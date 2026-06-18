חשיפת 'זופניק': בחסידות מסויימת סוערות הרוחות בימים האחרונים סביב מצבו הבריאותי של האדמו"ר. בעוד שבצמרת החסידות שומרים על עמימות מוחלטת ומסתירים את הפרטים הרפואיים אפילו מהמקורבים ביותר, החסידים המודאגים מנסים לדלות כל שביב מידע.
כדי לחסוך לכם ניחושים: לא מדובר בגור, בעלזא או ויז'ניץ. אז מי החסידות הגדולה שנמצאת כרגע בלחץ שיא? הפרטים המלאים, כך מתברר, עדיין חוסים תחת צו איסור פרסום. נמשיך לעקוב.
• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ
חשיפת 'זופניק': הדרמה של הגבאים - מערכה שנייה: בהמשך לחשיפה הבלעדית כאן ב'זופניק' על מהפכת הענק בצמרת החצר של אחד מחברי מועצת גדולי התורה - מתברר שהרעידה לא עברה בשקט ולא רק בקבוצות הוואטסאפ הרבות.
ל'זופניק' נודע כי מי שפחות אהבה את הליחשושים והכותרות היא לא אחרת מאשר הרבנית תליט"א, שלקחה קשה מאוד את הדלפת המידע הרגיש מתוך הבית פנימה.
בעקבות הסערה והכעס, הוחלט בחצר על "חישוב מסלול מחדש" ואסטרטגיית הרגעה. לעת עתה, כדי להוריד את גובה הלהבות, יוחלפו רק הגבאים של בית המדרש הגדול. ומה יעלה בגורלם של גבאי האדמו"ר עצמו? אל דאגה, המהלך עדיין בתוקף, אבל הוא יבוצע בהמשך בפרופיל נמוך, "מתחת לרדאר" ובאופן טבעי, כדי לא לספק עוד חומרים ל'זופניק'. אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב וכמובן שנעדכן.
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חשיפת 'זופניק': איש עסקים חרדי מפורסם שעלה לכותרות בשבועות אחרונים, נעדר השבוע מעסקיו, מאחר ולא חש בטוב. לאחר ניתוח שנערך על ידי גדולי הרופאים, החל לחזור לעצמו.
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חשיפת 'זופניק': רב עיר חדש, ממשפחה מוכרת, הוריד ממשקלו קילוגרמים רבים. אמממה, בגלל הפראק החדש פחות שמים לב.
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חשיפת 'זופניק': משרד יחסי ציבור חרדי שעובד עם ראש עיר ששייך למפלגה חרדית, קיבל הצעה מפתה לעבוד עם מפלגה חדשה שתתמודד מול מפלגת האם של ראש העיר, אך אנשי המשרד סירבו לקבלת ההצעה מחשש שיפגעו היחסים עם ראש העיר והאנשים שמעליו.
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רגע לפני הריאיון ב'אולפן כיכר', פרשן הבית ישי כהן נתפס מעמיק בחברותא עם יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ בספר המהר"ל. אם 'זופניק' היה שם הוא היה מפנק את גנץ בכיפה.
אחרי פאנל סוער ב'אולפן ליל שישי', תפס 'זופניק' את המגיש ישי כהן בשיחה רגועה יותר עם חנני ברייטקופף, צוריאל קריספל ואלי הירשמן, כתב החרדים של 'חדשות 12'.
את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו בשיחה ערה עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ויו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב, באישון לילה בבני ברק.
בעיצומם של הצילומים לתוכנית 'דבר ראשון', המגיש ישראל מאיר נצפה עוזב "בזעם" את שולחן ההגשה לצדו של משה מנס. צפו וגלו מה הסיבה לדרמה
את צמד המגישים המוכשרים שלנו, יוסי עבדו מחד ומשה מנס מאידך, ראינו במהלך שירה שבוקעת רקיעים, באירוע סגור וחשאי.
העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר נצפה בתחנת הדלק השבוע, עובר גלגל גלגל ברכבו וממלא אוויר. ל'זופניק' נודע כי נורת לחץ אוויר שנדלקה, הציקה לו והוא החליט לפתור את העניין.
בהמשך לציר שנחשף בשבוע שעבר ב'זופניק' בין ח"כ משה גפני לחסידות ויז'ניץ והשיח הישיר בין יו"ר 'דגל התורה' לבנציון שטנגר המשב"ק ואיש אמונו של הרבי, הרי שבחתונה זיהה 'זופניק' את המשך הקשר כאשר שטנגר הגיע לשמחת החתונה לנכדתו של יו"ר 'דגל התורה', והסתודד ארוכות עם גפני ובנו אליהו לצד הפרשן ישראל כהן המקורב לכל הצדדים.
