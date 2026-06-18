חשיפת 'זופניק': בחסידות מסויימת סוערות הרוחות בימים האחרונים סביב מצבו הבריאותי של האדמו"ר. בעוד שבצמרת החסידות שומרים על עמימות מוחלטת ומסתירים את הפרטים הרפואיים אפילו מהמקורבים ביותר, החסידים המודאגים מנסים לדלות כל שביב מידע.

כדי לחסוך לכם ניחושים: לא מדובר בגור, בעלזא או ויז'ניץ. אז מי החסידות הגדולה שנמצאת כרגע בלחץ שיא? הפרטים המלאים, כך מתברר, עדיין חוסים תחת צו איסור פרסום. נמשיך לעקוב.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ

חשיפת 'זופניק': הדרמה של הגבאים - מערכה שנייה: בהמשך לחשיפה הבלעדית כאן ב'זופניק' על מהפכת הענק בצמרת החצר של אחד מחברי מועצת גדולי התורה - מתברר שהרעידה לא עברה בשקט ולא רק בקבוצות הוואטסאפ הרבות.

ל'זופניק' נודע כי מי שפחות אהבה את הליחשושים והכותרות היא לא אחרת מאשר הרבנית תליט"א, שלקחה קשה מאוד את הדלפת המידע הרגיש מתוך הבית פנימה.

בעקבות הסערה והכעס, הוחלט בחצר על "חישוב מסלול מחדש" ואסטרטגיית הרגעה. לעת עתה, כדי להוריד את גובה הלהבות, יוחלפו רק הגבאים של בית המדרש הגדול. ומה יעלה בגורלם של גבאי האדמו"ר עצמו? אל דאגה, המהלך עדיין בתוקף, אבל הוא יבוצע בהמשך בפרופיל נמוך, "מתחת לרדאר" ובאופן טבעי, כדי לא לספק עוד חומרים ל'זופניק'. אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב וכמובן שנעדכן.

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חשיפת 'זופניק': איש עסקים חרדי מפורסם שעלה לכותרות בשבועות אחרונים, נעדר השבוע מעסקיו, מאחר ולא חש בטוב. לאחר ניתוח שנערך על ידי גדולי הרופאים, החל לחזור לעצמו.

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חשיפת 'זופניק': רב עיר חדש, ממשפחה מוכרת, הוריד ממשקלו קילוגרמים רבים. אמממה, בגלל הפראק החדש פחות שמים לב.

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חשיפת 'זופניק': משרד יחסי ציבור חרדי שעובד עם ראש עיר ששייך למפלגה חרדית, קיבל הצעה מפתה לעבוד עם מפלגה חדשה שתתמודד מול מפלגת האם של ראש העיר, אך אנשי המשרד סירבו לקבלת ההצעה מחשש שיפגעו היחסים עם ראש העיר והאנשים שמעליו.

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רגע לפני הריאיון ב'אולפן כיכר', פרשן הבית ישי כהן נתפס מעמיק בחברותא עם יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ בספר המהר"ל. אם 'זופניק' היה שם הוא היה מפנק את גנץ בכיפה.