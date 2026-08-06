ניסוי היסטורי: מערכת 'חץ' עברה שדרוג דרמטי עם בינה מלאכותית

ניסוי טיל החץ ( צילום: משרד הביטחון של ישראל )

מערכת הביטחון הישראלית רשמה אתמול (שלישי) הישג טכנולוגי מרשים: ניסוי שיגור מתקדם במערכת ההגנה האווירית 'חץ', שבוצע בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים. הניסוי, ששוגר משדה ניסויים במרכז הארץ, מהווה אבן דרך משמעותית בהתאמת המערכת לאיומים העתידיים המתפתחים בזירה.

כפי שפורסם באתר ynet, מדובר בצעד שמאותת לאויבי ישראל כי מערך ההגנה האווירי ממשיך להתקדם ולהתפתח. הניסוי התמקד בטכנולוגיות פורצות דרך, ובראשן שילוב כלי בינה מלאכותית מתקדמים, יישום לקחים מבצעיים מהתקופה האחרונה ומעבר דרמטי לשיטות ייצור אוטומטיות.

מערכת הטילים Arrow ( צילום: משרד הביטחון הישראלי | חשבון רשמי )

שותפות אסטרטגית עם ארצות הברית חמישה חודשים של מלחמה - והתוכנית הגרעינית של איראן עדיין פעילה: "מספיק חומר ל-10 פצצות" כיכר השבת | 15:21 את הפיתוח והייצור המורכב מובילים אנשי מנהלת 'חומה' במפא"ת שבמשרד הביטחון, לצד זרוע חיל האוויר. התעשייה האווירית משמשת כקבלן ראשי, בסיוע קריטי של החברות המובילות אלביט מערכות, תומר, רפאל וסטארק האמריקאית. הניסוי מתנהל במסגרת תוכנית עבודה רב-שנתית נועזת שנועדה להבטיח את עליונות ישראל בהגנה האווירית. מערכת ה'חץ' – המורכבת מהמיירטים 'חץ 2' ו'חץ 3' וממכ"מי העל 'אורן ירוק' ו'אורן אדיר' – מהווה את חומת המגן העליונה של ישראל במערך הרב-שכבתי, לצד מערכות ההגנה המתקדמות 'קלע דוד', 'כיפת ברזל' ו'אור איתן'. בשנים האחרונות הוכיחה המערכת עליונות מבצעית חסרת תקדים כאשר יירטה בהצלחה איומים בליסטיים קטלניים מאיראן ומתימן מחוץ לאטמוספירה.

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

כ"ץ: "הוכחה לעוצמה הטכנולוגית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיבח את ההישג והדגיש כי מדובר בהוכחה נוספת לעוצמתה הטכנולוגית האדירה של מערכת הביטחון והתעשיות המקומיות. השר הבהיר כי המדינה ממשיכה להשקיע במקביל בשדרוג ההגנה וחיזוק יכולות ההתקפה, תוך שמירה על העליונות הצבאית האיכותית של ישראל.

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הוסיף כי הפעילות מתנהלת כיום במתכונת חירום מוחלטת שנועדה להאיץ בצורה דרמטית את קצב הייצור ולמלא את מלאי המיירטים. צעד זה מבטיח את עצמאותה החימושית של ישראל ואת יכולתה להתמודד עם איומים מתמשכים.

שר הביטחון עם המספרים ( צילום: משרד הביטחון )

התעשייה: "צוהר לדור העתיד"

בכירי התעשייה האווירית, יו"ר הדירקטוריון בועז לוי והמנכ"ל גיא בר לב, ציינו כי הניסוי פתח צוהר לבחינת המערכת מול איומים מורכבים במיוחד ואסף מידע קריטי לפיתוח דור העתיד של ההגנה האווירית. השניים הדגישו את השותפות האסטרטגית המכרעת עם ארצות הברית, שמאפשרת את הפיתוח המתמיד של המערכת.

ראש מפא"ת, דני גולד, וראש מנהלת 'חומה', משה פתאל, סיכמו כי מדובר באבן דרך מכוננת בהצטיידות צה"ל ובביצור חומת המגן של ישראל לשנים הבאות. הניסוי מצטרף להישגים נוספים של התעשייה הביטחונית הישראלית, שרשמה לאחרונה שיא היסטורי בייצוא ביטחוני בהיקף של מעל 19 מיליארד דולר.

יצוין כי מערכת 'חץ' זכתה להכרה בינלאומית רחבה, וגרמניה רכשה אותה במסגרת עסקה היסטורית שנחשבת לגדולה ביותר בתולדות הייצוא הביטחוני הישראלי. הצלחת המערכת במבצעים אמיתיים מול איומים איראניים ותימניים הפכה אותה למבוקשת ביותר בקרב מדינות נאט"ו ובעלות ברית נוספות של ישראל.