נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שלישי) במנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) שבמשרד הביטחון, במסגרת סיור מקיף שנועד להציג בפניו את הלקחים המרכזיים מהמלחמה ואת המהלכים לחיזוק העצמאות הטכנולוגית של מדינת ישראל.

במהלך הביקור, קיבל הנשיא סקירה מקיפה מראש מפא"ת, ד"ר דני גולד ומבכירים נוספים במערכת הביטחון. במסגרת הסקירה, הוצגו בפניו התובנות שהתגבשו לאורך חודשי הלחימה בזירות השונות, וכן המהלכים האסטרטגיים לקידום והרחבת שיתופי הפעולה הבינלאומיים בתחום הביטחוני.

טכנולוגיות פורצות דרך בתחומי המודיעין והרובוטיקה

בהמשך הביקור, הוצגו לנשיא הרצוג טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך בתחומים מגוונים: מערכות מודיעין מתקדמות, נשקי אנרגיה, רובוטיקה ונוירוטכנולוגיה. בין הפיתוחים המרכזיים שהוצגו בלטה מערכת הנוירופידבק המיועדת לטיפול בפוסט-טראומה, טכנולוגיה חדשנית שנבחנת כעת במערכת הביטחון ככלי לחיזוק החוסן הנפשי בקרב לוחמות ולוחמים.

מערכת הנוירופידבק פועלת באמצעות שיפור הוויסות החושי והרגשי, ומהווה כלי טיפולי מתקדם שעשוי לסייע לאלפי חיילים המתמודדים עם השלכות נפשיות של הלחימה. הצגת הטכנולוגיה משקפת את ההבנה הגוברת במערכת הביטחון לחשיבות הטיפול בבריאות הנפש של הלוחמים, לצד הפיתוחים הטכנולוגיים המבצעיים.

"מיטב המוחות המבריקים עובדים כאן יום ולילה"

בסיום הביקור, מסר נשיא המדינה יצחק הרצוג: "מפא"ת, ששמה הולך לפניה בכל העולם, היא היחידה הלאומית הבכירה שעוסקת בפיתוח אמצעי לחימה מכל הסוגים. בזכות פיתוחים אלה, ישראל היא מעצמה של פיתוח וטכנולוגיות מהפכניות ששומרות על העליונות הביטחונית שלנו".

הנשיא הוסיף והודה לראש מפא"ת ולצוות: "אני מודה לך, ד"ר דני גולד ולצוות הנפלא שלך. התרשמתי מאוד מהפיתוחים והטכנולוגיות שראינו כאן - נכנסים לכאן ופוגשים את מיטב המוחות המבריקים ואת האנשים המחויבים שעובדים יום ולילה כדי שאנחנו נהיה בטוחים יותר. הפיתוחים כאן הם רווח עצום לישראל אך גם לאנושות כולה".

הביקור התקיים על רקע השקעה מסיבית של משרד הביטחון בטכנולוגיות הגנה מתקדמות, כאשר בחודשיים האחרונים הוזרמו כ-1.5 מיליארד שקל לרכש אמצעי הגנה חדשים. במקביל, מערכת החץ עברה לאחרונה שדרוג דרמטי עם שילוב בינה מלאכותית, במטרה להבטיח את עליונות ישראל בהגנה האווירית מול האיומים המתפתחים.