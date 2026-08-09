סיוט בחזית: המטוס שפוטין מפחד לאבד באוקראינה

למרות שברשותה אחד מחילות האוויר החזקים והמתוקצבים בעולם, רוסיה טרם הצליחה לבסס שליטה מלאה על המרחב האווירי של אוקראינה. הכישלון הנוכחי נובע ישירות מהיילות המתמשכת של רשת ההגנה האווירית האוקראינית, כך מסבירים אנליסטים צבאיים.
רשת ההגנה האוקראינית מסתמכת על שילוב קטלני של מערכות S-300 ותיקות לצד מערכות מערביות מתקדמות כמו הפטריוט ו-IRIS-T, ציוד מכ"ם מודרני וכניסתם לשירות של מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16. השילוב הזה הפך את שמי אוקראינה לזירה קטלנית עבור חיל האוויר הרוסי.
המטוסים החשאיים נשארים מחוץ למערכה
בצל הקשיים האלו, בולטת במיוחד העובדה שרוסיה נמנעת בעקביות מהכנסת מטוסיה החדשים והמתקדמים ביותר למערכה, ובראשם כלי הטיס החשאי סוחוי-57 (Su-57). לרשות רוסיה עומד מספר מצומצם ביותר של מטוסי Su-57 מבצעיים - הערכות מעידות על פחות מ-35 כלים בלבד.
נפילה או הפלה של מטוס כזה בידי ההגנה האווירית האוקראינית תהווה מכה תדמיתית אנושה לתעשיית הביטחון הרוסית ותחסל את סיכויי הייצוא שלו בשווקים הבינלאומיים. זהו חשש מרכזי המנחה את מוסקבה בהחלטותיה המבצעיות.
בניגוד למטוסי ה-F-35 האמריקאיים שתוכננו לחדור לעומק שטח האויב, הרוסים עושים שימוש ב-Su-57 בעיקר כ"צלף אווירי" - הם משגרים טילים ארוכי-טווח מתוך המרחב האווירי של רוסיה עצמה כדי לצמצם סיכונים למינימום.
הסבה למשימות הגנה
בעקבות גל תקיפות הכטב"מים האוקראיניים בעומק השטח הרוסי, מטוסי ה-Su-57 אף הסטו לאחרונה למשימות יירוט של כטב"מי נפץ בשמי הפדרציה, במקום להשתתף בתקיפות ישירות באוקראינה. מהלך זה ממחיש את הקושי הרוסי להשיג יתרון אווירי מול הכוחות האוקראיניים.
הקושי הרוסי נובע משילוב של כמה גורמים קריטיים בשדה הקרב: מערך הגנה צפוף המשלב ביעילות רבה אמצעים סובייטיים וישנים לצד טכנולוגיות מערביות מובילות, איום ה-F-16 ששדרג דרמטית את יכולות היירוט האוקראיניות, וחוסר גמישות טקטי של חיל האוויר הרוסי.
חיל האוויר הרוסי מפגין לאורך כל הלחימה קושי בתיאום בזמן אמת בין כוחות הקרקע לאוויר, בשל דוקטרינת לחימה ריכוזית ונוקשה. המצב הנוכחי מוביל לשחיקה ולקיפאון מוחלט במלחמה האווירית.
המשמעות בשטח
במקום שחיל האוויר הרוסי יכריע את המערכה מלמעלה, מוסקבה נאלצת להסתמך בעיקר על שיגור טילים מרוחקים ופצצות דאייה (Glide Bombs), בזמן ששמי אוקראינה נותרים זירה קטלנית ומאומה לשני הצדדים.
כפי שדווח לאחרונה, דוחות מודיעין אמריקניים מעריכים כי הקשיים הרוסיים באוקראינה עשויים להוביל את פוטין לנסות ולבחון את נחישות נאט"ו במתקפה מוגבלת במהלך השנים הקרובות. המלחמה האווירית הקפואה באוקראינה ממחישה את המגבלות של הכוח הצבאי הרוסי מול טכנולוגיה מערבית מתקדמת.
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