 'זופניק' השבוע בסוד שיח עם הרב רביד נגר, בתום השיעור.

במרפסת הגג של מלון יוקרתי בתל-אביב, זיהה 'זופניק' את פרשן הימין יעקב ברדוגו המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו יושב לקפה עם הפרשן החרדי ישראל כהן לניתוח עומק של התהליכים לקראת הבחירות. 'זופניק' שמע בין המילים כי השניים משוחחים גם על המתח ויש שיאמרו אפילו קרע בין החרדים לנתניהו על רקע חוסר האמון, ועל הדאגה לעתיד גוש הימין.

הפרשן החרדי ישראל כהן, העיתונאי יואלי ברים הכתב לענייני חרדים של 'ערוץ 13' ועו"ד שלמה חדד, נתפסו מאחורי הקלעים באולפני 'ערוץ 13', לקראת ריאיון על מעצר בחורי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית.

רגע לפני ההסלמה מול איראן, תפס 'זופניק' את איש קשרי הממשל צביקי בורנשטיין בפגישה חשאית עם שר הביטחון ישראל כץ בלשכה בקריה בתל אביב. על תוכן הפגישה כמובן הוטל איפול מלא.

יהודי מקומי מצא פתרון מקורי לחום המעיק באנטווערפן...

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מי הגבאי של מי? 'זופניק', שלא מפספס אף פינה בגלובוס, קיבל תיעוד מהשבוע בנאות דשא שבאוסטריה שם נצפה האדמו"ר מפיטסבורג בצעידה נינוחה במיוחד.

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מי שצעד לצידו הוא לא אחר מאשר הרב בנציון שטנגר, המשב"ק של האדמו"ר מויז'ניץ. השניים נצפו בעיצומה של שיחה ערנית על הטיילת הפסטורלית, אלא ששטנגר כך נראה ממש לא התכונן למפגש הפיטסבורגאי המפתיע, והראיה החותכת: הכובע נשאר במלון...

ל'זופניק' לא ברור עד עכשיו מי מלווה את מי...

בשבועות האחרונים אין חסיד סאטמר שלא מדבר על המפגש המתרקם בין האחים האדמו"רים לבית סאטמר, לאחר עשרות שנים של נתק ופילוג, בדרך לסולחה היסטורית.

השבוע, הלב של 'זופניק' החסיר פעימה בעת שקיבל תיעוד שבה נראים בבירור שני אדמו"רי סאטמר עומדים באותו החדר ממש.

'זופניק' כבר כמעט פתח את השמפניות, אבל מיד הבין את גודל התרמית, לא מפגש אחים ולא נעליים. האדמו"ר מסאטמר פשוט נעמד להתפלל תפילת מעריב מול מראה גדולה בחדר, וההשתקפות המדויקת יצרה לרגע אשליה אופטית מושלמת של שני אדמו"רים בחדר אחד.

הנגיד מבאבוב, ר' מיכל גרינפלד מבורו פארק, נצפה יושב ליד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בעת שהותו לנאות דשא בהר יונה.

בנש"ק חצרות הקודש שרולי הגר, הצליין הקבוע של אדמו"רי ויז'ניץ, בעלזא וטשערנוביל ועוד, בבתי העלמין, המתין השבוע להגעת האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לציון אביו 'החכמת אליעזר'.

פרחי החסידים, שזכרו איך שיגע את רבם אשתקד, החליטו בהחלטה גורפת לא לצלם ולא לתעד אותו צועד עם האדמו"ר, כדי לייאש אותו מלבוא.

אבל הגר לא פראייר. ברגע האמת, כשהרבי שלשל מטבע לקופת הצדקה, הוא השתחל באמנות לפריים. בתמונה הוא נראה בדריכות שיא, שפתיו קפוצות מלחץ, וידו נטויה בדיוק מתחת ליד האדמו"ר. חסימת המצלמות נכשלה, שרולי שוב ניצח!

