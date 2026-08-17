צפו: ארה"ב שוקלת צירוף רובוט בעל יכולות מרשימות לסיור בגבול

הדגמת מרגמה - Foundation הדגמת מרגמה | צילום: Foundation 10 10 0:00 / 0:35

חברת רובוטיקה אמריקנית מציעה להציב רובוטים דמויי אדם לאורך הגבול הדרומי של ארה״ב, במטרה לסייע לכוחות הפדרליים בסיור, מעקב וזיהוי ניסיונות חצייה.

סנקאט פאתאק, מייסד ומנכ״ל חברת Foundation, סיפר ל־Fox News כי החברה כבר הדגימה בפני גורמים במשרד לביטחון המולדת את יכולות הרובוטים שלה, וכי היא נמצאת בשיחות עם גופים נוספים במערכת הביטחון האמריקנית. עם זאת, במשרד לביטחון המולדת הבהירו כי "אין כיום הסכמים שאינם חוזיים, ניסויי פיילוט או חוזים פעילים" עם החברה. הרובוט, המכונה Phantom, מסוגל לנוע באופן עצמאי בשטח קשה, לזהות בני אדם, למפות את סביבתו ולהתריע בפני סוכנים על פעילות חשודה. בחברה רואים בו כלי שיוכל לפעול במקומות שבהם קשה להפעיל בני אדם, כלי רכב, רחפנים או מצלמות קבועות.

הדגמת מטען כבד של הרובוט - צילום: Foundation הדגמת מטען כבד של הרובוט | צילום: צילום: Foundation 10 10 0:00 / 0:53

"אם רחפנים ומגדלי תצפית היו יכולים לפתור הכול, למה עדיין יש בני אדם בגבול?", אמר פאתאק. לדבריו, הרובוטים יוכלו לבצע משימות סיור ומעקב במשך 24 שעות ביממה, ובכך להשאיר את אנשי הכוחות הפדרליים במקום בטוח יותר.

אחד היישומים האפשריים הוא גם איתור ומעקב בתוך מנהרות בגבול. פאתאק אמר כי "מחר" כבר ניתן יהיה להתחיל בניסוי, ובתוך כמה חודשים ניתן יהיה לבצע פעילות רחבה יותר.

החברה מתכננת להשיק בחודשים הקרובים גרסה מתקדמת של Phantom שתהיה עמידה למים ולאבק ותותאם יותר לפעילות בתנאי שטח. פאתאק אף אמר כי החברה תהיה מוכנה לחמש את הרובוטים אם הממשל הפדרלי יבקש זאת, אך הדגיש כי בשלב הנוכחי הרובוטים לא אמורים לקבל החלטות אכיפה באופן עצמאי.