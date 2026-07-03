ללא צורך בחשמל או Wi-Fi - שיאומי מציגה מצלמת אבטחה חדשה 

שיאומי ממשיכה להרחיב את היצע מוצרי הבית החכם שלה, והפעם מכוונת לאזורים ללא תשתיות: החברה חשפה את ה־Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition – מצלמת אבטחה הפועלת באופן עצמאי לחלוטין, ללא צורך בחיבור לחשמל או לרשת Wi-Fi.

המצלמה החדשה, שתוצע תחילה במסגרת קמפיין מימון המונים בפלטפורמת Youpin בסין, תימכר במחיר פתיחה של 579 יואן (כ־80 דולר), ותכוון בעיקר למשתמשים באזורים כפריים, אתרי בנייה, חוות או כל מקום שבו אין גישה קבועה לתשתיות תקשורת.

מערכת עצמאית לחלוטין

אחד המאפיינים הבולטים של המוצר הוא ויתור מוחלט על Wi-Fi. במקום זאת, המצלמה מצוידת בחיבור סלולרי 4G באמצעות כרטיס SIM, מה שמאפשר שליטה מרחוק וצפייה בזמן אמת מכל מקום.

שכחו מ-GPT: מודל בינה מלאכותית חדש הדהים את היועץ של טראמפ אריה רוזן | 02.07.26

כדי להבטיח פעולה רציפה, שילבה שיאומי סוללה בקיבולת 9,900mAh יחד עם פאנל סולארי בהספק 7.6W. לפי החברה, שילוב זה מאפשר למצלמה לפעול באופן כמעט בלתי מוגבל, כל עוד קיימת חשיפה סבירה לשמש.

צילום באיכות גבוהה וזיהוי חכם

המצלמה מגיעה עם מערך כפול של חיישנים – שני חיישני 5 מגה-פיקסל – המספקים צילום ברזולוציית 3K. בנוסף, היא כוללת ראיית לילה בצבע מלא, שמע דו-כיווני, וזיהוי תנועה מבוסס בינה מלאכותית המזהה בני אדם ומפחית התרעות שווא.

עמידותה לתנאי חוץ מודגשת באמצעות תקן IP66, המבטיח הגנה מפני אבק ומים – נתון חשוב במיוחד לשימוש ארוך טווח בשטח פתוח.

חלק מהאקוסיסטם של שיאומי

המצלמה משתלבת במערכת HyperConnect של שיאומי וניתנת לניהול דרך אפליקציית Mi Home. המשתמשים יכולים לקבל התראות, לצפות בשידור חי ולשלוט בהגדרות המצלמה ישירות מהסמארטפון – גם דרך הרשת הסלולרית.

הדגם החדש מצטרף לשורה של מצלמות חוץ של החברה, אך מבדל את עצמו ביכולת פעולה מלאה ללא תלות בתשתיות – יתרון משמעותי בשוק האבטחה החכם.

זמינות ושוק יעד

נכון לעכשיו, המוצר יושק תחילה בסין בלבד דרך Youpin, ללא הכרזה רשמית על השקה גלובלית. עם זאת, לאור הביקוש הגובר לפתרונות אבטחה עצמאיים, ייתכן כי שיאומי תרחיב את ההפצה לשווקים נוספים בעתיד.