מזכיר בד"ץ מחזיקי הדת באנטווערפן, הרב הערשיל גרוס, נצפה בשיחה עם הגרא"ד דונר, שהגיע השבוע למעמד חליצה בעיר.

העסקן הבנש"ק מוטי גולדמן, נצפה בסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק מקארלין, שערך רבו, האדמו"ר מזוועהיל בציריך שבשווייץ.

בצל הסאגה המשפטית בין החצרות, האדמו"ר מסאדיגורה בני ברק נצפה בלימוד השבוע באוסטריה, עם רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ. 'זופניק' ניסה להאזין לשיח, אך ללא הצלחה.

והנה הנגיד ר' קאפיל פייג, נצפה בנאות דשא עם האדמו"ר מסאדיגורה ב"ב באוסטריה.

את האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, 'זופניק' ראה בניחום אבלים מרגש, אצל בני משפחתו של האברך הצעיר הרב עקיבא ראנד ז"ל וחיזק את המשפחה האבלה במשך שעה ארוכה.

רגע לפני ימי בין המצרים: הרב יהודה מאיר שוורצבורד, המשב"ק המיתולוגי של האדמו"ר מסטרופקוב, נצפה בריקוד מצווה טאנץ, כשהוא אחוז שרעפי קודש.

האדמו"ר מזידיטשוב חרדים אשר עקר מקום מגוריו בוויאלמסבורג במטרה להשתקע בארץ ישראל, נחת השבוע בארץ בדרכו לעיה"ק צפת שם יקבע מקום מגוריו.

האדמו"ר נצפה ביציאה משדה התעופה ללא גבאים שאותם גם השאיר בארה"ב, כשהוא סוחב את כל מטלטליו, כל בגדי הקודש וכלי הכסף, הירושות, מגילת אסתר, הגדה של פסח, מחזורים, שרביט ההדלקה של חנוכה, וכו' וכו'.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:05

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', ערך "מי שברך" לראש הממשלה בנימין נתניהו, בשיעור שנערך בביתו של איש התקשורת יעקב ברדוגו.

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הפעילה החברתית הדר מוכתר ביקשה ברכה מהגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"צ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס על פעילותה החברתית וזכתה לברכה "שתמצאי בן זוג במהרה".

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האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא בריקוד של שמחה בחתונת נכדו בן לבנו הרב משה אבוחצירא.

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האדמו"ר מביאלא בית שמש בלימוד חברותא עם הרב אלי מנצור רב קהילות הסורים בארצות הברית, לאחר תפילת שחרית בעיירה דיל שבניו ג'רזי.

מול כלא 10 תפס 'זופניק' הפגנה של חבריו לישיבת "מבקשי השם" של הבחור שמעון ביטון שנעצר בעוון לימוד תורה, בהשתתפות רבני הישיבה והמקובל רבי דוד בצרי.

( צילום: Tal Gal/Flash90 )

את היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט, ראינו שקוע בשיחת טלפון מחוץ למסעדה בהרי ירושלים.

עורכי הדין עמית חדד ואריאל רוט, ראינו ביציאה מחתונת בתו של הרב יהודה סרברניק לשעבר מנכ"ל ישיבת 'עטרת שלמה'.

שדרן הרדיו מנחם טוקר ואיש הפרסום מנדי נאבול, נצפו יחד עם הרב חיים אהרון סטניצקי לצד מרכז 'חזון לדורות' על מורשתו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל. ל'זופניק' נודע כי מדובר בקמפיין גדול שיפורסם בקרוב.

יהודה נחשוני מנכ”ל קבוצת 'משפחה', יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה' ואיש העסקים יחיאל קצביאן, במפגש עם אנשי הנדל"ן אייבי קצין ובראיין המטייאן מארצות הברית.

הצלם וכוכב הרשת שלומי כהן הוריד עד כה 11 קילו ממשקלו והצליח לרוץ השבוע 10 ק"מ: "עבודה קשה של כושר, אבל זה משתלם". 'זופניק' מעודד בין ארוחה לארוחה.