הקשר עם ח"כ משה גפני לא מעיב גם על הערוץ של ישראל כהן עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. במהלך השבוע האחרון נפגש כהן עם היו"ר יחד עם בכירי רדיו 'קול ברמה'. בשיחה עם דרעי שיבח היו"ר את פעילות ההסברה של כהן למען המגזר החרדי בתקשורת הכללית ואמר כי חשוב שהחברה הישראלית תכיר בערך לימוד התורה וכי רוב הציבור הרחב מבין את חשיבות התורה והמסורת היהודית.
בשמחת בית 'דגל התורה' השבוע, בנישואי נכדתו של היו"ר ח"כ משה גפני, בת לבנו הרב אליהו גפני, ראינו שיחה מחויכת בין הסב הנרגש וח"כ אורי מקלב, כשברקע נמשך המשבר הקואליציוני.
ערב החתונה עלה יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, יחד עם בנו הרב אליהו גפני - אבי הכלה, והחתן דניאל קרויזר ואביו, להתברך אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', שהעניק לחתן ספר עם הקדשה מיוחדת. במהלך החתונה, הגיע הגר"י זילברשטיין להשתתף בשמחה ואף נשא דברים לכבוד הסבא ח"כ גפני.
בשמחת החתונה תפסנו את ח"כ יצחק גולדקנופף מאחל מזל טוב לסבא ח"כ משה גפני, כשלצידו מקורבו פנחס ארליך, מנהל אגף תרבות תורנית בעיריית ירושלים.
'זופניק' סובב את ראשו לצדו השני של האולם, ושם תפס את אלעזר מן, יועצו הקרוב של ח"כ משה גפני, בסוד שיח עם דוד בירנברג, עד לאחרונה מצוות לשכתו של ח"כ אורי מקלב, ומאחרי השבע ברכות, יועצו הקרוב של שמוליק גרינברג, ראש עיריית בית שמש.
בעזרת הנשים בחתונת נכדתו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ראינו את שרת התחבורה מירי רגב והשרה לשוויון חברתי מאי גולן.
למחרת, בשמחת שבע ברכות יוקרתית שנערכה בבית הכנסת העתיק במוצא, ראינו את ח"כי 'דגל התורה' אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס לצדו של סב הכלה ח"כ משה גפני; בין המשתתפים נראו המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, רב הכותל הגאון הרב שמואל רבינוביץ, הרב יעקב קנייבסקי ויו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ.
הרב יונתן פרטוש, איש העסקים ישראל גוטליב ממיאמי ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מלווים את מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בכניסה לשיעור תורה ענק השבוע במיאמי.
יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מברך בחתונת נכדו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בן לבנו הרב שלמה אבוחצירא.
ברחבת הריקודים ראינו את האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, בריקוד עם אחיו הסבא האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא.
בסיום האירוע ראינו את האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא נושא דברי ברכה לקהל האורחים.
איש העסקים יענקל'ה הלפרין בנה מקווה טהרה מפואר בציונו של 'הפלא יועץ' בבולגריה.
את יעקב הרשקוביץ כתב הדתות של 'ישראל היום', ראינו תופס צל באמבולנס 'הצלה' במחאה של של חסידי גור מול כלא 10 על מעצר בחורי ישיבות עריקים.
חננאל אזואלוס מעיתון 'בקהילה', ליווה את ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, באירוע פרטי בירושלים.
אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את אלי גולדמן ראש המטה של מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, בנופש יוקרתי שנערך לבכירי העירייה.
כוכב הרשת דודי קפלר ישיק בקרוב סרט מטלטל על חייו, בשם "מי אתה?", בבימויה של מיכל כץ.
העיתונאי ברהנו טגניה מ'ערוץ 12', ברחבת הריקודים בחתונה של יששכר וייס מבכירי יחידת האופנועים של מד"א.
ביציאה מהאולם ראינו את אלי בין מנכ"ל מד"א וגיל מושקוביץ סמנכ"ל המבצעים במד"א, בשיחה ערה עם ח"כ אוריאל בוסו.
שדרן הרדיו עמי מימון מ'קול ברמה', מתברך מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, במעמד תורני בקריית אונו לכבודו של הגאון הרב יצחק ורדי שנבחר לרב העיר.
איש יחסי הציבור קובי סלע המשמש כשופט בתוכנית 'הקול החדש בדרכים' של רדיו 'קול חי', תועד כשהוא צופה במהלך הצילומים בשיעור דף היומי של הרב אלי סטפנסקי.
הזמר מרדכי בן דוד נצפה בקניות לשבת קודש במעדנייה של איש העסקים שרוליק וייס מבעלזא.
