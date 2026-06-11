זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': שני חברי כנסת חרדים, משתי מפלגות שונות - לא מדברים ביניהם מזה תקופה. הסיבה: אחד מהם טוען שהשני פגע בו בריאיון בתקשורת.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': בשל כל מיני סיבות ובעיות, דובר של אחת המפלגות החל לעת עתה לערוך את העיתון השבועי. 'זופניק' מאחל בהצלחה. • האדמו"ר שפיטר את כל הגבאים | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 04.06.26 חשיפת 'זופניק': באחד מבתי החולים בארץ אושפז השבוע ראש ישיבה שהפך בשנים אחרונות למשפיע על סדר היום הציבורי באחת המפלגות החרדיות. 'זופניק' זיהה לא מעט פוליטיקאים שעלו לבקר אותו מתוך דאגה למצבו. • ترامب، اسمع من يوسي عبدو وموشيه أرييه : العالم مش جاحشين - והנה פנייה של יוסי עבדו ומשה אריה לנשיא דונלד טראמפ - "העולם לא חמורים" • צפו

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רגע לפני הריאיון הסוער ב'אולפן כיכר' על רפורמת התקשורת והחשש מחילולי שבת, תפסנו את המראיין יוסי סרגובסקי בשיחת מסדרון עם שר התקשורת שלמה קרעי.

בחתונת בתו של איש ש"ס יוסף חיים כלף בבני ברק, תפסק 'זופניק' את פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, מגיש המדורה ב'קול חי' אבי מימרן ודובר ש"ס המיתולוגי והאבא הטרי איציק סודרי בסלפי משותף.

באותה חתונה תפסנו את דובר ש"ס אשר מדינה בסוד שיח מעמיק עם ד"ר אבישי בן חיים.

למרות השבר ברגל, יוסי עבדו לא ויתר על ביקור בציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון.

במהלך שמחת שבע ברכות סגור הבחסידות ויז'ניץ שנערך לנגידים ולתורמים, זיהה 'זופניק' את המשב"ק ונאמנו של הרבי בנציון שטנגר כשהוא מסתודד עם יו"ר 'דגל התורה' משה גפני ובנו אליהו כשבתווך איש התקשורת ישראל כהן. 'זופניק' ניסה להקשיב לשיחה ושמע את גפני מספר בין היתר על פגישתו באותו הערב עם רה"מ בנימין נתניהו והבטחותיו לציבור החרדי. האם גפני "קנה" את ההבטחות? את המידע הזה 'זופניק' שומר לעצמו...

( צילום: א. אייזנבאך )

במהלך אירוע מצומצם השבוע ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן כשהוא משוחח עם דני אבדיה שחקן הכדורסל הישראלי המצליח ביותר בליגה האמריקאית. אבדיה שקפץ לביקור קצר בישראל נחשב למסבירן ישראלי כשהוא מנצל את העובדה שנחשב לידוען בארצות הברית לפעול למען מדינת ישראל.

רבנים ואישי ציבור השתתפו השבוע בשמחת הווארט של איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' שהתארס עם חני פחימה, ל'זופניק' נודע שרבים שהיו בדרכם לאירוע ביטלו את הגעתם ברגע האחרון בעקבות ירי הטילים מאיראן לעבר ישראל.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל שהגיע לברך, חשף שעיכב את הטיסה שלו למסע החיזוק בארצות הברית לטובת הגעתו לאירוע: "איציק עוזר לי תמיד לעשות זיכוי הרבים, זה הכרת הטוב שלי אליו".

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 2:47

לאחר מכן ראינו את המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן' מברך את החתן איציק אוחנה.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:16

במהלך האירוע נחשף שאיש התקשורת חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת' היה זה שהכניס את איציק אוחנה לעולם התקשורת לפני כעשור.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:31

לאחר מכן ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מברך את החתן איציק אוחנה: "אני אוהב אותו מאוד, הוא עובד למען עם ישראל".

