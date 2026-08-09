סיוט בחזית: המטוס שפוטין מפחד לאבד באוקראינה

תקיפת מטוסי סוחוי של רוסיה | צילום: צילום: מודיעין ההגנה של אוקראינה

תקיפת מטוסי סוחוי של רוסיה - צילום: מודיעין ההגנה של אוקראינה

למרות שברשותה אחד מחילות האוויר החזקים והמתוקצבים בעולם, רוסיה טרם הצליחה לבסס שליטה מלאה על המרחב האווירי של אוקראינה. הכישלון הנוכחי נובע ישירות מהיילות המתמשכת של רשת ההגנה האווירית האוקראינית, כך מסבירים אנליסטים צבאיים.

רשת ההגנה האוקראינית מסתמכת על שילוב קטלני של מערכות S-300 ותיקות לצד מערכות מערביות מתקדמות כמו הפטריוט ו-IRIS-T, ציוד מכ"ם מודרני וכניסתם לשירות של מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16. השילוב הזה הפך את שמי אוקראינה לזירה קטלנית עבור חיל האוויר הרוסי.

המטוסים החשאיים נשארים מחוץ למערכה

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בצל הקשיים האלו, בולטת במיוחד העובדה שרוסיה נמנעת בעקביות מהכנסת מטוסיה החדשים והמתקדמים ביותר למערכה, ובראשם כלי הטיס החשאי סוחוי-57 (Su-57). לרשות רוסיה עומד מספר מצומצם ביותר של מטוסי Su-57 מבצעיים - הערכות מעידות על פחות מ-35 כלים בלבד.

נפילה או הפלה של מטוס כזה בידי ההגנה האווירית האוקראינית תהווה מכה תדמיתית אנושה לתעשיית הביטחון הרוסית ותחסל את סיכויי הייצוא שלו בשווקים הבינלאומיים. זהו חשש מרכזי המנחה את מוסקבה בהחלטותיה המבצעיות.

בניגוד למטוסי ה-F-35 האמריקאיים שתוכננו לחדור לעומק שטח האויב, הרוסים עושים שימוש ב-Su-57 בעיקר כ"צלף אווירי" - הם משגרים טילים ארוכי-טווח מתוך המרחב האווירי של רוסיה עצמה כדי לצמצם סיכונים למינימום.