את הזמרים אברהם פריד ומנהלו המוזיקלי יובל סטופל, נמואל הרוש ומוטי ויזל, ראינו בחופה יוקרתית של משפחת פוקס במלון 'הילטון' מול הים בתל אביב.
בשורה הראשונה במופע של הזמר חיים ישראל ב'רידינג 3' בתל אביב ראינו את שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף.
הזמר מידד טסה ב'לחיים' עם מעריצים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.
את הזמר בערי וובר ראינו בלימוד עם תלמידי הישיבה שלו 'כוכבי אור' בניו יורק.
המוזיקאים מוטי ויזל ובני לאופר נצפו בסוד שיח מוזיקלי ברחובות ירושלים.
המוזיקאי רולי מנדלזון, מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', במהלך אירוע פרטי.
חגיגת יום הולדת בהפתעה לזמר שמעון לוי שהופיע באירוע סיום ש"ס 'דף היומי משניות', שערך הנגיד שמוליק הלפרין ב'לב שלום' מול הכותל המערבי.
יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, בסוד שיח פוליטי במליאת הכנסת.
'זופניק' התקבל בחדרו של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן למעמד כתיבת אותיות בספר התורה שייכנס לישיבת "כנסת שלמה". ח"כ אורי מקלב שמלווה את הישיבה מיום היווסדה כובד בכתיבת אות.
יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מתברך מח"כ אוריאל בוסו, ששימש סנדק בברית לנכדו, בן לחתנו יונתן יגודיוב.
לאחר מכן ראינו את נתי מור יוסף הדובר של ח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח עם הדוד יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות.
בשולחן סמוך תפסנו את נתנאל אנגל עוזרו ומקורבו של ח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.
דוקטור חיים זיכרמן חוקר החברה החרדית בישראל נתפס בשיחה ערה עם ח"כ יעקב אשר.
את חברי הכנסת אוריאל בוסו וארז מלול, ראינו בכניסה לכלא 10 לבקר בחורי ישיבה עריקים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תועד השבוע בנופש במלון באילת.
שר החוץ גדעון סער נצפה כשהוא מפגין כישורי שירה ל"שירת התקווה" בפתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים.
שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, בריקוד סוער בחתונה דתית של קרוב משפחה בגוש עציון.
יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, הגיע השבוע לביקור בביתו של הרב נחום כהן משליחי חב"ד בראש העין והעניק לו את ספרו: 'אנחנו'.
ישראל אוזן מנכ”ל משרד הפנים ויועציו עו"ד חיים אמיתי ונתנאל קורן, משה מור יוסף המשנה למנכ"ל, יוסי שבתאי ראש מטה המנכ"ל ובכירי משרד הפנים, בסיור מקצועי בתחנת רבין בקו הירוק של הרכבת הקלה, יחד עם יודפת אפק ארזי יו"ר דירקטוריון נת"ע ואיתמר בן מאיר מנכ"ל נת"ע, במהלך הסיור הוענק לישראל אוזן אפוד זוהר הנושא את שמו.
שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בשמחת נישואי נכדתו בת לבנו הרב אהרן הירש.
את מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, ראינו משמש כשליח ציבור בבית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק.
הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, בריקוד של שמחה בחתונת בתו של יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד.
לאחר מכן ראינו את איציק אדרי מפקד השיטור העירוני באלעד ונחמיה בלושטיין מנהל המגזר החרדי של 'כללית' במחוז דן, עם ח"כ יעקב אשר מאחלים מזל טוב לאבי הכלה.
יועץ התקשורת אבי יפרח הדובר של ח"כ יואב בן צור, ממתין בתור לברכה אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בנהריה.
הגאון הרב ישראל מאיר ביטון רבה של חדרה והגאון הרב דוד אברהם ראש ישיבת 'בניין אב', נצפו בסוד שיח תורני.
מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, מברך ברכת כהן בחופה יוקרתית לבתו של איש העסקים קובי אלהרר במיאמי, כשברקע הזמר אבי דלבנטי נותן ביצוע מיוחד ל'ברכת הכהנים'.
בהמשך החופה ראינו את הזמר מוטי שטיינמץ וחברי מקהלת 'זמרה' מקנדה, בביצוע מיוחד לשיר: "שערי שמיים פתח".
לאחר מכן ראינו את הדוד הזמר עמרם אדר בביצוע מיוחד ל"מי שברך" לחיילי צה"ל.
ברחבת הריקודים ראינו את כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון שטס במיוחד למיאמי, מקפיץ את קהל החוגגים יחד עם המוזיקאים אלי דאקס, פיני אוסטרייכר, שמילי לנדא וחברי מקהלת 'זמרה'.
בשולי האירוע ראינו את המיליארדר מורי הוברפלד מניו יורק והזמר מוטי שטיינמץ, מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, כשהוא מלווה באיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.