כוכב הרשת שוקי סלומון בחלוקת אוכל לשבת מבית 'מוטיס' לחיילי החטיבה החרדית 'חשמונאים' - ביוזמת העמותה שלו 'בזכות אהבת חינם ננצח' יחד עם איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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מנוחת הלוחמים: אחרי שעות של עבודה באתרי ההרס הרבים בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה, 'זופניק' תפס את מתנדבי זק"א ברגע של מנוחה עם הכוחות המקומיים.

והנה אבי חייט מתנדב היחידות המיוחדות בזק"א ונחמן דיקשטיין מפקד זק"א אירופה וראש המשלחת לוואנצואלה מביטים על ההרס מלמעלה.

יוצר התוכן איציק בנזימן תועד עם אריות במהלך טיול בג'ונגל באפריקה.

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הזמר אריק דביר חגג בר מצווה לבנו רפאל בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

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הזמר שרולי גרין שהגיע מארצות הברית לביקור בישראל, בהקלטות לאלבום חדש באולפן של המוזיקאי יואלי דיקמן.

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כך נראו חגיגות יום הולדת 38 בהפתעה לזמר פיני איינהורן.

- צילום: שבתאי מיכאלי | צילום: צילום: שבתאי מיכאלי 10 10 0:00 / 0:15

הזמר ישי ריבו ובנו נצפו ברכישת משקפיים חדשות.

( צילום: שאולי מזוז )

הזמר מידד טסה חגג 9 שנות נישואין וחושף לראשונה את אשתו אליה: "רק איתך הבית הזה יכול היה לקום".

( צילום: מיכל חגירה )

את הזמרים ישי ריבו ויוני שלמה, ראינו בבר מצווה היוקרתית לבנו של איש התיירות יוני כהנא, בעיירה לאצ'י שבקפריסין.

( צילום: מאיר לביא )

החזן ישראל אדלר בשירה מרגשת על ציונו הקדוש של רבי עמרם בן דיוואן זיע"א במרוקו.

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אחרי העימות ביניהם על חוק יסוד לימוד תורה, תפסנו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בשיחה מתוחה עם יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצד השני של מליאת הכנסת ראינו את ח"כ יצחק פינדרוס בשיחה עם ח"כ שמחה רוטמן, בעוד הח"כים אוריאל בוסו ויוסי טייב מאזינים בשקיקה לח"כ יעקב טסלר.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במהלך הדיון השבוע בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה ראינו את ח"כ יצחק גולדקנופף משעשע את ח"כ ינון אזולאי בעוד ח"כ משה גפני מעדיף ללגום מהמשקה החם בחצי חיוך.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצל המחלוקת סביב "חוק התקשורת", תפס 'זופניק' את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בתפילת מנחה לצדו של שר התקשורת שלמה קרעי.

ח"כ משה אבוטבול מש"ס נצפה במסדרונות הכנסת בשוד שיח עם אליהו גפני, בנו של ח"כ משה גפני, ומוישי רבר, עוזרו של ח"כ יצחק פינדרוס.

את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב ראינו בניחום אבלים אצל יהודה לוי, מנהל השיווק של קופת חולים 'מאוחדת' במחוז ירושלים לצידו של האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב. לוי האריך בסיפורי חיזוק על אביו המנוח ז"ל שהיה ממקימי המוסדות והקהילה החרדית בירוחם.

ח"כ יעקב אשר נצפה בסוד שיח מחויך עם גדי איזנקוט יו"ר מפלגת 'ישר!', במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

בניחום אבלים אצל איש העסקים רמי לוי על פטירת אביו מרדכי ז"ל שנפטר בגיל 96, ראינו בין היתר את הגאון רבי שלמה מחפוד, הרב מימון אביטן הרב של רמי לוי, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שרת התחבורה מירי רגב, ראש העיר דימונה בני ביטון, הנגיד שמוליק הלפרין ורב הסלבס מרדכי חסידים.

