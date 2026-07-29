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נכנס לשוק בסערה

מאסק השיק שירות חדש שמרוויח למשתמשים כסף גם כשהם ישנים

אילון מאסק השיק את X Money - שירות פיננסי חדש המאפשר העברות כספיות בזמן אמת. כל הפרטים על הריבית, ההטבות והתחרות בשוק התשלומים

איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

אילון מאסק השיק היום את X Money, שירות פיננסי חדש בתוך פלטפורמת X (לשעבר טוויטר), שמאפשר למשתמשים להעביר כסף בזמן אמת זה לזה.

בשלב הראשון השירות יהיה זמין רק בארצות הברית למשתמשים שמקבלים הזמנה, ורק למנויי X בתשלום.

השירות אינו בנק עצמאי, אלא פועל באמצעות הבנק האמריקאי Cross River Bank. המשתמשים יקבלו כרטיס חיוב (דביט) ממותג של Visa שניתן להשתמש בו בכספומטים ובבתי עסק.

כדי למשוך לקוחות, X Money מציעה ריבית שנתית של 6% על הפקדות של לפחות 1,000 דולר, לצד החזר כספי של 3% על רכישות מסוימות. כדי ליהנות מהריבית יש צורך גם במנוי Premium של X, שמחירו מתחיל ב־8 דולר בחודש.

המהלך הוא חלק מהחזון הוותיק של מאסק להפוך את X ל"אפליקציית הכול", שתציע לצד הרשת החברתית גם שירותים פיננסיים. עם זאת, X נכנסת לשוק תחרותי מאוד שבו פועלים כבר שירותים פופולריים כמו Venmo, ‏Zelle ו־Cash App.

טכנולוגיהאילון מאסקכספיםהשקהרשת X

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