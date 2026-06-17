מחדל ה-F-35: המטוס היקר בהיסטוריה מושבת – מיליארדים לפח

דוח חריף ומטלטל שפרסם מבקר המדינה האמריקני (GAO) ב-11 ביוני 2026 חושף משבר עמוק בפרויקט הדגל של צבא ארצות הברית - מטוס הקרב F-35. הנתונים מדברים בעד עצמם: שיעור המוכנות המשימתית של המטוס המתקדם ביותר בעולם צנח תוך ארבע שנים בלבד מ-67% ל-44% בלבד, בעוד היכולת המלאה לביצוע כל משימות המטוס התרסקה לרמה מדאיגה של 25% בלבד.

המציאות בשטח עומדת בניגוד מוחלט לתדמית המבריקה של מערכת הנשק היקרה והמתקדמת ביותר בהיסטוריה הצבאית. מחסור כרוני בחלקי חילוף קריטיים, תקלות תוכנה בלתי פוסקות ובעיות קורוזיה חמורות משאירים עשרות מטוסים מושבתים בבסיסים ברחבי ארצות הברית, בעוד הצבא האמריקאי נאלץ להתמודד עם אתגרים מבצעיים הולכים וגוברים.

תוכנית חירום של מיליארדים

כעת, במאמץ נואש להציל את המצב, משרד תוכנית המטוסים המשותף (JPO) מציג תוכנית חומש חדשה הנושאת את השם "Global Support Solution Reset". התוכנית דורשת השקעה נוספת של לא פחות מ-13.7 מיליארד דולר - כספי מיסים שיידרשו את אישור הקונגרס האמריקאי. עם זאת, הדוח מזהיר מפני "נחיתה קשה": המוכנות עלולה להידרדר עוד יותר לפני שירשם שיפור כלשהו במצב.

גורמים ביטחוניים בכירים מזהירים כי עלייה בפעילות מבצעית, דוגמת המבצעים האחרונים נגד איראן, עלולה להביא לשיתוק מוחלט של צי מטוסי ה-F-35 עד שנת 2027. המשמעות האסטרטגית של תרחיש כזה היא חמורה ביותר, שכן המטוס מהווה עמוד תווך מרכזי ביכולת ההרתעה והתקיפה של ארצות הברית.

ענקיות הביטחון מודות בכישלון

ענקיות הביטחון לוקהיד מרטין ופרט אנד וויטני, היצרניות הראשיות של המטוס, מודות כי הן מתקשות לספק כ-45 מכלולים קריטיים, זאת למרות השקעות עתק בשדרוג קווי הייצור. בין הרכיבים החסרים נמצאים חלקי מנוע חיוניים, מערכות אוויוניקה מתקדמות וחלקים מבניים שחיוניים לתפעול התקין של המטוס.

המשבר מזכיר את האתגרים שעמם מתמודדות מדינות נוספות בפרויקטי נשק מתקדמים. לאחרונה דווח כי צרפת וגרמניה ביטלו את מיזם ה-FCAS, מטוס קרב מהדור השישי בשווי 116 מיליארד דולר, לאחר שנים של מאבקי כוח וחוסר הסכמה על חלוקת האחריות.