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:41

שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, שהגיעו לברך את איציק אוחנה, הצהירו על תגבור התחבורה ביום החתונה.

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שחר טל מבכירי משרד הפנים, מתברך במאור פנים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בשמחת הווארט של איציק אוחנה.

בסוף הערב ראינו את איציק אוחנה מודה מעומק הלב לחברו הטוב כוכב הרשת שוקי סלומון שהיה גם השדכן שלו.

איש 'כיכר השבת' ההיסטוריון ישראל שפירא נצפה מאזין לרב הצבאי יהודה ויצמן. שפירא התעניין על קורותיו בארץ הארזים לבנון תובב"א.

הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', נצפה בעיצומה של תפילת שחרית יוצא מהמקלט של בית הכנסת לאחר האזעקות על ירי הטילים מאיראן.

- צילום: מערכת 'קול ברמה' | צילום: צילום: מערכת 'קול ברמה' 10 10 0:00 / 0:08

האדמו"ר ממודז'יץ נצפה במחלקת העסקים בדרך לניו יורק.

המאסטרו בפעולה: רגע לפני חגיגת חצי היובל למוסדות ויז'ניץ באלעד, 'זופניק' קלט את מי שהיה ההויז בחור האגדי של האדמו"ר מויז'ניץ, ר' יוסף שמעון שכטר מעביר תדרוך אחרון להויז בחור הנוכחי ולצוות סגניו שהאזינו בשקיקה. ככה זה כשהניסיון מדבר!

באירוסי ביתו של יו"ר זק"א נתניה הרב משה ברבר התכבד בקריאת הכתובה הרה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם רב קהילות צאנז בארה"ב, בנו חביבו של האדמו"ר מצאנז.

( צילום: משה גולדשטיין )

בחתונת עוזרו דוד בירנברג, ח"כ אורי מקלב שהקדים להשתתף מהחופה, נצפה בשיחה ערה עם יו"ר 'איחוד בני הישיבות' הרב יהודה ויספיש.

והנה ח"כ אורי מקלב מכובד בחופת עוזרו דוד בירנברג בברכת "יוצר האדם".

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ח"כ צבי סוכות נצפה בריקוד סוער בחתונה יחד עם החתן דוד בירנברג.

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בין משתתפי החתונה הרבים תפס 'זופניק' את הזמר שמוליק סוכות שהגיע לאחל מזל טוב לחתן המאושר.

כתב החרדים של 'ישראל היום' יעקב הרשקוביץ נצפה במעמד לבישת הקיטל לחתן דוד בירנברג.

במהלך השמחה הגדולה לכד 'זופניק' את כתב החרדים של 'ידיעות אחרונות' שילה פריד יחד עם יהודה מנדלוביץ, האיש והלשכה.

את העסקן הנמרץ הרב זאבי דרוק תפסנו על האופנוע בשביל לא לפספס שום אירוע.

איש היח"צ והאסטרטגיה יהודה כהן יושב בזמן הנאום התוקפני של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בוועידת איחוד בני הישיבות ומדברר את הנאום מול כלל ערוצי ואתרי החדשות. מי שמפקח עליו מלמעלה זה המשגיח הרב אהרון וגשל.

הרב שלום לאזאר שליח חב"ד בעיר סוצ'י שברוסיה, בקביעת מזוזה בביתו החדש של כוכב הרשת דודי קפלר בירושלים.

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העסקן הרב שמעון שישא המכונה 'אבי האסירים', נצפה בכניסה לאיצקוביץ' בשעת לילה מאוחרת מאוד.

המוזיקאים שמוליק סוכות, אברומי וינברג, חיים שלמה מאיעס, שמוליק ברגר ויוסי פולצ'ק, בשירי רגש בשמחת השבע ברכות לבתו של המפיק ודובר זק"א מוטי בוקצ'ין ובנו של איש העסקים גרשי קלצקי.

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המשגיח הגה"צ רבי מאיר פדידה מעניק את ספרו "על רגל אחת" לידידו הקרוב הזמר מרדכי בן דוד שהגיע השבוע לבקרו.

את נער הפלא הזמר מנדי רוט, ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

בהמשך ראינו את נער הפלא הזמר מנדי רוט בפגישה מוזיקלית עם הזמר ליפא שמלצר.

את הזמר היוצר והמלחין מוישי גרינבוים לכד 'זופניק' חוזר בשעה מאוחרת מעוד אירוע גדול תוך כדי נהיגה מהירה בפעילות בלתי חוקית בעליל...

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את הזמרים עמירן דביר והלל מאיר, ראינו מתפלפלים בלימוד תורה ברחוב.

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הזמרים שמוליק סוכות, ארי היל, מוטי ויזל ודודי פלדמן, אנשי הסושיאל דודי פרידמן ואבי פרטיג, באירוע בר המצווה לבנו של המוזיקאי שמוליק קאליש מנצח מקהלת 'נשמה'.

( צילום: הרשי קוטובסקי )

המוזיקאי עדי נתנאלי בראיון לנתנאל לייפר בתוכנית 'המבקר' ב'כיכר השבת', על פיתוח וייצור אוזניות היוקרה שלו.

בקיוסק מחוץ לבית הכנסת זכרון משה בירושלים ראה 'זופניק' את הזמר והקומזיצר שימי ליפשיץ בשיח עם מעריצים.

המלחין, המנצח והמעבד משה לאופר נצפה השבוע מתחדש בחליפה בבני ברק.

את חברי הכנסת אריה דרעי, משה גפני, מיכאל מלכיאלי, יעקב אשר, אוריאל בוסו, יעקב טסלר, חיים ביטון, יואב בן צור ויצחק גולדקנופף, ראינו בהתייעצות פוליטית במליאת הכנסת, לאחר ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה שאושר בקריאה טרומית.

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

'זופניק' תפס את ח"כ אוריאל בוסו לומד הדף היומי כמדי בוקר בביהמ"ד 'אבי עזרי' בפתח תקווה, בטרם מתפנה לשגרת יומו.

'זופניק' כמובן לא פספס את הדרמה שהייתה השבוע בוועדת הכספים שדנה בחוק המעונות, במהלך הדיון 'זופניק' תפס לא פעם שיחות התייעצות הרות גורל בין יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ליו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב.

חברי הכנסת יעקב מרגי ומשה אבוטבול, בסוד שיח פוליטי עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במליאת הכנסת.

בדרך לחניון בכנסת תפסנו את הכתבים אלי הירשמן מ'חדשות 12' ויעקב הרשקוביץ מ'ישראל היום' מנסים לחלץ כותרות מיו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

זאת בעוד שלום שטיין מ'קול חי' נראה מסופק אחרי שיחה עם ח"כ יצחק גולדקנופף.

ארז מימון יו"ר ארגון 'תפארת' בפגישת עבודה עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בנושא פיתוח אירועי התרבות בציבור החרדי והדתי.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, בועז יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות ויעקב כהן מבכירי משרד הדתות, בסיור מקצועי במירון ובעמוקה, לקראת הרחבה ושדרוג התשתיות בציון רבי שמעון בר יוחאי ובציון התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', ראינו מתפנק במסעדה של השף אבי מלכא בראשון לציון.

מוישי זלושינסקי וישראל קלרמן נצפו מקשיבים בשקיקה לשיעור כללי מהרב יוסף גרז.

את נטלי קן דרור ראש לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תפסנו כשהיא שקועה בשיחת טלפון בעמדת השמירה בכניסה למשרד. 'זופניק' תוהה האם היא עושה הסבה לתפקיד מאבטחת.

בכירי עיריית אלעד ביום הולדת הפתעה לראש העיר יהודה בוטבול, במהלך ישיבת עבודה.

את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש ויהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ראינו בסוד שיח על הסכם הגג בעיר בכנס נדל"ן.

מאיר רובינשטיין ראש עיריית ביתר עילית, מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש, בשמחת החתונה לבת המפיק הרב זושא דייטש.

( צילום: שמואל פריי )

ראש העיר ירושלים משה ליאון, העניק את 'אות ראש העיר להתנדבות' ליועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה'.

( צילום: אהרון קרויזר )

ראש המוסד הנכנס האלוף רומן גופמן, בביקור ותפילה בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי והעסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון', בביקור חולים אצל הרב שלמה דוידזון שאיבד את אשתו ובנו בתאונת דרכים לפני כחודש ומאושפז בבית החולים 'הדסה'.

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי חיתן את נכדתו מיכל בת לבנו קובי, עם יצחק פרץ בנו של הרב פנחס אליהו פרץ מאופקים.

- צילום תמונה: מאיר בביוף | צילום וידאו: אסנת עובדיה | צילום: צילום תמונה: מאיר בביוף | צילום וידאו: אסנת עובדיה 10 10 0:00 / 0:24

המקובל הרב נתנאל שריקי חגג בר מצווה לבנו דניאל באולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

- הפקה: שון בלאיש | צילום: הפקה: שון בלאיש 10 10 0:00 / 0:52

באותו שבוע זכה המקובל הרב נתנאל שריקי לחבוק נכד ראשון, בן לבתו רננה בן עזרא.

הגאון הרב יעקב יגן חיתן בשעה טובה את בנו החזן ניסים יגן.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו קונה דגים לכבוד שבת קודש בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

סוכן השחקנים החרדים יוסי הופמן נפצע ברגלו במהלך נסיעה על אופנוע בטיול בוייטנאם.

הרב שמעון אסייג מרבני עפולה בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר והרב איציק בר זאב רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, בקביעת מזוזה בלשכתו של שלמה פיבקו נשיא בית הכנסת הגדול והחזן הראשי של חיל האוויר.

( צילום: משה בוחבוט )

את איש העסקים עו"ד אבי הדר ראינו שוקד על תלמודו במהלך אירוע פרטי.

לקראת הבחירות המתקרבות והפריימריז בליכוד, מצרף יוסי רוזנבוים למשרדו את איש היח"צ אלעד פאר, המוכר כאיש אמונם של נגידי עולם התורה, שפעל עד היום מאחורי הקלעים, וכעת מצטרף לשורות המשרד. 'זופניק' מאחל בהצלחה.

את כוכב הרשת דודי קפלר ראינו מצלם סרטון מעניין עם נחום פראנק מנכ"ל 'מזור'.

אנשי החסד יהושוע ראוכברגר ויעקב זייבלד מ'לב חש' בחיפה, קיבלו את 'אות הנשיא להתנדבות' מנשיא המדינה יצחק הרצוג.

אשת התקשורת מורן קורס עברה השבוע תאונת דרכים. "רכב נכנס בנו, נס שזה נגמר על עצים ואבנים, יצאנו ללא פגע", סיפרה ל'זופניק'.

בסיום תהליך למידה וחקר בנושא מגמות הצמיחה במערכת החינוך, שהתקיים ביוזמת המחוז החרדי במשרד החינוך, הוענקו תעודות הוקרה למנחי הקבוצות ע"י מנהל המחוז החרדי שי קלדרון ומפקחת פיתוח מקצועי במחוז החרדי אתי בינדר.

הזמר יניב בן משיח בהבדלה במוצאי שבת חתן של הכדורגלן ירדן שועה מ'בית"ר ירושלים' ואור זוארץ, מהצד נראה הזמר יניב מדר.

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השחקן הישראלי שלום אסייג נצפה בתפילה בקבר 'דוד המלך'.

( צילום: מיכאל שרביט )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: