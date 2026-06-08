בסימן טוב ובמזל טוב: איש התקשורת הבכיר החרדי איציק אוחנה, בן 28, כתב הברנז'ה של כיכר השבת ומבעלי עמוד הבידור הפופולרי 'הרבנית', חגג אמש (ראשון) שמחת ווארט מרגשת עם הכלה חני פחימה מפתח תקווה, בת 27, בשעה טובה ומוצלחת.

הכלה היא בתו של הרב בנימין פחימה, ראש מוסדות 'תורה וחסד' בבני ברק, ונכדתו של הגאון הרב מכלוף פחימה זצ"ל. הצעת הנישואין עצמה נערכה בטקס מרגש במרפסת מול הכותל המערבי, שריד בית המקדש, בנוכחות קבוצה מצומצמת של חברים קרובים ומכרים.

הצעת הנישואין נערכה בטקס מרגש במרפסת של 'לב שלום' מול הכותל המערבי בהפקת אלחנן אלבז ו'זוג מלמעלה' ולאחר מכן נערכה שמחת הווראט בבית משפחת בכלה בפתח תקווה בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים ואנשי תקשורת.

איציק אוחנה החל את דרכו בעולם התקשורת החרדית בשנת 2015 כמגיש ב'קווי נייעס'. במקביל, עבד כארבע שנים ככתב ועורך באתר 'בחדרי חרדים', ובשנת 2019 עבר לשמש ככתב בידור וסלבס ומפיק באתר 'כיכר השבת'. בשנת 2020 ייסד את עמוד הבידור הפופולרי במגזר 'הרבנית של אינסטגרם', שהפך לאחד המקורות המובילים לחדשות ברנז'ה במגזר החרדי.

כאן בכיכר השבת, אוחנה מסקר באופן שוטף את כל האירועים בברנז'ה החרדית - שמחים ופחות שמחים כאחד. הוא חתום בין היתר על המדור הפופולרי הוותיק זופניק, שמושך אליו עשרות אלפי גולשים בכל שבוע ומהווה מקור מידע מרכזי לאירועי הברנז'ה בציבור החרדי.

השמחה המשפחתית של אוחנה מצטרפת לשורה של אירועי ברנז'ה שהוא עצמו מסקר באופן קבוע. הפעם, הוא זוכה לחגוג את השמחה הפרטית שלו, לאחר שנים בהן תיעד והפיץ שמחות של אחרים.

מערכת 'כיכר השבת' מאחלת למחותנים הרמים, לחתן ולכלה, ברכת מזל טוב חמה ולבבית מלב נרגש ואוהב, ויהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל כפי שאיפתם ושאיפת המשפחה ושירבו שמחות בישראל.