ולסיום ראינו את הזמר מוטי שטיינמץ ומנהלו האישי המוזיקאי רובי בנט והזמר אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי, בתמונה משותפת עם אבי הכלה איש העסקים קובי אלהרר.
למחרת בשמחת השבע ברכות בביתו של קובי אלהרר, ראינו דואט מפתיע של הזמר החסידי מוטי שטיינמץ והפייטן הספרדי אופיר סלומון לפיוט: "ישמח משה".
את הנגיד שמוליק הלפרין ראינו לומד 'דף היומי משניות' בחלון משרדו בירושלים, וזאת אחרי שבמהלך סעודת ליל שבת האחרון, אלמוני פרץ לביתו בירושלים אך בחסדי שמים בני המשפחה הצליחו לגרש אותו ברגע האחרון.
שחר טל מבכירי משרד הפנים ומפקד כיתת הכוננות בשכונת הר נוף בירושלים, נצפה בחיבוק חם עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר פגישת עבודה עם מפקדי כיתת הכוננות בירושלים.
הגאון הרב יעקב ג'אן רב העיר אומן באוקראינה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, איש העסקים מיכאל פינטו והעסקן החב"די לוי אדרעי, בשמחת החתונה של איש העסקים יהודה קרייטמן מעסקני אומן.
היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם' נצפה עם ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שקיבל תואר 'דוקטור לשם כבוד' ב'אוניברסיטת רייכמן'.
שעות אחרי ההפגנה הסוערת בכביש 4 ראינו את סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק וסגנו רב פקד מארק צפניה, קובי פרטיג היועץ לענייני חרדים במשטרת מרחב דן ויחיאל גולדמן קמב"ץ זק"א ת"א, בחתונת בנו של צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א.
לאחר מכן ראינו את איש התקשורת אריה ארליך עורך מגזין 'משפחה', הזמר בנצי שטיין והמפיק יעקב נויפלד, מאחלים מזל טוב לאח החתן ישראל חסיד דובר זק"א ת"א.
את העסקן החב"די הרב יעקב גלויברמן ובנו בצלאל, ראינו במעונו של הגאון הרב אברהם חזקיהו ברוידא רב שכונת גני איילון בלוד.
מעצב האופנה בנצי בקשי ואחיו העסקן דוד בקשי, מתברכים מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, ל'זופניק' נודע כי הראשון לציון יסדר חופה וקידושין למעצב האופנה שיתחתן בעוד כחודש עם חנה שוקרון מבכירי חברת 'בזק'.
את אייל עטיה מנהל קבר 'רחל אמנו', ראינו מלווה את רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר שהגיע להתפלל במקום.
הרב שמואל נידאם מצרפת נצפה מאחל מזל טוב לראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש בשמחת נישואי נכדתו.
הגאון הרב מאיר אשכנזי רב היישוב כפר חב"ד ואיש העסקים רמי לוי, בבר מצווה לבנו של איש החסד אליהו גוטמן יו"ר 'עזר לחייל'.
רב הסלבס מרדכי חסידים בקביעת מזוזה במסעדה החדשה של אנשי העסקים שמואל וירון אדלר.
גונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה ליז בן משה ראש מחלקת כליאה וניהול אסירים בשירות בתי הסוהר, מתברכים מהמקובל הרב נתנאל שריקי.
את השייח' קאסם באדר נשיא 'המועצה העולמית לשלום' והנציגים החרדים במועצה עמיחי לוי ויוסף ג'רמון, ראינו עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, שהגיע לביקור בישראל לרגל פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים.
האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', מגיע לברך בחתונת אשת העסקים אודליה אמסלם בנמל תל אביב.
הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב, בשיעור תורה לחיילים בבסיס הקריה בעיר, יחד עם מפקד הבסיס אלוף משנה אריאל ברבי ורב הבסיס סרן יהודה מחפוד.
את שורדי השבי רום ברסלבסקי ובר קופרשטיין ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.
דרך אמונה בחרה: פדוית השבי אגם ברגר מתברכת מאבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן לאחר שכובד בסנדקאות.
את הרב ברק בן ניסן ראינו בשיעור תורה על ה'אור החיים הקדוש' לקבוצת אנשי עסקים בבני ברק.
כוכב הרשת והזמר משה כורסיה מפגין כישורי שירה חסידית: "חדש ימינו כקדם", עם הזמר בנצי שטיין, באירוע של איש העסקים שלומי הלר בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.
את לוחמי האגרוף הישראלי האחים אהבת השם גורדון ורוח השם גורדון, ראינו עם הרב שמואל ביסטריצקי מרבני היישוב סביון.
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