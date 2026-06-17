ביום אחד: אילון מאסק עשה יותר ממה שוורן באפט צבר ב-70 שנה

ביום שלישי האחרון, אילון מאסק רשם הישג חסר תקדים כאשר הוסיף להונו האישי סכום מוערך של כ-164.8 מיליארד דולר ביום אחד בלבד.

זינוק פנומנלי זה, שהתרחש בעקבות הזינוק במניות SpaceX לאחר הנפקתה, גבוה יותר מכל הונו של וורן באפט, שעומד על כ-146 מיליארד דולר. בעוד שבאפט השקיע 70 שנה בבניית האימפריה שלו, מאסק הצליח "לייצר" הון בשווי דומה תוך 24 שעות של מסחר.

בעקבות ההנפקה המוצלחת של SpaceX ביוני 2026, מאסק מחזיק כעת בתואר הטריליונר הראשון בעולם, עם הון מוערך של כ-1.3 טריליון דולר.

כדי לסבר את האוזן, עושר זה שווה ערך להונם המשולב של חמשת המיליארדרים הבאים אחריו ברשימת עשירי תבל – מייסדי גוגל לארי פייג' וסרגיי ברין, ג'ף בזוס (אמזון), לארי אליסון (אורקל) ומייקל דל. לו הונו של מאסק היה נחשב לתוצר מקומי גולמי (GDP), הוא היה מדורג במקום ה-20 בעולם, לפני כלכלות של מדינות רבות.

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מנועי הצמיחה: חלל, בינה מלאכותית ומוח אנושי

מרבית עושרו של מאסק מבוסס כעת על החזקותיו ב-SpaceX, שערכה בשוק הגיע לכ-2.6 טריליון דולר תוך שלושה ימי מסחר בלבד. לצד זאת, הוא מחזיק בכ-11% ממניות Tesla, שערכה נאמד בכ-1.52 טריליון דולר ומתמקדת כעת ביישומי בינה מלאכותית ורובוטיקה.

האימפריה של מאסק כוללת גם את Neuralink, סטארט-אפ שתלי המוח שבו למאסק החזקה בשווי כ-3.42 מיליארד דולר, ואת The Boring Company, חברת חפירת המנהרות שבה החזקותיו נאמדות בכ-3.33 מיליארד דולר.

בעוד שוק ההון מסתכל בהשתאות, נראה שמאסק לא רק שבר את תקרת הזכוכית של העושר האנושי, אלא הגדיר מחדש את המהירות שבה ניתן לשנות את הכלכלה העולמית דרך חדשנות טכנולוגית קצה.