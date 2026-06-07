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תוכנית חירום לאומית

"מלחמה בפרוטקשן": תוכנית הענק של בן גביר וגולן יוצאת לדרך

השרים גולן ובן גביר מגישים הצעת החלטה דרמטית בהיקף 1.5 מיליארד ש"ח למיגור הפשיעה בחברה הערבית וגביית דמי החסות. התקציב יגיע מהסטת כספי תוכנית החומש. יוקמו יחידות שב"כ ייעודיות וקרן פיצויים מיוחדת לעסקים שנפגעו (בארץ, פוליטי)

שוטרי מחוז צפון עצרו חשודים ותפסו אקדח עם כדור בקנה מיד לאחר אירוע ירי
שוטרי מחוז צפון עצרו חשודים ותפסו אקדח עם כדור בקנה מיד לאחר אירוע ירי | צילום: צילום: דוברות המשטרה

מהלך דרמטי בממשלה לטיפול בטרור הפלילי: השרה לשוויון חברתי מאי גולן והשר לביטחון לאומי גיבשו הצעת החלטה רחבת היקף למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עם דגש חסר תקדים על מאבק בארגוני ה"פרוטקשן" (גביית דמי חסות). עלות התוכנית לשנת 2026 נאמדת ב-1.526 מיליארד שקלים, שצפויים להגיע מהסטת תקציבים מתוך תוכנית החומש הקודמת ("החלטה 550") שלא מומשו עד כה.

על פי ההצעה, שנועדה להשיב את המשילות לאזורים מוכי פשיעה, יוקמו יחידות משטרתיות ייעודיות ואף מערך מיוחד בשב"כ לטיפול בתופעה. במוקד המהלך עומדת תוכנית חירום חצי-שנתית, שתנוהל על ידי פרויקטור מיוחד. כדי לסייע לבעלי העסקים הנאנקים תחת עול ארגוני הפשיעה, מתכננים השרים להקים קרן פיצויים ייעודית לצד מסלול ביטוחי חלופי, ואף לפתוח מנהלת חדשה להגנת עדים.

התוכנית אינה מסתפקת רק באכיפה: 150 מיליון שקלים יוקצו לתוכניות מניעה עבור צעירים מהחברה הערבית, תחת צוות בין-משרדי שיעסוק ב"שנת מעבר" לימודית ותעסוקתית. בדברי ההסבר להחלטה, מדגישים השרים כי הפשיעה בחברה הערבית חצתה קווים אדומים, החל מהטיית מכרזים והשתלטות על רשויות מקומיות ועד לתפוצה רחבה של כלי נשק ומקרי רצח, המאיימים על ביטחון הציבור כולו.

על אף חשיבותה המוצהרת של התוכנית, המסמך טרם שובץ רשמית בסדר היום של ישיבת הממשלה, ומקורות פוליטיים מעריכים כי המאבק על מקורות המימון צפוי להיות סוער.

איתמר בן גבירפשיעהמאי גולןפרוטקשןהחברה הערבית

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