ח"כ יואב בן צור ועוזרו מאיר עמר, בניחום אבלים אצל איש העסקים רמי לוי ב'שבעה' על פטירת אביו מרדכי ז"ל.

ח"כ שמחה רוטמן נצפה כשהוא מגיע לכנסת על קורקינט חשמלי.

שר התפוצות עמיחי שיקלי והיועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים, נצפו בארוחת ערב במסעדה של השף אלי דיוויס.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסארלוף במעמד קניית חליפה בבני ברק.

( צילום: אוריא חלא )

במשכן הכנסת ראינו את רב הסלבס מרדכי חסידים מציג לשר החינוך יואב קיש את ספרו 'גדולה שימושה'.

יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בדינר לבית המדרש 'סלבודקה' בעיר.

( צילום: בניהו קריספל )

בהמשך השבוע ראינו את יהודה בוטבול ראש העיר אלעד, עם הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף', במעמד ייסוד הישיבה הגדולה 'אורחות מאיר' שבראשותו, לזכרו של הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל.

( צילום: נועם אליהו )

סגן ראש העיר בני ברק גדליהו סילמן בקביעת מזוזה במרכז לנוער מתמודד בעיר.

( צילום: שרגא גליק )

את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ונהגו אברהם רוזיליו, ראינו עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, בכנס של משרד הפנים והאוניברסיטה הפתוחה.

בהמשך השבוע תפסנו את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים כשהוא קונה חליפה אצל מעצב האופנה מאיר אלמליח, לקראת בר המצווה לבנו.

את שלומי גזית יועץ שר הרווחה ואיש העסקים יחיאל קצביאן, ראינו ארצות הברית בדרכם לפגישת עבודה.

שיקי מנדל סגן ראש העיר בני ברק, רכש את הדלקת הנר עבור המקובל רבי ישי בגריש, בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל 'הצדיק מעג'ור', שערך הגאון רבי יהורם יפת ראש מוסדות 'המאורות'.

( צילום: אלנתן אלוני )

ביציאה מההילולה ראינו את האדמו"ר רבי משה אבוחצירא מברך את בעל האחוזה איש העסקים גרשון ג'מו, מהצד נראים הרב ישי יפת דובר ההילולה, העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר ודוד רביבו מבכירי הרשמים בעולם הישיבות.

( צילום: אלנתן אלוני )

ישראל פרוש ראש עיריית אלעד לשעבר והעסקן ישראל ורטהיימר, בישיבת היערכות עם ניצב משנה אלי לוי קצין אגף המבצעים במשטרת ירושלים, לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור.

( צילום: רובי יעקוב )

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד, מתברך מהגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', בכנס תורני בעיר.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בסידור חופה וקידושין בחתונה היוקרתית לבתו של הנגיד גרשון חיטמן - מיטל עם ינון דיין, במלון 'רמדה' בירושלים. בקריאת הכתובה כובד הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר.

- הפקה: יונתן בן טוב | צילום: שרי בן סימון | צילום: הפקה: יונתן בן טוב | צילום: שרי בן סימון 10 10 0:00 / 0:51

לאחר מכן ראינו את הזמר יניב בן משיח מברך בחופת המדוברת.

- צילום: שרי בן סימון | צילום: צילום: שרי בן סימון 10 10 0:00 / 1:30

האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא והגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'אורחות תורה', בסוד שיח תורני בכנס של אברכי כולל 'חפץ חיים' שארגן הרב אברהם זכאי, מהצד נראים איש העסקים יעקב ביבלה והעסקן הליטאי מאיר אסחייק.

מסע המחנכים 'כנפי רוח' בהיכל ישיבת טלז בליטא, במעמד הרב הראשי הרב דוד לאו, הרב יעקב העבר רב קהילת שבטי ישורון בב"ש, ראש העיר טלז תומאס קטקוס, שגרירת ישראל בליטא שלי הגלר ליבנה, ראש מינהל חינוך בעיריית י-ם אריק וירצבורגר ומנכ"ל רשת 'נצח' מיכאל נכטיילר.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד בריקוד של שמחה בבר מצווה לבנו של הרב אבידן סנדרוסי.

( צילום: מאיר סנדרוסי )

הרב אלחנן שרבאני מנכ"ל ישיבת 'עטרת שלמה', בשיחה צפופה עם הרב מנחם לנדו נכדו ונאמן ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בביקור במעונו של הגאון הרב מרדכי אויערבך ראש מוסדות 'אביר יעקב' בעיר.

נטלי קן דרור ראש לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתברכת ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

בכניסה לכותל המערבי ראינו את גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, בשיחה עם תת אלוף הרב אייל קרים הרב הראשי לצה"ל.

הגאון הרב פנחס כהן רב העיר נתיבות, בתפקיד הכהן בפדיון הבן לנכדו הבכור של המקובל הרב נתנאל שריקי, בן לבתו רננה בן עזרא.

( צילום: יעקב כהן ארזי ויקיר תורג'מן )

לאחר מכן ראינו את הזמר מאור אדרי בשירה מרגשת של קבלת עול מלכות שמים.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

העסקן הרפואי אלחנן מקלב מונה לנציג 'למענכם' שבראשות היועץ הרפואי יוסי ערבליך - בבית חולים 'תל השומר', מהצד נראים ד"ר יעל פרנקל ניר מהנהלת בית החולים, פרופסור יוסף פרס נשיא 'למענכם' והעסקן הרפואי יוסי פילמר.

רפ"ק הרב שמואל ארליך רב מחוז מרכז במשטרה, בקביעת מזוזה בנקודת השיטור הקהילתי החדשה בשכונת קריית האומנים ברמלה, יחד עם ניצב אמיר כהן מפקד מחוז מרכז במשטרה, תת ניצב קובי מור מפקד מרחב שפלה במשטרה, סגן ניצב אפי תשובה מפקד משטרת רמלה ומיכאל וידל ראש העיר רמלה.

10 10 0:00 / 0:46

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן העניק את ספרו 'מסרון מהפרשה' למפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק.

כוכב הרשת סמיון גרפמן, השתתף השבוע בשיעור תורה עם המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן ושיתף בהתרגשות: "שמונה שנים חיכיתי לראות את הבן שלי והיום למדנו בשיעור התורה שבני ישראל עברו 42 מסעות במדבר, לכל אחד מאיתנו יש את המסע שלו והנה עכשיו הבן שלי הגיע לארץ ישראל כדי להתגייס לצה"ל".

הזמר איתי לוי נצפה בתפילה בהילולת הרב יצחק גברא זצ"ל 'הצדיק מעג'ור'.

( צילום: איתמר בצלאלי )

את השחקן שחר טבוך ראינו לומד תורה, רגע לפני כניסה לשידור ב'כאן מורשת'.

- צילום: זוהר בר טל | צילום: צילום: זוהר בר טל 10 10 0:00 / 0:11

הראפר שי הורביץ - 'שרק', שהוציא לאחרונה שיר אמונה שהפך לטרנד הנחת תפילין ברשת, מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "אתה עושה קידוש השם ברשת".

10 10 0:00 / 0:23

השדרן אלי כהן 'אליקו', תרם שבת חתן לזוג יתומים חרדים: "כיתום מאבא התרגשתי מאוד לקיים את המצווה הזאת".

- צילום: אריאל צדקה | צילום: צילום: אריאל צדקה 10 10 0:00 / 0:10

כוכב הרשת לירון אופיר בחלאק'ה לבנו לורייא משה אצל האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', כשהוא מלווה ברב שמואל מלכה מנתיבות.

10 10 0:00 / 1:46

המתאגרף הישראלי חיים גוזלי שטס להשתתף בקרב באוקראינה, בתפילה בציון רבי נחמן מברסלב באומן.

10 10 0:00 / 0:31

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: